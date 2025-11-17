Infosys dévoile un modèle de centre de services mondiaux axé sur l'IA, destiné à transformer les Global Capability Centers en pôles d'innovation

Cette nouvelle offre s'appuie sur Infosys Agentic Foundry, la plateforme EdgeVerve AI Next et Infosys Topaz™ pour intégrer une IA agentique de niveau production à l'ensemble des opérations des Global Capability Centers (GCC), de la phase de création à la mise à l'échelle.

Elle s'appuie sur l'expérience d'Infosys en la matière, avec plus de 100 collaborations avec des entités GCC locales dans divers secteurs, notamment la création et la gestion de centres pour des entreprises telles que Lufthansa Systems, zooplus et Danske Bank.

BENGALURU, India, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), leader mondial des services et du conseil numériques de nouvelle génération, dévoile son modèle de centre de services mondiaux axé sur l'IA (AI-First GCC Model), une offre spécialisée qui accélère la création et la transformation des Global Capability Centers (GCC) en pôles d'innovation et de croissance alimentés par l'intelligence artificielle. Cette nouvelle offre permet aux entreprises de repenser leurs GCC comme des actifs stratégiques, moteurs d'innovation, d'agilité et d'avantage concurrentiel dans un monde guidé par l'IA.

Fort de plus de 100 collaborations avec des entités GCC locales dans divers secteurs, incluant la création et la gestion de centres pour des entreprises telles que Lufthansa Systems, zooplus et Danske Bank, Infosys propose une nouvelle offre conçue pour répondre aux défis que rencontrent les entreprises lors de la mise à l'échelle ou de la transformation de leurs GCC. Le modèle GCC AI-First offre un parcours complet, de la phase de mise en place jusqu'à la stratégie de gestion des talents à grande échelle et la préparation opérationnelle. Il permet une transformation pilotée par l'IA grâce à des agents de niveau industriel et une plateforme unifiée.

Le nouveau modèle GCC d'Infosys associe Infosys Agentic Foundry, pour concevoir et mettre à l'échelle des agents IA fiables et de niveau industriel, EdgeVerve AI Next, plateforme unifiée permettant d'exécuter des IA appliquées et agentiques à l'échelle de l'entreprise, ainsi que Infosys Topaz™, pour intégrer des services et solutions « AI-first » tout au long du cycle de vie des GCC. Ce modèle s'appuie également sur l'expertise d'Infosys dans l'exploitation de l'IA pour transformer les processus métiers, les rendant plus intelligents, plus rapides et plus intuitifs.

Récemment, Infosys a contribué à la création d'un GCC dédié pour for Lufthansa Systems, chargé de développer des produits IT et des solutions de données durables et prêts pour l'avenir, afin d'améliorer la sécurité, l'efficacité, l'expérience client et la compétitivité du secteur aérien, en s'appuyant sur les capacités d'IA générative d'Infosys Topaz™.

En unifiant la technologie, les talents et les capacités de transformation, Infosys permet à ses clients de faire de leurs GCC de véritables moteurs d'innovation évolutifs, capables de soutenir les objectifs stratégiques mondiaux et les impératifs de croissance de l'entreprise.

Ce modèle repose sur les piliers suivants :

Mise en place et transformation de bout en bout : gestion intégrale du cycle de vie des GCC, depuis la définition de la stratégie et le choix du site jusqu'à la création de l'entité, le recrutement et la mise en service opérationnelle.

gestion intégrale du cycle de vie des GCC, depuis la définition de la stratégie et le choix du site jusqu'à la création de l'entité, le recrutement et la mise en service opérationnelle. Innovation pilotée par l'IA : intégration des capacités d'IA d'entreprise à toutes les étapes des opérations des GCC, afin d'améliorer l'efficacité des coûts, d'accélérer le time-to-market et de favoriser la création de nouvelles opportunités.

intégration des capacités d'IA d'entreprise à toutes les étapes des opérations des GCC, afin d'améliorer l'efficacité des coûts, d'accélérer le time-to-market et de favoriser la création de nouvelles opportunités. Talents prêts pour l'avenir : mobilisation de la plateforme d'apprentissage numérique Infosys Springboard et de la plus grande université d'entreprise au monde afin de garantir un vivier durable de talents qualifiés, alignés sur les besoins spécifiques des entreprises.

mobilisation de la plateforme d'apprentissage numérique Infosys Springboard et de la plus grande université d'entreprise au monde afin de garantir un vivier durable de talents qualifiés, alignés sur les besoins spécifiques des entreprises. Modèles opérationnels sur mesure : options flexibles incluant le modèle Build-Operate-Transfer (BOT), la création assistée de GCC, les coentreprises, ainsi que les modèles hébergés par un partenaire.

Stefanie Neumann, CEO de Lufthansa Systems, explique, « Notre collaboration avec Infosys pour la création d'un Global Capability Center dédié constitue une étape clé dans le parcours de transformation numérique de Lufthansa Systems. En tirant parti de l'expertise d'Infosys en matière de GCC et de capacités d'IA, nous construisons un pôle d'innovation prêt pour l'avenir, permettant à nos clients d'améliorer la sécurité aérienne, d'accroître l'efficacité opérationnelle et d'enrichir l'expérience client. Ce partenariat nous donne les moyens d'accélérer notre vision d'une aviation durable et intelligente. »

Frans Woelders, COO de Danske Bank, ajoute, « Deux ans après le début de notre collaboration avec Infosys, notre Global Capability Center est devenu un élément central de l'exécution de notre stratégie et de notre vision AI-first. Avec l'appui d'Infosys, nous avons intégré l'intelligence artificielle dans notre cycle de livraison logicielle. Cela passe par l'utilisation d'outils tels que GitHub Copilot. Nous avons également développé des plateformes GenAI réutilisables. Elles stimulent l'innovation et facilitent le passage à l'échelle au sein de la banque. Plusieurs cas d'usage GenAI sont désormais déployés. Ils concernent le service client, la conformité, la gestion des risques et les opérations. Ce parcours illustre notre volonté de créer des expériences différenciantes pour nos clients et nos collaborateurs. Nous bâtissons une banque résolument AI-first, avec Infosys comme partenaire clé de cette transformation.

Hrishi Raj Agarwalla, Vice-Président – GCC research au sein d'Everest Group, précise, « Infosys a défini une approche des GCC qui réunit ses partenariats technologiques, ses investissements en IA et en laboratoires d'innovation, une infrastructure plug-and-play, ainsi qu'un modèle de talents étendu. Cette approche vise à accompagner les entreprises tout au long du cycle de vie de leurs GCC, depuis la création de nouveaux centres jusqu'à la transformation des structures existantes. »

Satish H.C, EVP et Chief Delivery Officer, au sein d'Infosys, conclut, « Alors que les entreprises font évoluer leurs GCC en pôles stratégiques, Infosys est prête à accélérer leur transformation. Notre approche AI-first, nos capacités complètes de gestion du cycle de vie des GCC et notre excellence en matière de global delivery nous placent dans une position unique pour aider nos clients à créer de la valeur. Notre pratique dédiée aux GCC offrira la rapidité, l'échelle et la profondeur stratégique indispensables à la prochaine vague de transformation des entreprises. »

