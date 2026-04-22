Infosys annonce sa collaboration stratégique avec OpenAI pour accélérer la transformation de l'IA en entreprise et son déploiement à grande échelle

Cette collaboration stratégique vise à accélérer l'innovation, déployer l'IA à grande échelle et en assurer une adoption responsable avec Infosys Topaz et Codex

BENGALURU, Inde, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), leader mondial du conseil et des services technologiques « AI-first », annonce aujourd'hui sa collaboration stratégique avec OpenAI afin d'aider les entreprises à transformer le développement logiciel et la modernisation de leurs systèmes grâce aux modèles d'IA d'OpenAI et à des solutions telles que Codex. Dans le cadre de cette collaboration, Infosys associera les technologies d'OpenAI à Infosys Topaz Fabric™, sa suite de services agentiques conçue spécifiquement à cet effet, ouverte et modulable, afin d'accompagner les clients dans le passage de l'expérimentation à des déploiements concrets et responsables avec des résultats métier mesurables.

Ce partenariat couvrira des secteurs et fonctions à fort impact, avec un focus -entre autres- sur l'ingénierie logicielle, la modernisation des systèmes existants, l'automatisation DevOps et le e-commerce. En combinant Codex, l'automatisation des workflows et des agents préconfigurés avec l'architecture poly-IA d'Infosys et ses mécanismes de gouvernance de niveau entreprise, cette initiative vise à aider les organisations à moderniser leurs workflows de développement, améliorer la productivité des équipes d'ingénierie, accélérer les cycles de livraison et réduire le time-to-market.

Forte de son expertise sectorielle et de son envergure mondiale en matière de déploiement (de la modernisation applicative, à l'ingénierie logicielle en passant par la transformation des entreprises), Infosys est idéalement positionnée pour accompagner les organisations dans la mise en œuvre de Codex dans des environnements réels de production. Cette collaboration vise à accompagner les clients dans la manière de repenser leurs workflows, renforcer l'exécution des projets d'ingénierie et passer d'expérimentations initiales à une adoption à grande échelle, de manière pragmatique et responsable.

Denise Dresser, Chief Revenue Officer, OpenAI, déclare : « Codex est un environnement de travail puissant pour gérer des agents dans le développement logiciel et les workflows métiers. À mesure que les entreprises accélèrent son adoption, nous collaborons avec des partenaires de premier plan comme Infosys afin d'accompagner davantage d'organisations dans le passage d'usages initiaux à des déploiements industrialisés et reproductibles. L'expertise d'Infosys en transformation logicielle à grande échelle permet de déployer Codex sur des cas d'usage clés, tels que la modernisation des applications existantes, l'automatisation des revues de code, la détection de vulnérabilités ou encore le développement applicatif, tout en étendant son impact aux systèmes et workflows. Ensemble, nous œuvrons à déployer Codex auprès d'organisations à l'échelle mondiale. »

Salil Parekh, Chief Executive Officer, Infosys, ajoute : « L'IA générative et l'IA agentique redéfiniront la manière dont les entreprises opèrent et se développent. Notre partenariat avec OpenAI établit un modèle opérationnel pour accélérer le déploiement de l'IA à grande échelle, en réunissant technologies, talents et cadres de transformation afin de permettre à nos clients de passer résolument des pilotes à la performance, et de créer un avantage concurrentiel durable. Ensemble, nous ne faisons pas que façonner l'avenir de l'adoption de l'IA, nous permettons également à nos clients d'en être les acteurs de référence. »

About Infosys

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