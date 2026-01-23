Infosys erweitert seine Präsenz in der Schweiz mit neuem Büro in Zürich - Fokus liegt darauf, Enterprise-AI schneller in Unternehmen einzuführen

Neues Büro stärkt die 25-jährige Präsenz von Infosys in der Schweiz und vertieft die Zusammenarbeit mit Kunden

ZÜRICH, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, eröffnet sein neues Büro in Zürich. Der Umzug des Schweizer Hauptsitzes in den Komplex „The Circle" am Flughafen Zürich ist ein wichtiger Meilenstein in der 25-jährigen Präsenz von Infosys in diesem Land. Er unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Kunden auf ihrem Weg zur digitalen und KI-gestützten Transformation zu begleiten. An der Eröffnung nahmen Dr. Nik Gugger, Mitglied des Schweizer Nationalrats, Florin Muller, Generalkonsul der Schweiz in Indien, und Philippe Reich, Vorsitzender der Schweizerisch-Indischen Handelskammer, sowie zahlreiche Kunden und Partner von Infosys teil.

From Left to Right: Paul Dillon, Global Head & Managing Partner, Infosys Consulting; Dr. Nik Gugger, Member of the National Council of Switzerland; Dinesh Rao, EVP & Chief Delivery Officer, Infosys; Anna Maria Blengino, CIO, Sunrise; Lilly Vasanthini, VP – Delivery Head Eastern Europe, Nordic & Switzerland, Infosys; Shaji Mathew, Chief Human Resources Officer, Infosys; and Nagaraj Venkatraman Joshi, Country Head Switzerland, Infosys

Der neue strategische Standort dient als Drehscheibe für Innovation und Co-Creation. Er bringt die Infosys Teams näher an Kunden aus den Bereichen Fertigung, Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften, Energie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Einzelhandel. Durch den Einsatz von Infosys Topaz, einem AI-first-Angebot auf Basis generativer KI-Technologien, und Infosys Cobalt, einer Reihe von Dienstleistungen, Lösungen und Plattformen, um die Cloud-Einführung für Unternehmen zu beschleunigen, unterstützt der Züricher Standort Schweizer Unternehmen dabei, ihre Digitalisierung voranzutreiben. Diese Funktionen ermöglichen es Kunden, ihre operative Resilienz zu verbessern, Daten in großem Umfang zu nutzen und verbesserte Erfahrungen zu bieten. Gleichzeitig werden hohe Standards hinsichtlich Security und Compliance eingehalten.

Infosys hat sich in der Schweiz eine starke Basis geschaffen. Dies geschah durch wichtige Akquisitionen wie Lodestone Consulting, die Erweiterung seiner SAP-Beratungskompetenzen und die Einrichtung eines spezialisierten Kompetenzzentrums für Turbomaschinen und Antriebstechnik in Baden. Im Laufe der Jahre hat Infosys mit führenden Schweizer und multinationalen Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet und umfangreiche Transformationsprogramme und langfristigen Geschäftswert geliefert. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit Sunrise, dem führenden Telekommunikations-Herausforderer der Schweiz, der eine starke Position als Nummer zwei auf dem Schweizer Markt einnimmt.

Das neue Büro ergänzt die bestehende Präsenz von Infosys in der Schweiz. Infosys hat bereits Niederlassungen in Genf, Basel, Baden, Lausanne und Baar. So unterstützt der Anbieter das lokale Ökosystem und ermöglicht eine engere Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, Industriepartnern und akademischen Einrichtungen. Infosys stärkt das lokale Talent-Ökosystem durch InStep, sein globales Flaggschiff-Praktikumsprogramm. In diesem Rahmen hat das Unternehmen enge Beziehungen zu Studierenden und Lehrkräften führender Schweizer Institutionen wie der École Polytechnique Fédérale de Lausanne, der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich, der Universität St. Gallen sowie der IMD Business School aufgebaut und in den letzten zwei Jahrzehnten über 100 Studierende aus diesen Institutionen aufgenommen.

Der lokale Einfluss von Infosys geht über das Geschäftswachstum hinaus und legt einen starken Fokus auf die soziale Verantwortung des Unternehmens und das Engagement für die Gemeinschaft in der Schweiz. Im Rahmen dieses Engagements hat das Unternehmen Little Scientists eine Förderung gewährt und unterstützt damit eine einjährige Partnerschaft zur Förderung der MINT-Bildung. Als Teil dieser Initiative wird eine mehrsprachige virtuelle Lernumgebung auf der Plattform Infosys Springboard entwickelt, die Programmier- und MINT-Kurse in Deutsch, Französisch und Italienisch anbietet. Das Programm zielt darauf ab, im ersten Jahr 1.000 Studierende zu erreichen, wobei der Schwerpunkt auf inklusiver Bildung für Studierende aus benachteiligten Verhältnissen liegt.

Dr. Nik Gugger, Mitglied des Schweizer Nationalrats, erklärt: „Die Schweiz ist seit langem ein globales Zentrum für Innovation, technische Exzellenz und verantwortungsbewusstes Unternehmertum. Die kontinuierlichen Investitionen von Infosys in Zürich unterstreichen die Attraktivität des Landes als Technologie- und Innovationszentrum. Sie verdeutlichen die wichtige Rolle, die globale Unternehmen dabei spielen, das lokale Ökosystem zu stärken, qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und integratives digitales Wachstums zu erzielen."

Dinesh Rao, EVP & Chief Delivery Officer, Infosys: „Die Eröffnung unseres neuen Büros in Zürich ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kunden in der Schweiz die gesamte Leistungsfähigkeit des Enterprise-KI- und digitalen Innovationsökosystems von Infosys näher zu bringen. Dank unserer starken Partner- und Talentnetzwerke ermöglichen unsere KI-orientierten Fähigkeiten Unternehmen, ihre Transformation agil und präzise voranzutreiben. Diese Fähigkeiten wurden entwickelt, um das menschliche Potenzial zu steigern. Sie führen zu messbaren Geschäftsergebnissen. Sie ermöglichen es unseren Kunden, mit Innovationen führend zu sein und in einem sich schnell entwickelnden Markt beeindruckende Ergebnisse zu erzielen."

