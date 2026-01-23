Infosys renforce sa présence en Suisse avec l'ouverture d'un bureau à Zurich afin d'accélérer les projets d'IA des entreprises

Le nouveau bureau consolide les 25 années de présence d'Infosys en Suisse et renforce la proximité et la collaboration avec ses clients.

ZURICH, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), leader mondial des services et du conseil numériques de nouvelle génération, inaugure son nouveau bureau à Zurich, en Suisse. Le transfert de son siège suisse à The Circle à l'aéroport de Zurich marque une étape déterminante après 25 ans de présence d'Infosys dans le pays et réaffirme son engagement à accompagner ses clients dans leur transformation digitale et leur transition vers des modèles pilotés par l'IA. L'inauguration s'est tenue en présence de Dr Nik Gugger, membre du Conseil national suisse, de M. Florin Muller, Consul général de Suisse en Inde et de Philippe Reich, président de la Chambre de commerce Suisse-Inde, ainsi que de nombreux clients et partenaires d'Infosys.

From Left to Right: Paul Dillon, Global Head & Managing Partner, Infosys Consulting; Dr. Nik Gugger, Member of the National Council of Switzerland; Dinesh Rao, EVP & Chief Delivery Officer, Infosys; Anna Maria Blengino, CIO, Sunrise; Lilly Vasanthini, VP – Delivery Head Eastern Europe, Nordic & Switzerland, Infosys; Shaji Mathew, Chief Human Resources Officer, Infosys; and Nagaraj Venkatraman Joshi, Country Head Switzerland, Infosys

Ce nouveau site stratégique se positionne comme un hub d'innovation et de co-création, rapprochant les équipes d'Infosys de leurs clients dans de nombreux secteurs, notamment l'industrie, les services financiers, les sciences de la vie, l'énergie et les services, les télécommunications et le retail. En s'appuyant sur Infosys Topaz son offre AI-first basée sur les technologies d'IA générative, ainsi que sur Infosys Cobalt, un portefeuille de services, solutions et plateformes permettant aux entreprises d'accélérer leur adoption du cloud, le bureau de Zurich accompagnera les entreprises suisses dans l'accélération de leur parcours de digitalisation. Ces capacités permettent aux organisations de renforcer leur résilience opérationnelle, d'exploiter les données à grande échelle et de proposer des expériences enrichies, tout en garantissant des niveaux élevés de sécurité et de conformité.

Infosys a construit en Suisse une présence solide à travers des acquisitions clés, dont Lodestone Consulting, renforçant significativement ses capacités de conseil SAP, ainsi que par la création à Baden d'un centre d'excellence spécialisé dans les turbomachines et la propulsion. Au fil des années, Infosys a établi des partenariats durables avec de grandes organisations suisses et multinationales, tous secteurs confondus, en déployant des programmes de transformation à grande échelle et en générant une valeur business pérenne. Cette dynamique inclut notamment une collaboration avec Sunrise, le principal challenger du marché suisse des télécommunications, occupant une solide position de numéro deux.

Ce nouveau bureau vient renforcer la présence d'Infosys en Suisse qui compte déjà des implantations à Genève, Bâle, Baden, Lausanne et Baar afin de soutenir l'écosystème local et de faciliter une collaboration plus étroite avec les pouvoirs publics, les partenaires industriels et le monde académique.

Infosys renforce également de manière continue le vivier de talents locaux grâce à InStep, son programme mondial de stages. À ce titre, l'entreprise a développé des partenariats durables avec les étudiants et les enseignants de plusieurs institutions suisses de premier plan, dont l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), l'Université de Saint-Gall et l'IMD Business School. Au cours des deux dernières décennies, Infosys a ainsi accueilli plus de 100 étudiants issus de ces établissements.

L'impact local d'Infosys en Suisse va au-delà de la croissance de ses activités et se traduit par un engagement fort en matière de responsabilité sociétale et d'implication communautaire. Dans ce cadre, Infosys a accordé une subvention à Little Scientists, soutenant un partenariat d'un an dédié au développement de l'enseignement des disciplines STEM. Cette initiative prévoit la création d'un environnement d'apprentissage virtuel multilingue sur la plateforme Infosys Springboard proposant des cours de programmation et de STEM en allemand, français et italien. Le programme ambitionne de toucher 1 000 élèves dès sa première année, avec une attention particulière portée à l'éducation inclusive et aux élèves issus de milieux défavorisés.

Dr. Nik Gugger, Swiss National Council Member, déclare, « La Suisse est depuis longtemps un pôle mondial d'innovation, d'excellence en ingénierie et de pratiques commerciales responsables. Les investissements continus d'Infosys à Zurich soulignent l'attractivité du pays en tant que hub technologique et d'innovation et mettent en lumière le rôle essentiel que les entreprises internationales peuvent jouer pour renforcer l'écosystème local, créer des emplois qualifiés et soutenir une croissance numérique inclusive. »

Dinesh Rao, EVP & Chief Delivery Officer, Infosys, ajoute, « L'inauguration de notre nouveau bureau à Zurich constitue une étape majeure pour rapprocher l'ensemble de l'écosystème d'IA d'entreprise et d'innovation digitale d'Infosys de nos clients en Suisse. S'appuyant sur un solide réseau de partenaires et de talents, nos capacités AI-first permettent aux entreprises d'accélérer leurs trajectoires de transformation avec agilité et précision. Conçues pour amplifier le potentiel humain, ces capacités génèrent des résultats business mesurables, aidant nos clients à se positionner en leaders de l'innovation et à générer des résultats à fort impact dans un marché en constante évolution. »

