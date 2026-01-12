Infosys et l'ATP dévoilent « Ally », un chatbot IA pour enrichir l'expérience des fans, et prolongent leur partenariat jusqu'en 2028

Ally, alimenté par Infosys Topaz™, renforce l'expérience tennis grâce à des interactions intelligentes et plus humaines avec les fans

BENGALURU, Inde, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), leader mondial des services et du conseil numériques de nouvelle génération, et l'ATP, instance dirigeante mondiale du tennis professionnel masculin, annoncent le lancement d'Ally, un chatbot alimenté par l'IA, destiné à renforcer l'engagement des fans et à se rapprocher la communauté du tennis. S'appuyant sur une collaboration de plus de dix ans, Infosys et l'ATP annoncent également la prolongation de leur partenariat jusqu'en 2028, poursuivant ainsi leurs efforts pour enrichir l'écosystème du tennis grâce à des solutions numériques de pointe. Partenaire de l'innovation digitale de l'ATP depuis 2015, Infosys a joué un rôle déterminant dans le développement des plateformes numériques de l'ATP, notamment avec ATP PlayerZone, ATP Stats Centre et l'application ATP.

Ally est alimenté par Infosys Topaz, une offre « AI-first » reposant sur des technologies d'IA générative. Le chatbot fournit aux fans des informations en temps réel, répondant notamment aux questions sur les statistiques de match, les tableaux de tournois, les calendriers. Les utilisateurs peuvent également accéder aux comparaisons face-à-face entre joueurs, à leurs statistiques et aux archives historiques. Conçu pour les passionnés de tennis et les professionnels du secteur (joueurs, entraîneurs, journalistes), Ally fournit des informations claires et concises tout en permettant des conversations intelligentes et interactives pour une expérience fluide. Grâce à des mécanismes d'apprentissage continu, Ally affine progressivement ses réponses, faisant évoluer les capacités de la plateforme au rythme de la croissance de l'écosystème du tennis. Intégré à l'ATP Stats Centre, Ally garantit des réponses vérifiées et assure la sécurité et la conformité au moyen de garde-fous robustes tels que le filtrage des contenus, la suppression des informations personnellement identifiables (PII) et des contrôles contextuels visant à détecter et prévenir la désinformation et les hallucinations, afin d'offrir une expérience utilisateur sûre et optimale..

Infosys et l'ATP ont également lancé, en 2025, la version 2.0 du Carbon Tracker, une initiative primée en matière de durabilité qui aide les joueurs à mesurer et réduire les émissions liées à leurs déplacements sur le circuit. Depuis son lancement en 2023, plus de 300 joueurs ont utilisé l'outil, permettant de suivre 2,3 millions de kilomètres parcourus et de compenser 585 tonnes de carbone pour la seule année 2025.

Chris Dix, ATP Chief Technology Officer, déclare : « Au cours de la dernière décennie, Infosys a joué un rôle clé dans le renforcement de notre sport grâce à des solutions numériques. À mesure que l'IA et la donnée deviennent centrales dans notre fonctionnement, nous sommes ravis de mobiliser son expertise technologique pour proposer des expériences plus approfondies et innovantes à nos joueurs et à nos fans. Ally marque la prochaine étape de ce parcours, en utilisant l'IA pour transformer la manière dont les fans suivent le jeu et pour rendre le tennis plus interactif et accessible. »

Sumit Virmani, Chief Marketing Officer, Infosys, ajoute : « Avec Infosys Topaz et notre expertise approfondie en IA, nous rendons le tennis plus accessible et plus engageant pour chaque fan, et pas seulement pour les plus aguerris. Ally marque le passage d'un visionnage passif à une participation véritablement interactive, en créant un espace où même les fans occasionnels peuvent se connecter au sport à travers des conversations naturelles et intuitives. Il s'agit d'utiliser l'IA pour simplifier la complexité, susciter la curiosité etet permettre à des millions de personnes à travers le monde de vivre le tennis plus intensément. »

