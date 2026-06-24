Infosys, l'ANA Global CMO Growth Council et LIONS lancent le CMO AI Hub à l'attention des professionnels du Marketing

Le CMO AI Hub favorise le partage de connaissances et la collaboration entre directeurs marketing (CMO) à l'échelle mondiale

Alimenté par Infosys Aster, ce Hub met à disposition des études de cas exclusives et des retours d'expérience sélectionnés, accessibles via une interface conversationnelle fondée sur l'IA

BENGALURU, Inde, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), leader mondial du conseil et des services technologiques « AI-first », en collaboration avec l'ANA Global CMO Growth Council, instance mondiale dédiée à l'accélération de la croissance des directions marketing, et LIONS, plateforme de référence et organisatrice du Festival international de la créativité Cannes Lions, annonce aujourd'hui le lancement du CMO AI Hub. Cette plateforme exclusive alimentée par l'IA a été conçue pour favoriser l'apprentissage entre pairs au sein de la communauté des directeurs marketing en réunissant les enseignements, expériences et perspectives de grandes organisations marketing et de dirigeants du monde entier.

Développé par Infosys Aster, une suite marketing amplifiée par l'IA, le CMO AI Hub rassemble les contenus et analyses sélectionnés de l'Association of National Advertisers (ANA), de LIONS et de l'Infosys Knowledge Institute (le centre de recherche d'Infosys) au sein d'une interface conversationnelle sécurisée conçue pour les dirigeants marketing. Des mécanismes de supervision humaine, de gouvernance et de protection de la vie privée intégrés dès la conception garantissent une expérience fiable, de classe entreprise et conçue pour évoluer dans la durée.

Conçu exclusivement pour les membres de l'ANA Global CMO Growth Council, ce Hub transforme l'intelligence collective du secteur du marketing en une ressource accessible à tout moment. Il permet aux CMO de formuler leurs problématiques métier de manière naturelle et d'obtenir des analyses synthétiques et contextualisées fondées sur des études, des cas pratiques et des retours d'expérience de dirigeants, afin de faciliter une prise de décision plus rapide et plus éclairée.

Ce lancement répond à une priorité exprimée par les directeurs marketing : mieux comprendre les implications de l'IA et anticiper ses effets sur leur métier.

Le CMO AI Hub est lancé parallèlement au CMO AI Playbook, élaboré par l'Infosys Knowledge Institute à partir de recherches approfondies, comprenant notamment des entretiens individuels avec des CMO, des échanges avec des responsables marketing lors d'événements internationaux et les contributions des membres de l'ANA. Le CMO AI Playbook formalise ces enseignements, tandis que le CMO AI Hub les rend accessibles au quotidien sous la forme d'un outil pratique.

Les principales fonctionnalités du CMO AI Hub comprennent :

Intelligence conversationnelle : les membres peuvent poser des questions en langage naturel et obtenir instantanément des réponses synthétisées à partir de contenus sélectionnés.

: les membres peuvent poser des questions en langage naturel et obtenir instantanément des réponses synthétisées à partir de contenus sélectionnés. Restitutions adaptées aux dirigeants : la plateforme transforme les informations en synthèses exploitables, facilitant l'exploration et le partage des expériences et points de vue de leurs pairs.

: la plateforme transforme les informations en synthèses exploitables, facilitant l'exploration et le partage des expériences et points de vue de leurs pairs. Connexion entre CMO : les responsables marketing peuvent contribuer à enrichir la plateforme en partageant leurs propres retours d'expérience et enseignements.

: les responsables marketing peuvent contribuer à enrichir la plateforme en partageant leurs propres retours d'expérience et enseignements. Un environnement sécurisé réservé aux membres : accessible exclusivement aux membres du Growth Council, avec des mécanismes de gouvernance de classe entreprise, des principes d'IA responsable et des garanties en matière de confidentialité.

Nick Primola, Group Executive Vice President de l'ANA et responsable du Global CMO Growth Council, déclare : « Les CMO nous ont indiqué qu'ils recherchaient des conseils concrets et directement applicables au moment où des décisions importantes doivent être prises. Le CMO AI Hub transforme l'expérience collective des plus grands spécialistes du marketing et experts du secteur en une ressource disponible à tout moment pour ses membres. Conçu par des CMO, pour des CMO, il aide les dirigeants à prendre des décisions plus éclairées, au rythme imposé par le marketing d'aujourd'hui. »

Simon Cook, CEO de LIONS, ajoute : « Le Growth Council a été créé pour réunir les meilleurs spécialistes du marketing au monde et lever les obstacles à la croissance. Le CMO AI Hub est aujourd'hui l'expression la plus ambitieuse de cette mission : il met l'intelligence collective de cette communauté à la disposition de chaque membre, précisément au moment où il en a besoin. La créativité et l'IA ne s'opposent pas ; elles se complètent. Le Hub associe le meilleur du jugement humain à la rapidité de la technologie, tout en maintenant l'humain au cœur de l'ensemble. »

Sumit Virmani, Global Chief Marketing Officer d'Infosys, conclut : « L'IA offre aux directeurs marketing une opportunité unique d'aller au-delà des seuls gains d'efficacité et de renforcer le rôle du marketing comme moteur de croissance. En combinant l'expertise collective de responsables marketing de premier plan à une expérience alimentée par l'IA, le CMO AI Hub transforme des informations dispersées en une intelligence partagée, permettant aux dirigeants marketing de prendre des décisions éclairées et de créer davantage de valeur pour l'entreprise. »

About the ANA | Global CMO Growth Council

The Global CMO Growth Council is a partnership between the ANA and LIONS representing over 1,200 chief marketers worldwide. Chaired by Marc Pritchard, chief brand officer at Procter & Gamble, the leadership team includes 50 chief marketers from the world's top brands. Since its launch in 2018, the Growth Council has mobilized thousands of CMOs and industry leaders around the world to transform marketing into a force for economic growth and a force for societal good. It is a community of influential and distinguished marketing leaders addressing key issues facing CMOs, their companies, and all of the stakeholders they serve. Chief marketers hold a privileged responsibility to accelerate broad and bold initiatives that will lead to lasting benefits for their brands, their customers, and our global society.

About the ANA

The Association of National Advertisers (ANA) is the definitive voice of the marketing industry. Since 1910, we have set and advanced the agenda for marketing transformation, connecting over 1,600 member companies to an influential global network, insights and resources that drive growth. Our members represent 20,000 brands and $400 billion in annual marketing investment. Through industry-leading research, the CMO Growth Council, and our proprietary Growth Agenda and Practices, the ANA empowers marketers to shape the future of marketing and create lasting impact for their organizations and the industry.

About LIONS

LIONS is the global platform that champions creativity and marketing effectiveness for growth. We help businesses grow through creative marketing that matters. We know that creativity can and should be applied across the full marketing mix. Creativity is an impactful business driver - and when it's integrated with a culture of effectiveness, it's a competitive advantage. Backed by over 150 years of experience and evidence, Cannes Lions, WARC, Effie, Contagious and Acuity - provides the global marketing industry with the definitive benchmarks, intelligence, training and tailored advice needed to grow. LIONS is part of Informa PLC.

About Infosys

Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY) is a global leader in AI first business consulting and technology services. Over 325,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses, and communities. As navigators of enterprise transformation, we enable businesses in 63 countries to unlock AI value at scale. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we accelerate business transformation through our AI-first value framework, deep domain expertise, and our unique ability to orchestrate innovations from our AI-native partner ecosystem. Infosys is recognised as the fastest growing IT services brand globally, committed to being a well-governed, environmentally sustainable partner for our clients where deep talent expertise, in an inclusive workplace, help them navigate their next.

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