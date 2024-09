Infosys och Polestar inleder ett strategiskt samarbete genom att öppna ett globalt tekniknav i Bengaluru, Indien

BENGALURU, Indien, 26 september, 2024 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), en global ledare inom nästa generations digitala tjänster och konsulttjänster, tillkännagav idag ett strategiskt samarbete med Polestar (NASDAQ: PSNY), det svenska varumärket för elektriska prestandabilar. Detta samarbete syftar till att skapa en bas för Polestars utveckling av in-car infotainment, mjukvara och elektroteknik / elektronik, användarupplevelse (UX) och molndrivna digitala tjänster. Infosys kommer även att utnyttja in-tech , dess senaste förvärv inom FoU-området, för att komplettera samarbetet.

Infosys kommer att etablera ett globalt tekniknav för Polestar vid sitt utvecklingscenter i Bengaluru, Indien. Detta nav syftar till att leverera utveckling och validering av mjukvara för elektriska fordon (EV) inom många områden, inklusive infotainment, avancerade förarassistanssystem och telematik. Det stöder även Polestars produkthantering, kundengagemang, företagslösningar och accelererar digitala tjänster direkt till konsumenten genom molnbaserad utveckling, testning och datateknik. Polestar kommer att dra nytta av Infosys strategiska tillgångar, såsom ingenjörslaboratorier, designstudio och Infosys Living Labs för att vidareutveckla innovationen.

Maria Lexe, digital chef på Polestar, sade: "Polestar är glada över att samarbeta med Infosys för att etablera ett tekniknav i Indien. Infosys har en framgångsrik bakgrund med liknande verksamheter, och vi är övertygade om deras förmåga att leda detta tekniknav för att generera IT-effektivitet och stärka innovation."

Sven Bauer, mjukvaruchef på Polestar, sade: "Polestar inleder ett nytt kapitel i företagets globala upplägg med vår partner Infosys i Bengaluru. Vi ser fram emot att bygga bilkompetens i Polestars tekniknav för att stödja vår växande fordonsportfölj och nya modellanseringar."

Jasmeet Singh, VD och global tillverkningschef, Infosys, sade: "Vi är glada att tillkännage vårt partnerskap med Polestar för deras strategiska India Tech Hub-initiativ. Vi tror att detta samarbete kommer att förbättra Polestars digitala roadmap genom att utnyttja Indiens välrenommerade talangpool inom programvara och bilteknik. Genom att bygga på Infosys omfattande erfarenhet av fordonskonstruktion, digital transformation och globalt leverantörsledarskap strävar vi efter att ta med infrastruktur och innovation för att samskapa nästa generations möjligheter inom eldrivna fordon. Vi kommer att arbeta nära Polestars globala design- och utvecklingsnav för att sätta nya standarder för nästa generations mobilitet."

Om Polestar

Polestar (NASDAQ: PSNY) är det svenska varumärket för elektriska prestandabilar, och är fast beslutet att förbättra samhället genom att använda design och teknik för att påskynda övergången till hållbar mobilitet. Huvudkontoret ligger i Göteborg, Sverige, och bilarna är tillgängliga online på 27 marknader globalt i Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet.

Polestar planerar att ha ett utbud av fem högpresterande elbilar till 2026. Polestar 2, den elektriska prestandafastbacken, lanserades 2019. Polestar 3, SUV:n för den elektriska tidsåldern, lanserades i slutet av 2022. Polestar 4, den transformerade SUV-kupén, lanseras i faser genom 2023 och in på 2024. Polestar 5, en elektrisk fyrdörrars GT och Polestar 6, en elektrisk roadster, kommer snart.

Polestar 0-projektet stöder företagets ambitiösa mål att skapa en sann klimatneutral produktionsbil fram till 2030. Forskningsinitiativet syftar även till att skapa en känsla av brådska att agera på klimatkrisen genom att utmana anställda, leverantörer och den breda fordonsindustrin att driva mot en nollvision i utsläpp.

Infosys is a global leader in next-generation digital services and consulting. Over 300,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses and communities. We enable clients in more than 56 countries to navigate their digital transformation. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we expertly steer clients, as they navigate their digital transformation powered by cloud and AI. We enable them with an AI-first core, empower the business with agile digital at scale and drive continuous improvement with always-on learning through the transfer of digital skills, expertise, and ideas from our innovation ecosystem. We are deeply committed to being a well-governed, environmentally sustainable organization where diverse talent thrives in an inclusive workplace.

Visit www.infosys.com to see how Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) can help your enterprise navigate your next.

