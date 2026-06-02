Infosys renforce sa collaboration stratégique avec DNB Bank ASA pour moderniser ses opérations de lutte contre la criminalité financière

L'intégration de la plateforme NICE Actimize X-Sight permet de regrouper les systèmes de lutte contre la criminalité financière de DNB au sein d'une plateforme cloud-native pilotée par le renseignement

BENGALURU, Inde, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE, BSE, NYSE : INFY), leader mondial du conseil et des services technologiques « AI-first », annonce l'extension de sa collaboration stratégique avec DNB Bank ASA (DNB), la plus grande banque de Norvège, afin de moderniser ses opérations de lutte contre la criminalité financière (FinCrime) grâce à la plateforme NICE Actimize X-Sight Enterprise. Dans le cadre de cette collaboration, Infosys accompagnera DNB dans la transformation de systèmes historiques fragmentés vers une plateforme cloud-native unifiée et pilotée par le renseignement, capable d'améliorer l'analyse des risques, la précision de détection et la conformité réglementaire multi-juridictionnelle.

En tant que partenaire d'intégration, Infosys pilotera, en collaboration avec DNB, la modernisation de bout en bout de l'environnement technologique FinCrime de la banque, incluant la conception de l'architecture d'entreprise, l'intégration des plateformes et la migration des données. Le projet permettra de regrouper des fonctions clés telles que le filtrage des clients et des paiements, la due diligence client, ainsi que la surveillance des transactions et de la fraude, au sein d'une plateforme SaaS unique, évolutive et dotée d'une gestion unifiée des dossiers à l'échelle de l'entreprise.

S'appuyant sur son expertise dans la transformation des systèmes de lutte contre la criminalité financière, Infosys déploiera la plateforme NICE Actimize X-Sight, une solution sécurisée et évolutive prenant en charge l'intégration fluide des données, les analyses avancées et l'automatisation intelligente. Infosys intégrera les principales capacités de X-Sight dédiées à la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude afin d'offrir à DNB une vision consolidée des risques clients et de renforcer la détection de schémas de criminalité financière complexes et en constante évolution. Grâce aux capacités alimentées par l'IA de la plateforme, Infosys générera de la valeur à grande échelle en favorisant l'automatisation avancée et en posant les bases d'innovations continues, notamment l'orchestration intelligente et les investigations assistées par l'IA. Cette approche permettra d'améliorer la précision des détections, d'accélérer les enquêtes grâce à des insights exploitables et de renforcer la capacité de réponse de DNB face aux exigences réglementaires, tout en pérennisant ses dispositifs de contrôle de la criminalité financière.

Elin Sandnes, COO et Group Executive Vice President Technology & Services chez DNB, déclare : « La protection des clients et l'intégrité du système financier exigent de relever en permanence notre niveau d'exigence en matière de détection et d'investigation. En travaillant étroitement avec Infosys et en nous appuyant sur la plateforme X-Sight Enterprise de NICE Actimize, nous renforçons notre capacité à détecter, analyser et prévenir plus efficacement les crimes financiers complexes, tout en soutenant nos objectifs de transformation numérique et de conformité réglementaire à long terme. »

Craig Costigan, Chief Executive Officer de NICE Actimize, ajoute : « Les institutions financières du monde entier recherchent des approches plus intelligentes et cloud-native pour lutter contre l'évolution de la criminalité financière. Grâce à cette collaboration avec Infosys, les capacités alimentées par l'IA de notre plateforme X-Sight Enterprise contribueront à protéger DNB et ses clients face à l'augmentation des fraudes et des crimes financiers, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en réduisant les coûts. »

Dennis Gada, Executive Vice President et Global Head of Banking & Financial Services chez Infosys, précise : « Les systèmes historiques peinent à suivre le rythme de l'évolution rapide de la criminalité financière. En consolidant les capacités de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude au sein d'une plateforme cloud d'entreprise alimentée par l'IA, nous aidons DNB Bank ASA à passer d'un modèle fragmenté à un modèle opérationnel unifié et piloté par le renseignement. Cela permet à la banque de détecter plus tôt les signaux d'alerte, d'enquêter plus efficacement et d'harmoniser sa réponse entre les différentes juridictions. Ce programme de modernisation renforce notre rôle de partenaire stratégique en intégration et transformation des systèmes, en apportant des opérations intelligentes capables de libérer la valeur de l'IA à grande échelle dans les domaines de la surveillance, de la détection et des investigations. »

About DNB Bank ASA

DNB is Norway's largest financial services group and one of the largest in the Nordic region in terms of market capitalisation. The Group offers a full range of financial services, including loans, savings, advisory services, insurance and pension products for retail and corporate customers.

DNB's mobile solutions, internet bank, customer service centres, real estate broking- and branch offices in Norway as well as international offices ensure that we are present where our customers are. We are a major operator in a number of industries, for which we also have a Nordic or international strategy.

DNB is now much more than Norway's largest bank and a key business in the Norwegian economy. As Norway's largest bank we are also a leading technology company.

About NICE Actimize

As a global leader in artificial intelligence, platform services, and cloud solutions, NICE Actimize excels in preventing fraud, detecting financial crime, and supporting regulatory compliance. Over 1,000 organizations across more than 70 countries trust NICE Actimize to protect their institutions and safeguard assets throughout the entire customer lifecycle. With NICE Actimize, customers gain deeper insights and mitigate risks. Learn more at www.niceactimize.com.

About NiCE

NiCE (NASDAQ: NICE) is transforming the world with AI that puts people first. Our purpose-built AI-powered platforms automate engagements into proactive, safe, intelligent actions, empowering individuals and organizations to innovate and act, from interaction to resolution. Trusted by organizations throughout 150+ countries worldwide, NiCE's platforms are widely adopted across industries connecting people, systems, and workflows to work smarter at scale, elevating performance across the organization, delivering proven measurable outcomes.

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