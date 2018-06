Infosys renforce sa présence en France en créant à Marseille un Centre d'Excellence Numérique à la pointe de la technologie

Infosys (NYSE : INFY), leader mondial dans les domaines du conseil, des technologies et des services de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui avoir renforcé sa présence en France en créant un Centre d'Excellence Numérique à Marseille. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Infosys afin de proposer en France des offres numériques à des entreprises en phase de transformation de leur activité. De plus, le Centre honorera un partenariat stratégique de sept ans avec le leader mondial du transport maritime CMA CGM, annoncé en septembre 2017, dans le cadre duquel Infosys simplifie et transforme les applications informatiques du groupe et améliore l'expérience du service client.

Le Centre d'Excellence Numérique d'Infosys à Marseille fera partie d'un réseau mondial de centres répondant aux besoins numériques de ses clients. Avec une capacité initiale de 60 employés, il a pour objectif d'attirer et de former des talents dans les nouvelles technologies numériques pour répondre à la demande croissante du marché. L'objectif de cette nouvelle implantation est aussi de fournir aux clients actuels et futurs une gamme de solutions dans les domaines du Design et de l'Expérience Utilisateur, de l'Intelligence Artificielle, du Big Data et Analytics, tout en renforçant la présence d'Infosys dans le secteur du transport et de la logistique.

Dans le but de présenter les capacités mondiales d'Infosys dans le numérique, le Centre d'Excellence Numérique abritera également un certain nombre de projets témoins de transformation technologique tels que les expériences Ferme Numérique, Apprentissage du Futur et Vente et Entrepôts.

Le Centre sera également un pilier de l'engagement d'Infosys auprès de CMA CGM, en raison de sa proximité et de l'accès à un ensemble de compétences qui permettront d'accélérer les efforts de l'entreprise pour fournir à CMA CGM des technologies numériques de pointe. Infosys aide déjà CMA CGM à améliorer ses processus opérationnels et ses performances en utilisant Infosys NIA, la plate-forme d'Intelligence Artificielle de l'entreprise et son outil d'automatisation évolutif AssistEdge.

Lors de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue le mardi 19 juin, Infosys a également reçu le Prix "Invest in Provence" de l'agence de développement économique Provence Promotion en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône qui reconnaît la contribution d'Infosys à la communauté locale. Le Prix a été créé pour promouvoir l'investissement dans la région à travers la croissance et la diversité économique.

Jean-Luc Chauvin, Président de Provence Promotion et Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence : « Je félicite Infosys et CMA CGM pour l'engagement qu'ils ont pris envers l'agglomération Aix-Marseille avec le soutien de Provence Promotion. Notre région offrira les ressources et compétences nécessaires pour aider Infosys à développer avec succès son Centre d'Excellence Numérique, répondant aux besoins des secteurs de la logistique et du transport maritime. »

Pravin Rao, Directeur des Opérations d'Infosys : « L'ouverture de notre nouvelle entité à Marseille apportera à nos clients et prospects dans la région des technologies numériques de nouvelle génération ainsi que des compétences et des expertises qui les aideront à redéfinir le futur. Cela en complète cohérence avec notre stratégie d'accélérer le développement d'activités numériques agiles, de dynamiser les manières de travailler grâce à l'Intelligence Artificielle et l'automatisation, de former nos employés et de nous adapter aux besoins des marchés locaux. »

Pour répondre à son objectif d'embauche dans la région, Infosys prévoit de s'associer à plusieurs universités réputées de la région, dont l'Université d'Aix-Marseille. En outre, dans le cadre de cet effort, la société étendra son programme étendard de stages internationaux Infosys Instep aux étudiants de ces universités.

