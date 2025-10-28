Ingenico annonce un plan de succession à la direction et nomme Floris de Kort Directeur Général

PARIS et ATLANTA, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Ingenico, leader mondial des solutions d'acceptation de paiements, annonce la nomination de Floris de Kort au poste de Directeur Général, à compter du 1er novembre 2025. Il sera chargé de conduire la prochaine phase de croissance et d'innovation du Groupe. Laurent Blanchard quittera ses fonctions de Directeur Général ainsi que son siège au Conseil de surveillance afin de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.

Catherine Guillouard, Présidente du Conseil de Surveillance d'Ingenico, a déclaré au nom du Conseil :

Floris de Kort, Chief Executive Officer Ingenico

« Nous remercions chaleureusement Laurent Blanchard pour sa contribution déterminante depuis son arrivée chez Ingenico en 2023. Visionnaire, il a su guider l'entreprise dans un environnement de marché exigeant, tout en maintenant le cap sur des objectifs ambitieux, l'innovation, l'attention portée aux clients et la culture d'entreprise. Sous son impulsion, Ingenico a poursuivi avec détermination sa stratégie visant à devenir le leader des solutions et services du secteur des paiements. Après avoir redéfini avec succès la mission de l'entreprise, Laurent Blanchard laisse derrière lui des fondations solides et une équipe pleinement mobilisée pour conduire la prochaine étape du développement d'Ingenico.

Alors qu'Ingenico ouvre un nouveau chapitre de son histoire, le Conseil se réjouit d'accueillir Floris de Kort au poste de Directeur Général, basé au siège mondial de l'entreprise à Paris. Il possède une expertise reconnue dans le secteur des paiements, ainsi qu'une solide expérience de direction opérationnelle et commerciale à l'international. Nous sommes convaincus qu'il saura accélérer la mise en oeuvre de notre stratégie et renforcer la dynamique commerciale d'Ingenico.

Fort d'un parcours reconnu dans le développement d'entreprises de paiement et de technologie, Floris de Kort a occupé plusieurs postes de direction au sein de groupes mondiaux. Il a notamment occupé le poste de Directeur Général du Global eCommerce chez Worldpay, où il a mené une transformation majeure ayant abouti à une introduction en bourse particulièrement réussie en 2015. En 2019, il a pris la tête de Xplor Technologies, un acteur mondial des logiciels, services et paiements intégrés, avant de devenir Directeur Général de Thunes, un réseau international de paiements transfrontaliers en forte croissance. »

Avec sa nomination, Ingenico entre dans une nouvelle phase, placée sous le signe de l'expansion internationale, de l'innovation et de la transformation. Il rejoint l'entreprise à un moment clé, avec la volonté de capitaliser sur les solides fondations d'Ingenico pour en renforcer le rôle de partenaire de confiance auprès des commerçants, des banques et des acteurs du paiement à travers le monde.

À la suite de cette annonce, Laurent Blanchard a déclaré : « Ce fut un honneur de diriger Ingenico et de piloter la première phase de sa transformation. Je suis fier du chemin que nous avons parcouru collectivement. Forte de ses équipes talentueuses, de sa culture d'innovation et de l'excellence de ses solutions, Ingenico dispose de tous les atouts nécessaires pour consolider son leadership mondial. Je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs pour leur engagement et leur confiance, et je souhaite à Ingenico un plein succès dans la prochaine phase de sa croissance. »

À propos de sa nomination, Floris de Kort a déclaré : « Je suis honoré de rejoindre Ingenico à un moment charnière, riche en opportunités. L'entreprise occupe une position unique dans l'écosystème des paiements, bénéficiant de la confiance des commerçants, des banques et de ses partenaires à travers le monde. Je me réjouis de collaborer avec l'ensemble des équipes pour élargir notre offre à l'échelle mondiale, accélérer notre croissance, et d'apporter à nos clients des solutions d'excellence. »

A propos d'Ingenico

Ingenico est le leader mondial des services et solutions de paiement. Nous aidons nos clients et leurs propres clients à tirer le meilleur parti des paiements. Présents dans 32 pays et forts de plus de 3 000 collaborateurs, nous sommes à la pointe du secteur commercial depuis plus de quatre décennies. Avec des dizaines de millions de terminaux de paiement déployés à travers le monde et plus de 2 500 applications, notre entreprise répond chaque jour aux besoins de millions de consommateurs. Grâce à nos solutions intégrées avancées et à notre réseau de partenariats, nous simplifions le monde des paiements et apportons des services à valeur ajoutée pour faire progresser le commerce.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805822/Floris_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2465185/Ingenico_black_CMYJ_Logo.jpg