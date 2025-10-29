Ingenico gibt Plan für Führungswechsel bekannt und ernennt Floris de Kort zum Chief Executive Officer

PARIS und ATLANTA, Georgia, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Ingenico, der weltweit führende Anbieter von Zahlungsakzeptanzlösungen, gab heute die Ernennung von Floris de Kort zum Chief Executive Officer mit Wirkung zum 1. November 2025 bekannt, der Ingenico in die nächste Phase des Wachstums und der Innovation führen wird. Laurent Blanchard wird als Chief Executive Officer und als Aufsichtsratsmitglied zurücktreten, um sich anderen Möglichkeiten zu widmen.

Catherine Guillouard, die Vorsitzende, erklärte im Namen des Aufsichtsrats von Ingenico:

Floris de Kort, Chief Executive Officer Ingenico

„Wir danken Laurent herzlich für seine bedeutenden Beiträge seit seinem Eintritt bei Ingenico 2023. Er war ein visionärer Leiter, der das Unternehmen durch ein schwieriges Marktumfeld geführt hat und dabei den Fokus auf ehrgeizige Geschäftsziele, Innovation, Kundenbedürfnisse und Kultur beibehalten hat. Unter seiner Führung hat Ingenico seine Strategie vorangetrieben, um der führende Software- und Dienstleistungsanbieter im Zahlungsökosystem zu werden. Nach der erfolgreichen Neudefinition der Mission von Ingenico hinterlässt Laurent eine starke Grundlage und ein Team, das bereit ist, das Unternehmen in die nächste Erfolgsphase zu führen."

Zu Beginn dieses neuen Kapitels von Ingenico freut sich der Vorstand, Floris de Kort als Chief Executive Officer mit Sitz in der globalen Zentrale von Ingenico in Paris willkommen zu heißen. Floris de Kort bringt fundierte und bewährte Fachkenntnisse im Zahlungsverkehrssektor mit, kombiniert mit umfangreicher Erfahrung in der operativen und kaufmännischen Führung. Wir freuen uns darauf, dass Floris de Kort Ingenico durch die nächste Wachstumsphase führen und die Umsetzung von Maßnahmen sowie die kommerzielle Dynamik beschleunigen wird.

Er verfügt über eine hoch angesehene Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Zahlungs- und Technologieunternehmen und hat Führungserfahrung in mehreren globalen Organisationen gesammelt. Zuvor war er Chief Executive Officer von Global eCommerce bei Worldpay, wo er eine bedeutende Transformation leitete, die 2015 in einem äußerst erfolgreichen Börsengang gipfelte. 2019 wurde er CEO von Xplor Technologies, einem weltweit führenden Anbieter von Software, Dienstleistungen und integrierten Zahlungslösungen, und war zuletzt CEO von Thunes, einem schnell wachsenden grenzüberschreitenden Zahlungsnetzwerk."

Mit der Ernennung von Floris de Kort tritt Ingenico in eine neue Phase ein, in der der Schwerpunkt auf der Beschleunigung der globalen Expansion, Innovation und Transformation liegt. Er tritt dem Unternehmen in einer entscheidenden Phase bei, in der es gut positioniert ist, um auf seinem starken Fundament aufzubauen und die Rolle von Ingenico als vertrauenswürdiger Marktführer für Zahlungslösungen für Händler, Banken und Partner weltweit zu festigen.

Nach der Ankündigung erkllärte Laurent Blanchard : „Es war mir eine Ehre, als CEO zu dienen und Ingenico durch die erste Phase seiner Transformation zu führen. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Mit seinen talentierten Mitarbeitern, seiner starken Innovationskultur und seinen hochwertigen Lösungen ist Ingenico gut positioniert, um seine Führungsrolle im globalen Zahlungsverkehr weiter auszubauen. Ich bin dankbar für das Engagement und das Vertrauen des globalen Teams und wünsche Ingenico viel Erfolg für die nächste Wachstumsphase."

Zu seiner Ernennung sagte Floris de Kort : „Es ist mir eine Ehre, in einer Zeit großer Chancen zu Ingenico zu kommen. Das Unternehmen hat eine einzigartige Position im Zahlungsökosystem und genießt das Vertrauen von Händlern, Banken und Partnern auf der ganzen Welt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team unser globales Angebot weiter auszubauen, das Wachstum und die Umsetzung zu beschleunigen und unseren Kunden erstklassige Lösungen zu bieten."

Informationen zu Ingenico

Ingenico ist der weltweit führende Anbieter von Zahlungsakzeptanzlösungen. Als vertrauenswürdiger Technologiepartner für Händler, Banken, Acquirer, ISVs, Zahlungsaggregatoren und Fintech-Kunden bietet Ingenico erstklassige Terminals, Lösungen und Dienstleistungen, die das globale Ökosystem der Zahlungsakzeptanz ermöglichen. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung sind Innovation und Zuverlässigkeit ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie und -kultur von Ingenico und inspirieren unsere starke Gemeinschaft von Experten, die die Entwicklung des Handels weltweit mitgestalten.

