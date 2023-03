Ingenico anuncia soluções para meios de pagamento na AUTOCOM 2023

Empresa marca presença no evento com suas inovações, com destaque para soluções como serviço (as a Service), aplicações e novos meios de pagamento

SÃO PAULO, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Ingenico, líder global em soluções de aceitação de pagamentos, anuncia sua participação na AUTOCOM 2023, principal encontro de Automação Comercial do Brasil e que acontece de 28 a 30 de março no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte (SP). A Ingenico está aumentando a sua presença no cenário de pagamentos e mostrará o potencial das conexões e da mobilidade. Em seu estande, a empresa apresentará suas mais modernas tecnologias, desenvolvidas para otimizar o comércio e, ao mesmo tempo, simplificar a jornada de compra dos consumidores.

"A AUTOCOM 2023 é o lugar ideal para descobrir o potencial da conectividade e da mobilidade dos meios de pagamento. Por isso, mostraremos como nossas soluções podem ser utilizadas para garantir aos clientes uma experiência de pagamento inovadora e intuitiva", diz Helcio Beninatto, CEO da Ingenico para América Latina.

O estande da Ingenico na AUTOCOM reunirá uma série de lançamentos e novidades, incluindo:

Ingenico Tap On Phone: At ravés de seu portifólio e tecnologias, a Ingenico torna possível realizar a captura de pagamentos com tablets e celulares smartphones equipados com sistema operacional Android, eliminando a necessidade de um terminal de pagamentos e evitando os custos atrelados a ele. Visitantes do estande da Ingenico poderão ver demonstrações dessas tecnologias, que pequenos comerciantes, profissionais liberais, microempreendedores e grandes comércios podem implementar de forma prática e segura.

PPaaS - Plataforma de Pagamento como Serviço: Uma plataforma desenvolvida com uma tecnologia inovadora 100% baseada em Nuvem, que orquestra de uma maneira inteligente serviços e pagamentos integrados ao Pontos de Venda (PDV) ou POS transformando-se num agente facilitador de negócios, possibilitando ao comércio a geração de novas formas de receita. Essa plataforma oferece vários serviços em uma única oferta, permitindo que adquirentes e fornecedores de software criem opções de vendas personalizadas e customizadas de pagamento mais atraentes para seus clientes. O PPaaS traz para lojas físicas o que antes era disponível apenas para o comércio on-line .

TaaS - Terminal as a Service: Solução que combina o que há de melhor em hardware, software e serviços de pagamento para suportar as estratégias de negócios dos clientes. Essa tecnologia entrega serviços para todas as fases do relacionamento entre adquirentes e comerciantes, incluindo unboxing do terminal, atualizações remotas automáticas e substituições no final da vida útil, centralizando toda a operação do lado Ingenico, deixando clientes focados em seu core business e estratégicas de crescimento. O TaaS é uma solução flexível e escalável que pode se adaptar rapidamente às novas tecnologias, como pagamentos sem contato, criptomoeda, wearable s (dispositivos de vestir) e gestão de performance do aplicativo (APM). Atende também as novas necessidades regulamentares e conecta com diversos sistemas de cartão.

AXIUM: O portfólio de meios de pagamentos batizado como AXIUM reúne um leque de dispositivos POS Inteligentes que rodam no Android 10, oferecendo uma enorme variedade de aplicações de pagamento, incluindo conexões via APIs e via lojas de vendas de aplicativos. A linha AXIUM é oferecida no formato White Label para os varejistas colocarem seus logos e implementarem soluções móveis altamente customizáveis, conforme seus interesses de negócio. No evento, serão apresentadas inovações como AXIUM EX6000, AXIUM EX4000, AXIUM DX8000 e AXIUM DX8000.

TETRA NEXT GEN: Os terminais da linha TETRA são ideais para empresas que necessitam de uma ferramenta de trabalho prática, resistente e com bateria de longa duração. Além disso, cumprem com os mais recentes requisitos de segurança para pagamentos digitais. O design ergonômico desses equipamentos, aliado à conectividade sem fio, garante agilidade e facilidade de manuseio, mesmo em operações de entrega em domicílio. Os terminais TETRA aceitam qualquer método de pagamento com segurança e interface amigável. Ainda, são construídos com design ecológico, com menos plástico, PCBs menores, menos consumo de energia e materiais de embalagem totalmente reciclados , ressaltando o compromisso da Ingenico com a sustentabilidade. No evento, serão apresentados a nova geração de terminais TETRA : Move/2600, Desk /2600 e Lane /3600.

A Ingenico mantém um ecossistema de parceiros projetado para ajudar os clientes a expandirem seus negócios, fornecendo o suporte necessário para sua jornada de pagamentos digitais. O ParterIN Program da Ingenico é um programa integrado que visa possibilitar uma implementação simplificada das tecnologias com objetivos claros e mensuráveis, reconhecendo as necessidades de cada cliente e identificando os melhores parceiros para eles. Além disso, o objetivo é co-inovar com parceiros para desenvolver soluções únicas de pagamento digital para o mercado.

Ficha técnica do evento - AUTOCOM 2023 - www.feiraautocom.com.br

Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte (SP)

De 28 a 30 de março

Estande Ingenico: Rua B/C - 5/6

