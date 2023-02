Ingenico e InstaPago anunciam acordo para oferta de soluções de pagamento inovadoras para o Banesco na Venezuela

A Ingenico e a InstaPago, marca autorizada da Glocal Solution para marketing de PDV, anunciam uma aliança para oferecer soluções e serviços de pagamento móvel aos clientes do Banesco na Venezuela. O projeto renovará a experiência oferecida a empresas e clientes por meio dos novos terminais Android AXIUM DX8000 e dos dispositivos Move/2500 e Move/5000 da família TETRA

SÃO PAULO, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Ingenico, líder global em soluções de aceitação de pagamentos, anuncia acordo para o fornecimento de soluções e serviços de pagamento móvel de última geração para clientes do Banesco na Venezuela. Com o apoio da integradora de serviços Glocal Solutions e sua marca InstaPago, a Ingenico vai renovar a experiência dos negócios para os clientes venezuelanos, por meio dos novos terminais AXIUM DX8000, com sistema operativo Android 10, e dos equipamentos Move/2500 e Move/5000 da família TETRA, que ajudam a manter os mais altos níveis de segurança e a oferecer uma experiência cada vez mais atraente para os usuários.

Com a implantação destes novos terminais, a Ingenico renova a gama de produtos que fornece a um dos principais bancos da Venezuela. Além disso, a aliança reforça as opções para atender às demandas atuais dos estabelecimentos comerciais e de serviços, oferecendo soluções de pagamento móvel cada vez mais modernas e alinhadas às demandas dos consumidores na era digital, com múltiplas opções de pagamento.

Entre as novidades que já estão à disposição das empresas, destaque à chegada dos terminais Android AXIUM DX8000, uma solução que permite às empresas habilitar diversos serviços em suas operações rotineiras, sem a necessidade de equipamentos adicionais. Esses dispositivos funcionam como tablets inteligentes que, além dos pagamentos, permitem a instalação de aplicativos comerciais diretamente no ponto de venda. Na mesma tela, é possível utilizar diversos meios de pagamento, incluindo pagamentos alternativos, além de acessar outros aplicativos relacionados à operação de estoque ou programas de fidelidade, o que significa mais agilidade, praticidade e melhor experiência do cliente.

O AXIUM DX8000 é um POS inteligente e portátil que possui impressora de alto desempenho, conectividade 4G e padrão de segurança PCI-PTS v6 para oferecer uma melhor experiência para clientes e empresas. Com um design compacto e uma interface fácil de usar, este terminal permite a utilização de qualquer meio de pagamento (via chip, contactless, QR codes, etc.), além de possuir uma bateria de grande capacidade para uso intensivo, tanto em contador como em movimento.

Além disso, os comerciantes também poderão impulsionar a mobilidade dos pagamentos digitais com os dispositivos da série Move da Ingenico, que oferecem ampla conectividade e conveniência para operações que dependem de alta flexibilidade e disponibilidade.

Os equipamentos da família TETRA atendem aos mais recentes padrões de segurança de pagamentos, com a vantagem de serem fáceis de carregar e usar, mesmo para operações de entrega em domicílio, por exemplo. Esses equipamentos proporcionam uma melhor experiência do usuário, com agilidade, tanto pela conectividade sem fio quanto pelo design ergonômico e de fácil manuseio. Também vale ressaltar a longa duração da bateria e a robustez, que fazem destes terminais uma ferramenta de trabalho ideal para as empresas.

Esta aliança entre a Glocal Solution com sua marca InstaPago e a Ingenico prevê, nos próximos meses, a entrega de soluções e serviços que agilizem o atendimento e reforcem alternativas de pagamento, com pagamentos eletrônicos locais e internacionais.

Antonio Pérez, diretor de vendas da Ingenico para o Cone Norte da América Latina, acredita que o acordo ajudará a estreitar o relacionamento com os clientes da região, trazendo novas tecnologias e experiências de pagamento. "De mãos dadas com nosso parceiro Glocal Solution, estamos facilitando a digitalização de pagamentos na Venezuela, trazendo soluções inovadoras e versáteis para diferentes tipos de negócios, sempre cumprindo os mais recentes padrões de segurança de pagamentos. Os clientes do Banesco poderão habilitar novos serviços que facilitam pagamentos em qualquer lugar e com qualquer meio de pagamento".

Para Jonathan Marín, Diretor de Projetos e Certificação do InstaPago, a iniciativa amplia horizontes e mostra como as instituições latino-americanas podem avançar em seu processo de digitalização e modernização. "Com este projeto que estamos implementando, os clientes, sejam eles empresas ou usuários finais, poderão usufruir de soluções eficientes alinhadas com as mais recentes tecnologias, além da segurança necessária para proteger seus dados de compra. Há muito mais por vir para 2023 e além."

