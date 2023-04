Ingenico lança solução para terminais Android, Ingenico Payments App

Aplicação de pagamentos altamente customizável para adquirentes promove melhor jornada de pagamento para consumidores de forma segura

São Paulo, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Ingenico, líder global em soluções de captura de pagamentos, anuncia o lançamento do Ingenico Payments App, um aplicativo modular agnóstico para terminais Android com design inovador e inclusivo. A solução foi desenvolvida para facilitar e acelerar o processo de captura de pagamentos durante as compras. O Ingenico Payments App aumenta o potencial de negócios dos comerciantes e simplifica os esforços operacionais, reduzindo os custos relacionados ao gerenciamento do parque de terminais, enquanto usa a última tecnologia de segurança.

"Estamos entusiasmados com o lançamento do Ingenico Payments App, cujo objetivo é trazer mais praticidade e segurança aos processos de pagamento, além de contribuir para a modernização do setor", diz Helcio Beninatto, Diretor-Geral Regional da Ingenico para América Latina.

Os investimentos constantes do mercado em inovação para fornecer as melhores experiências aos clientes durante a jornada de compras está ajudando a disseminar a digitalização dos meios de pagamento no Brasil. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o setor de cartões encerrou 2022 com crescimento de 24,6% no valor transacionado, que chegou a R$ 3,31 trilhões. Ao todo, foram feitas 39,3 bilhões de transações com o uso de cartões durante o ano. Já o volume financeiro das transações por Pix alcançou R$ 10,9 trilhões em 2022, mais do que o dobro do montante registrado em 2021, de com dados estatísticos do Banco Central (BC). Em número de transações, o Pix somou 24,3 bilhões no ano passado.

O Ingenico Payments App facilita a operação dos comerciantes, pois entrega uma solução completa para o negócio excluindo a necessidade de desenvolver uma aplicação, o que exige investimentos em times próprios ou terceirizados. Os especialistas da Ingenico personalizam o aplicativo White Label de acordo com o que busca o cliente, como se a aplicação tivesse sido desenvolvida pelo próprio adquirente.

A solução possui um pacote de customização com foco em User Experience (Experiência do Usuário) e User Interface (Interface do Usuário) que permite personalização em vários aspectos, como cores, logotipo e mensagens, possibilitando uma jornada de consumo única, fácil, eficiente e flexível. O adquirente ainda pode realizar outras adaptações de design de telas por meio de Serviços Profissionais da Ingenico.

Métodos como cartão de débito, crédito com e sem parcelamento, Pix, QR Code, Voucher e Carteiras Digitais já são aceitos pela aplicação, que conta com atualizações constantes para agregar as novidades do mercado. Relatórios gerenciais e dashboards gerenciais fazem parte da solução, para que o cliente tenha visão completa de suas maquininhas e negócios.

A solução está integrada a outras tecnologias da Ingenico como a plataforma The Estate Manager (TEM), que possibilita localizar, gerenciar e atualizar os terminais à distância, além de incluir novas funcionalidades e modalidades de pagamentos. Diagnóstico das maquininhas e suporte à certificação também são providos na oferta. Outro destaque é o Remote Key Injection (RKI), que permite a injeção de chave criptográfica remotamente no dispositivo, de forma rápida e segura no próprio ponto de venda. Com isso, o parque de terminais não precisa sair do seu local base, diminuindo o tempo de inatividade e os riscos durante o trânsito para a realização de manutenção e de atividades sensíveis nos dispositivos.

Elaborado de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento de aplicações do mercado, o Ingenico Payments App é comercializado no modelo de Software Como Serviço (SaaS) e, por meio de suas APIs, a integração com o ecossistema Ingenico e outras aplicações de negócios é simplificada. Outro destaque é a segurança para atender às normas e requisitos PCI globais. A captura de pagamento ocorre por meio da conexão com gateways de pagamento do adquirente, seguindo protocolos de segurança internacionais.

"Estamos fornecendo uma solução com maior valor agregado, possibilitando uma entrega ponta a ponta (end-to-end) de hardware e aplicação de pagamento personalizada, que reduz as despesas de operação de nossos clientes e melhora a experiência dos consumidores", afirma Beninatto.

Sobre a Ingenico

A Ingenico é líder global em soluções de captura de pagamentos. Como o parceiro de tecnologia confiável para comerciantes, bancos, adquirentes, ISVs, agregadores de pagamento e clientes fintech, nossos terminais, soluções e serviços de classe mundial permitem o ecossistema global de aceitação de pagamentos. Com 45 anos de experiência, a inovação é parte integrante da abordagem e cultura da Ingenico, inspirando nossa grande e diversificada comunidade de especialistas que antecipam e ajudam a moldar a evolução do comércio em todo o mundo. Na Ingenico, a confiança e a sustentabilidade estão no centro de tudo o que fazemos. Para mais informações, acesse www.ingenico.com/br-pt

FONTE Ingenico

SOURCE Ingenico