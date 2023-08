Ingenico, POS Controle e Getnet unem forças para aprimorar a experiência dos clientes da rede Shein

Com os terminais de pagamento equipados com interface personalizada, os consumidores têm acesso a um novo modelo de compras

SÃO PAULO , 21 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Ingenico, líder global em soluções de aceitação de pagamentos, anuncia parceria com POS Controle e Getnet para o fornecimento de terminais de pagamento para lojas da Shein, uma das principais varejistas de moda do mundo. As pop-up stores, que são lojas físicas temporárias, estão utilizando a tecnologia da Ingenico para atender clientes de forma personalizada e mantendo uma experiencia positiva. A solução desenvolvida entrega não apenas conveniência e segurança para os consumidores, mas também ajuda a estabelecer e diversificar a presença do e-commerce em estabelecimentos físicos de maneira inovadora.

Com esse formato, a varejista traz sua experiência digital para o mundo offline e se aproxima ainda mais dos consumidores. A solução é composta por terminais de pagamento Ingenico, adquirência Getnet e aplicação POS Controle. Os equipamentos contam com conectividade versátil e bateria de longa duração para uso intensivo, contribuindo para uma nova experiência de compra, com o caixa indo até os compradores nas pop-up stores.

"Estamos muito entusiasmados com as parcerias Getnet e POS Controle. Acreditamos que esta solução de pagamento ajudará a aumentar a rentabilidade das lojas pop-up como a Shein" diz Helcio Beninatto, Diretor-Geral Regional da Ingenico para América Latina. "Desenvolvemos soluções que ajudam a satisfazer as necessidades dos consumidores e expandir o alcance de nossos clientes e parceiros."

O conceito de pop-up store proporciona flexibilidade e redução de custos, pois a logística é facilitada com menos equipamentos para transportar e montar durante a instalação da loja. Com isso, o estabelecimento fica pronto rapidamente para os clientes comprarem sem precisar ir ao caixa, pois o caixa vai até eles. O processo é muito rápido e inovador, pois as pessoas podem comprar usando os terminais de pagamento, bastando pesquisar os produtos por nome no display. O próximo passo é escolher detalhes como cor ou tamanho, navegando pelas opções que aparecem na tela, para finalizar a compra. Assim, toda a jornada é feita em um único aparelho, pois o pagamento com o meio escolhido e a emissão da Nota Fiscal também são realizados na mesma operação. Além disso, os terminais também podem escanear os códigos de barras dos itens encontrados pela loja para realizar todo o processo de compra.

"O grande diferencial dessa solução é que no varejo tudo isso é feito com muitos equipamentos. Então para receber o pagamento com cartão de crédito e emitir a Nota Fiscal, por exemplo, uma loja convencional precisa ter um computador, teclado, mouse, monitor e impressora", afirma Emerson Barretto da POS Controle. "E com esse terminal tudo é muito mais em conta, além de proporcionar mobilidade e a oportunidade de abrir mais pontos de vendas rapidamente".

O aplicativo da máquina, desenvolvido pela POS Controle, possibilita configurações de interface personalizadas, possibilitando a inclusão da marca da Shein na Nota Fiscal, ofertas relâmpagos de desconto e diversas formas de pagamento como PIX, todas as bandeiras de cartão de crédito, pagamento via aproximação ou por meio de APPs (tipo Samsung Pay e Apple Pay), entre outros recursos. Ao ser conectado a uma rede Wi-Fi, o terminal trafega dados na Nuvem com segurança e está apto para acessar APIs (mecanismos de comunicação entre componentes de software) conectados a sistemas empresariais e de relacionamento com clientes como CRM (Customer Relationship Management) para agilizar os processos de cashback e programas de fidelidade oferecidos pela loja.

Dessa forma, a Shein tem acesso a informações precisas sobre as vendas, permitindo um melhor monitoramento e controle de caixa. Isso contribui para o aumento da satisfação dos clientes e a melhoria dos processos internos da empresa. O equipamento também pode receber atualizações remotamente, mantendo sua estabilidade e segurança. Além disso, a varejista de moda consegue monitorar a localização geográfica por meio do GPS do dispositivo, o nível de bateria, o tempo das vendas, o ticket médio, faturamento por vendedor ou meio de pagamento, entre outros indicativos. Isso no contexto da pop-up store proporciona um mapa de calor das vendas na loja.

O uso do terminal da Ingenico traz para a loja física melhora a satisfação dos clientes, elimina filas no pagamento e agiliza o processo para evitar desistências por conta de eventuais demoras como as que costumam ocorrer em outros estabelecimentos. Além disso, elimina a necessidade de ampliar a equipe de vendedores para acompanhar o ritmo de vendas das lojas.

"Com isso, compartilhamos o objetivo de oferecer uma experiência de compra inovadora e segura para os consumidores, bem como seu compromisso de contribuir para a melhoria da jornada do comprador no varejo", diz Beninatto, da Ingenico. "A tecnologia facilita o estabelecimento de processos ainda mais automatizados, aumentando a eficiência e produtividade".

Com a tecnologia dos terminais de pagamento da Ingenico e a facilidade de uso do aplicativo desenvolvido pela POS Controle, a Shein oferece aos seus clientes uma experiência de compra mais ágil, personalizada e inovadora. Este ecossistema está liderando uma mudança que as demais empresas poderão seguir como exemplo nos próximos anos, ao mostrar como a tecnologia pode ser usada para aprimorar a jornada de compras e os resultados de negócio de maneira mais eficiente e produtiva.

"Nossa missão na Getnet é oferecer aos nossos clientes, soluções que simplificam, agilizam e contribuem para seus negócios. Temos uma das lojas de aplicativos mais robustas e completas do mercado, a GETSTORE. Através dela, nossos clientes possuem acesso as principais automações do país, como POS Controle. Trabalhamos em uma parceria de sucesso há anos com players que, assim como nós, colocam a inovação e segurança em primeiro lugar. Acreditamos que dessa forma, unindo nossa expertise em pagamentos com soluções diferenciadas, conseguimos oferecer aos nossos clientes uma experiência automatizada, integrada e fluída, abrindo possibilidades para novos modelos de negócios e o case Shein é um exemplo disso", explica Mayra Borges, Vice-presidente de Negócios e Produtos da Getnet.

"Outro ponto importante em relação à solução, é oferecer um leque completo de opções de pagamento dentro do terminal, para garantir a conciliação e gestão das vendas em um só lugar. Dentro dos terminais Getnet hoje, conseguimos integrar à solução de PDV, diferentes opções de pagamento, como cartão de débito, crédito, pagamento via PIX, wallets e QR code", completa Mayra.

A Ingenico é líder global em soluções de captura de pagamentos. Como o parceiro de tecnologia confiável para comerciantes, bancos, adquirentes, ISVs, agregadores de pagamento e clientes fintech, nossos terminais, soluções e serviços de classe mundial permitem o ecossistema global de aceitação de pagamentos. Com 45 anos de experiência, a inovação é parte integrante da abordagem e cultura da Ingenico, inspirando nossa grande e diversificada comunidade de especialistas que antecipam e ajudam a moldar a evolução do comércio em todo o mundo. Na Ingenico, a confiança e a sustentabilidade estão no centro de tudo o que fazemos. Para mais informações, acesse www.ingenico.com/br-pt

A Shein é uma varejista eletrônica global de moda e estilo de vida comprometida em tornar a beleza da moda acessível a todos. Usamos tecnologia de fabricação sob demanda para conectar fornecedores à nossa cadeia de suprimentos ágil, reduzindo o desperdício de estoque e nos permitindo fornecer uma variedade de produtos acessíveis a clientes em todo o mundo. De nossos escritórios globais, alcançamos clientes em mais de 150 países.

O POS Controle é um PDV Móvel que facilita a operação e reduz custos ao dispensar o uso de todos os equipamentos de um ponto de venda, emitir a NFC-e e se integrar com software de gestão. A solução é multiplataforma, com aplicações que funcionam em diversos modelos de equipamentos, inclusive no mesmo ambiente.

A Getnet é uma das principais empresas de Meios de Pagamento do mundo, com portifólio de produtos completo em soluções e-commerce e canais físicos, o Smart POS, possui a GetStore, uma loja com mais de 90 disponíveis para o cliente contratar de forma simples e intuitiva. Em poucos cliques, ele realiza o download, contratação e onboarding do app's;

As automações comerciais, possuem o Portal do Desenvolvedor, um robusto ecossistema de integração, billing e gestão, com funcionalidades exclusivas.

