Ingenico se torna empresa independente após aquisição pela Apollo Private Equity Funds

Após a conclusão da aquisição da Ingenico pelos fundos de investimento administrados pelas afiliadas da Apollo Global Management (os "Apollo Funds"), é anunciada a nomeação de novos membros do Conselho Consultivo

Sob a liderança de Matthieu Destot, com o apoio do Conselho Consultivo e dos novos acionistas, a Ingenico está bem-posicionada para executar com sucesso sua jornada transformacional

SÃO PAULO, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Após a conclusão bem-sucedida de sua aquisição pela Apollo Funds, a Ingenico, líder global em soluções de aceitação de pagamentos, anuncia o início de sua operação como uma empresa independente, nomeando um novo Conselho Consultivo para apoiar a administração na condução de sua ambiciosa estratégia de negócios e transformação.

A aquisição pela Apollo Funds marca o começo de uma nova era para a Ingenico como uma empresa independente, com uma forte equipe de liderança e uma estratégia focada em fornecer os melhores serviços para seus clientes. A Ingenico espera acelerar sua transformação de negócios como facilitadora do ecossistema de pagamentos, utilizando sua ampla base global instalada, recursos de P&D e talentos para inovar em suas ofertas de produtos e serviços.

A Ingenico também planeja fortalecer sua oferta existente e acelerar a transição para um mix maior de software e serviços baseados em Nuvem, aproveitando sua mais recente gama de soluções baseada no sistema operacional Android (AXIUM™), na oferta de terminal como serviço (TaaS) e em sua plataforma de pagamentos como serviço (PPaaS™). A estratégia foi projetada para ajudar a garantir o desenvolvimento de longo prazo do negócio e atender aos melhores interesses dos clientes, funcionários e acionistas da Ingenico.

Matthieu Destot continuará liderando a execução da estratégia da Ingenico como CEO e membro do Conselho, sendo agora apoiado por um novo e diversificado Conselho Consultivo de alta qualidade.

Catherine Guillouard passa a ser a Presidente do Conselho de Consultivo, trazendo uma vasta experiência em negócios, gerenciamento de transformação e liderança para operações globais. Rolf Stangl, Gerrard Schmid e Laurence Stoclet, três executivos com forte perfil de execução, transformação de negócios e larga experiência na indústria, também se juntarão ao Conselho Consultivo como diretores não executivos. Finalmente, os Fundos da Apollo serão representados por uma equipe global experiente, incluindo seus sócios Michele Rabà (Partner), Robert Kalsow-Ramos (Partner), Christopher Harwood (Operating Partner) e Yulia Shakhova (Principal).

"Estou muito feliz e empolgado por iniciar nossa nova jornada e dar as boas-vindas aos novos diretores do Conselho da Ingenico. Temos uma estratégia ambiciosa e uma equipe de gestão comprometida com longo prazo para executá-la. Acredito firmemente que os novos membros do Conselho Consultivo agregarão um enorme valor ao crescimento da Ingenico, com cada um deles trazendo um conjunto único de habilidades, conhecimentos, visão e perspectivas", diz Matthieu Destot, CEO da Ingenico.

A Ingenico está pronta para sua jornada como uma empresa independente, com uma equipe de gerenciamento motivada e a maioria das atividades de separação da Worldline já concluídas.

"Durante essa transição de propriedade, continuaremos a manter o mais alto nível de atendimento e satisfação ao cliente, sem interrupções. Toda a equipe Ingenico está muito animada com o futuro, pois pretendemos nos tornar um parceiro melhor, mais forte e mais ágil para nossos valiosos clientes e parceiros globalmente", reforça Destot.

SOBRE A INGENICO

A Ingenico é líder global em soluções de aceitação de pagamentos. Como o parceiro de tecnologia confiável para comerciantes, bancos, adquirentes, ISVs, agregadores de pagamento e clientes fintech, nossos terminais, soluções e serviços de classe mundial permitem o ecossistema global de aceitação de pagamentos. Com 45 anos de experiência, a inovação é parte integrante da abordagem e cultura da Ingenico, inspirando nossa grande e diversificada comunidade de especialistas que antecipam e ajudam a moldar a evolução do comércio em todo o mundo. Na Ingenico, a confiança e a sustentabilidade estão no centro de tudo o que fazemos.

FONTE Ingenico

