Início da 4.ª Cúpula de Multinacionais de Qingdao, destacando a "Corporação multinacional e a China"

QINGDAO, China, 11 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A cerimônia de abertura da quarta Cúpula de Multinacionais de Qingdao foi realizada hoje em Qingdao, província de Shandong. A cúpula é organizada conjuntamente pelo Ministério do Comércio da China e pelo Governo Provincial de Shandong. O evento reuniu executivos de alto escalão de 416 empresas.

Cerimônia de abertura da quarta Cúpula de Multinacionais de Qingdao (PRNewsfoto/Information Office of the People's Government of Shandong Province)

Pedro Manuel Moreno, Secretário-Geral Adjunto da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, proferiu um discurso na cerimônia de abertura. Ele incentivou as corporações multinacionais a firmemente aproveitarem o enorme potencial trazido pelo desenvolvimento da China e a colherem melhor os dividendos do desenvolvimento na fase crítica da transformação da China.

"Com décadas de experiência de sucesso na indústria de energia e a sabedoria, expertise e recursos da Província de Shandong, aspiramos a um futuro forte, próspero e sólido," disse Muhammed Qahtani, Presidente da Saudi Aramco Downstream.

Esta cúpula demonstra a confiança e determinação da China em promover um nível mais elevado de abertura para o mundo exterior. Exibe de forma abrangente as oportunidades de cooperação entre os governos locais e as corporações multinacionais, e mais amplamente incorpora o consenso de construir em conjunto uma economia mundial aberta.

A cúpula também organizou o Simpósio de Corporações Multinacionais, Reunião a Portas Fechadas, Conferência de Promoção de Projetos e Interpretação de Políticas da China para Atração de Investimento Estrangeiro e Conferência de Promoção da Cooperação de Investimentos na Bacia do Rio Amarelo, Conferência de Consultores Econômicos do Governo Provincial de Shandong, Conferência de Promoção da Indústria Provincial de Shandong, Conferência de Promoção de Corporações Multinacionais, entre outros eventos. Este ano, os organizadores programaram o evento especial "Ano do Investimento na China", e continuam a realizar o simpósio entre Ministério do Comércio, a Administração Geral da Alfândega com base no simpósio entre a Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China e empresas com financiamento estrangeiro. Além disso, para fortalecer o intercâmbio presencial com líderes de empresas multinacionais, foi adicionado um simpósio entre a Administração de Seguros de Saúde do Estado, a Administração de Comida Estadual e Medicamentos e empresas relevantes financiadas no exterior.

Com a maior abertura do mercado chinês, juntamente com um ambiente de negócios mais favorável e do qual espera-se que várias oportunidades surjam, as portas estão abertas para que as empresas fora da China invistam, estabeleçam sua presença ou ampliem a presença que já têm, a fim de que possam se beneficiar de uma economia que continua a crescer.

FONTE Information Office of the People's Government of Shandong Province

