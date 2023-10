Le 4e Sommet pour les multinationales de Qingdao commence et met en évidence « l'entreprise multinationale et la Chine »

QINGDAO, Chine, 12 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'ouverture du quatrième Sommet pour les multinationales de Qingdao s'est tenue aujourd'hui à Qingdao, dans la province du Shandong. Le sommet est organisé conjointement par le ministère du Commerce de la Chine et le gouvernement provincial du Shandong. L'événement a réuni des cadres supérieurs de 416 entreprises.

Opening ceremony of the fourth Qingdao Multinationals Summit

Pedro Manuel Moreno, Secrétaire général adjoint de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Il a encouragé les multinationales à saisir avec conviction l'énorme potentiel apporté par le développement de la Chine et à mieux récolter les dividendes du développement dans la phase critique de la transformation de la Chine.

« Compte tenu des décennies d'expérience réussie dans l'industrie énergétique et de la sagesse, de l'expertise et des ressources de la province du Shandong, nous aspirons à un avenir fort et prospère », a déclaré Muhammed Qahtani, président de Saudi Aramco Downstream.

Ce sommet démontre la confiance et la détermination de la Chine à promouvoir un niveau plus élevé d'ouverture au monde extérieur, présente de manière exhaustive les possibilités de coopération entre les gouvernements locaux et les multinationales, et incarne plus largement le consensus de construire conjointement une économie mondiale ouverte.

Le sommet a également tenu le symposium des multinationales, des réunions à huis clos, une conférence d'interprétation des politiques et de promotion des projets de la Chine sur l'attraction des investissements étrangers et une conférence de promotion de la coopération en matière d'investissement dans le bassin du Huang He, une conférence des experts-conseils en matière de consultation économique du gouvernement provincial du Shandong, une conférence sur la promotion des industries de la province du Shandong, une conférence de la promotion des multinationales, etc. Cette année, les organisateurs ont préparé l'événement spécial « l'année de l'investissement en Chine ». Ils continuent de soutenir le ministère du Commerce, l'Administration générale des douanes dans le cadre du symposium entre l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine et les entreprises financées par l'étranger. Un symposium entre l'Administration de l'assurance maladie de l'État, l'Administration de l'alimentation et des médicaments de l'État et les entreprises financées par l'étranger pertinentes a été ajouté pour renforcer les échanges en personne avec les dirigeants des entreprises multinationales.

Avec la confirmation de l'ouverture du marché chinois, associée à un environnement commercial plus favorable qui devrait générer plus de possibilités, les entreprises hors Chine sont invitées à investir, à établir ou élargir leur présence pour qu'elles puissent profiter d'une économie qui ne cesse de croître.

