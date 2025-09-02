Initiative novatrice pour protéger les enfants dans les communautés productrices de cacao en Côte d'Ivoire :

Un partenariat multipartite entre Save the Children, la Coopération italienne et Ferrero pour améliorer les conditions de vie des enfants, renforcer leur bien-être et lutter contre le travail des enfants

LUXEMBOURG, 2 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Une initiative novatrice réunissant des institutions, le secteur privé et la société civile pour protéger les enfants et les adolescents vivant dans les communautés agricoles de cacao en Côte d'Ivoire. C'est le cœur d'un nouveau partenariat multipartite entre la Coopération italienne, Save the Children et Ferrero, avec des actions prévues dans la région du Haut Sassandra et le district des Montagnes.

Le projet, qui se poursuivra jusqu'en 2030, repose un programme pilote lancé par Save the Children en 2017 avec le soutien de Ferrero, qui continuera à cofinancer l'initiative dans le cadre d'une approche de partenariat public-privé.

Le projet bénéficiera d'un financement fourni par la Coopération italienne, à la suite d'une procédure de sélection compétitive gérée par l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS).

Après le processus de sélection, le projet a été officiellement présenté à Abidjan lors de la mission de mai 2025 du système de coopération italienne en Afrique de l'Ouest, dirigée par Stefano Gatti, Directeur général de la coopération au développement.

Grâce au nouveau financement accordé par l'AICS[1] et au soutien renouvelé de Ferrero, le programme bénéficiera d'un financement total de près de 20 millions d'euros.[2]

Le programme vise à renforcer la protection de l'enfance et le respect des droits des enfants dans les communautés productrices de cacao. Il mettra en œuvre une série d'actions pour réduire les risques et s'attaquer aux causes profondes du travail des enfants, qui sont étroitement liées à la vulnérabilité socio-économique.

L'initiative adopte une approche globale, impliquant les gouvernements et les institutions, la société civile et les acteurs privés. En favorisant des communautés résilientes et économiquement durables, le projet crée les conditions nécessaires pour protéger les enfants en garantissant l'accès à l'éducation et aux soins de santé de base, en améliorant les systèmes d'enregistrement des naissances, en sécurisant les moyens de subsistance et la nutrition, en autonomisant les communautés et les entreprises dirigées par des femmes, et en luttant contre le travail des enfants.

La véritable innovation de cette initiative réside dans son approche intégrée et systémique, à la fois sur le terrain, en connectant les communautés, les familles, les fournisseurs et les gouvernements locaux, et au niveau de la durabilité économique grâce à la mobilisation de financements institutionnels et privés pour permettre un changement structurel à long terme. Travailler au sein de la chaîne d'approvisionnement du cacao aux côtés de partenaires d'entreprise et de fournisseurs locaux, qui sont directement impliqués dès la phase de conception initiale, génère une puissante synergie entre les expertises des secteur public et privé. Cela amplifie l'impact bien au-delà de l'investissement initial, transformant progressivement les meilleures pratiques en politiques publiques.

De plus, les mesures de protection de l'enfance sont intégrées dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement, garantissant que les interventions atteignent les enfants les plus vulnérables, favorisent la durabilité à long terme et peuvent être reproduites à grande échelle. L'initiative s'appuie également sur des indicateurs de performance et des systèmes d'évaluation pour garantir des résultats tangibles et durables.

"Nous avons toujours cru en l'importance de la collaboration entre les institutions publiques, tant nationales qu'internationales, la société civile et le secteur privé, en reconnaissant la valeur unique que chaque acteur apporte", a déclaré Daniela Fatarella, PDG de Save the Children Italie. "Le véritable changement n'est pas le résultat d'actions isolées, mais d'alliances transformatrices et durables. C'est pourquoi nous considérons ce partenariat comme un véritable investissement. Un investissement qui se concentre sur des actions transversales à long terme impliquant de multiples acteurs pour obtenir des résultats durables. Ce projet prouve que le développement socio-économique durable dans un pays comme la Côte d'Ivoire est effectivement possible grâce à l'expertise de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise comme Ferrero, à la vision stratégique et à la capacité de financement de la Coopération italienne, et à l'expérience de terrain de Save the Children. Ensemble, ces partenaires peuvent atteindre un résultat supérieur à la somme de leurs parties, devenant de véritables moteurs de changement."

"Chez Ferrero, le respect et la promotion des droits de l'homme sont fondamentaux. Ces principes essentiels sont intégrés dans nos pratiques d'approvisionnement, soutenant les individus et les communautés au sein de notre chaîne d'approvisionnement", a déclaré Isabel Hochgesand, Directrice mondiale des achats chez Ferrero. "Cette nouvelle phase de collaboration avec Save the Children et la Coopération italienne marque une étape importante vers un écosystème cacao plus durable. En travaillant ensemble sur l'ensemble de la chaîne de valeur du cacao, nous visons à construire une chaîne d'approvisionnement transparente, inclusive et durable, capable de générer un impact significatif tant pour les communautés que pour notre entreprise."

Pour plus d'informations sur le programme, veuillez visiter le site web de Ferrero.

À propos de Ferrero en France

Ferrero en France est la filiale d'un groupe familial italien présent dans 170 pays et employant près de 40 000 collaborateurs. Le Groupe FERRERO est le troisième groupe mondial du secteur de la

confiserie et de la chocolaterie. En France, l'entreprise est présente sur 8 marchés (tartinables, barres chocolatées, tablettes de chocolat, pralines, pâtisseries industrielles fourrées, biscuits, petite confiserie de poche, glaces et barres proteinées) avec un chiffre d'affaires de 1,59 Milliards d'euros en 2024 et des marques leader qui entretiennent depuis des générations un fort lien émotionnel et de confiance avec les Français : Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, Raffaello, Tic Tac ou encore Delacre et Délichoc, Fulfil et Eat Natural. Ferrero en France, ce sont plus de 1400 collaborateurs dont le coeur de métier est de fabriquer et de proposer aux consommateurs des produits de gourmandise d'une qualité irréprochable. Ils travaillent sur 4 sites en Normandie et au sein d'une force de vente présente sur l'ensemble du territoire national. Au quotidien, Ferrero s'appuie sur un savoir-faire unique et une démarche de responsabilité forte à tous les niveaux pour créer de la valeur pour ses collaborateurs, ses consommateurs, ses partenaires et plus globalement son territoire.

[1] Appel à propositions pour l'octroi de contributions à des initiatives promues par des Organisations de la Société Civile (et autres entités à but non lucratif) inscrites sur la liste visée à l'article 26, paragraphe 3, de la Loi n° 125/2014, à réaliser en Côte d'Ivoire – Dotation financière pluriannuelle de 30 millions d'euros.

[2] Sur ce montant total, plus de 8,8 millions d'euros proviennent de la Coopération italienne, 8 millions sont alloués par Ferrero et la partie restante est garantie par un cofinancement de Save the Children.