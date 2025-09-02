Innovative Kinderschutz-Initiative in kakaoproduzierenden Gemeinschaften in Côte d'Ivoire

Multi-Stakeholder-Partnerschaft zwischen Save the Children, der Italian Cooperation (Italienische Entwicklungszusammenarbeit) und Ferrero zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Förderung ihres Wohlbefindens und Bekämpfung von Kinderarbeit

LUXEMBOURG, 2. September 2025 /PRNewswire/ -- Eine innovative Initiative, die Institutionen, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenbringt, um Kinder und Jugendliche in kakaoproduzierenden Gemeinschaften von Côte d'Ivoire zu schützen: Dies ist der Kern einer neuen Partnerschaft zwischen der Italienischen Entwicklungszusammenarbeit, Save the Children und Ferrero, deren Maßnahmen in der Region Haut Sassandra und im Bezirk Montagnes stattfinden sollen.

Das bis zum Jahr 2030 angesetzte Projekt baut auf einem Pilotprogramm auf, das Save the Children 2017 mit Unterstützung von Ferrero ins Leben gerufen hat. Ferrero wird die Initiative im Rahmen eines öffentlich-privaten Partnerschaftsansatzes weiterhin mitfinanzieren.

Das Projekt profitiert zudem von Mitteln, die die Italienische Entwicklungszusammenarbeit bereitstellt. Es wurde im Rahmen eines wettbewerblichen Auswahlverfahrens ausgewählt, das von der Italienischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AICS) durchgeführt wurde.

Nach dem Auswahlverfahren wurde das Projekt offiziell in Abidjan vorgestellt. Dies erfolgte im Mai 2025 im Rahmen der Westafrika-Mission des italienischen Kooperationssystems unter Leitung von Stefano Gatti, Generaldirektor für Entwicklungszusammenarbeit.

Dank der neu bewilligten Mittel der AICS[1] und der erneuten Unterstützung durch Ferrero kommen dem Programm insgesamt fast 20 Millionen Euro zugute.[2]

Ziel des Programms ist es, den Kinderschutz und die Achtung der Kinderrechte in kakaoproduzierenden Gemeinschaften zu stärken. Es wird eine Reihe von Maßnahmen implementieren, um Risiken zu verringern und die Hauptursachen von Kinderarbeit zu adressieren, die eng mit sozioökonomischer Vulnerabilität verbunden sind.

Die Initiative verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und bezieht Regierungen und Institutionen, Zivilgesellschaft und private Akteure ein. Durch die Förderung resilienter und auch ökonomisch nachhaltiger Gemeinschaften schafft das Projekt die notwendigen Voraussetzungen, Kinder zu schützen – durch Zugang zu Bildung und grundlegender Gesundheitsversorgung, Verbesserung der Systeme zur Geburtenregistrierung, Sicherung von Lebensunterhalt und Ernährung, Stärkung von Gemeinschaften und frauengeführten Unternehmen sowie durch die Bewältigung von Kinderarbeit.

Die echte Innovation dieser Initiative liegt in ihrem integrierten, systemischen Ansatz – sowohl vor Ort, durch die Vernetzung von Gemeinschaften, Familien, Lieferanten und lokalen Behörden, als auch auf der Ebene der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit durch die Mobilisierung institutioneller und privater Mittel, um langfristige strukturelle Veränderungen zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit innerhalb der Kakaolieferkette mit Unternehmenspartnern und lokalen Lieferanten – die bereits in der frühen Entwurfsphase direkt eingebunden sind – führt zu einem wirkungsvollen Austausch von Fachwissen zwischen öffentlichem und privatem Sektor. Dies verstärkt die Wirkung weit über die ursprüngliche Investition hinaus und verwandelt bewährte Verfahren schrittweise in öffentliche Politik.

Darüber hinaus sind Kinderschutzmaßnahmen in die Abläufe der Lieferkette integriert, sodass Interventionen die am stärksten gefährdeten Kinder erreichen, eine langfristige Nachhaltigkeit fördern und in größerem Maßstab repliziert werden können. Die Initiative stützt sich außerdem auf Leistungsindikatoren und Evaluierungssysteme, um greifbare und langanhaltende Ergebnisse sicherzustellen.

„Wir haben immer an die Bedeutsamkeit der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen – sowohl national als auch international –, der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft geglaubt und erkennen den einzigartigen Wert, den jeder Akteur einbringt", sagte Daniela Fatarella, CEO von Save the Children Italien. „Wahrer Wandel entsteht nicht durch isolierte Maßnahmen, sondern durch transformative, langfristige Allianzen. Deshalb sehen wir diese Partnerschaft als echte Investition – sie konzentriert sich auf langfristige, bereichsübergreifende Maßnahmen und bezieht mehrere Akteure ein, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Dieses Projekt beweist, dass nachhaltige sozioökonomische Entwicklung in einem Land wie Côte d'Ivoire tatsächlich möglich ist – durch die Lieferketten-Expertise eines Unternehmens wie Ferrero, die strategische Vision und Finanzierungskraft der Italienischen Entwicklungszusammenarbeit und die Erfahrung von Save the Children vor Ort. Gemeinsam können diese Partner ein Ergebnis erzielen, das größer ist als die Summe seiner Teile und zu echten Veränderungstreibern werden."

„Bei Ferrero sind die Achtung und Förderung der Menschenrechte grundlegend. Diese Grundprinzipien sind fest in unseren Beschaffungspraktiken verankert und unterstützen die Menschen und Gemeinschaften innerhalb unserer Lieferkette", sagte Isabel Hochgesand, Global Chief Procurement Officer bei Ferrero. „Diese neue Phase der Zusammenarbeit mit Save the Children und der Italienischen Entwicklungszusammenarbeit stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung eines nachhaltigeren Kakao-Ökosystems dar. Durch die Zusammenarbeit entlang der gesamten Kakaowertschöpfungskette wollen wir eine transparente, inklusive und dauerhafte Lieferkette aufbauen – die in der Lage ist, sowohl für die Gemeinschaften als auch für unser Unternehmen eine bedeutende Wirkung zu erzielen."

[1] Ausschreibung für die Gewährung von Zuschüssen zu Initiativen, die von Organisationen der Zivilgesellschaft (und anderen gemeinnützigen Einrichtungen) gefördert werden, die in der Liste gemäß Artikel 26, Absatz 3, des Gesetzes Nr. 125/2014 eingetragen sind, und in der Côte d'Ivoire umgesetzt werden sollen – Mehrjährige Finanzierungszusage in Höhe von 30 Millionen Euro.

[2] Von diesem Gesamtbetrag stammen über 8,8 Millionen Euro aus der Italienischen Entwicklungszusammenarbeit, 8 Millionen Euro werden von Ferrero bereitgestellt und der verbleibende Teil ist durch eine Kofinanzierung von Save the Children abgesichert.