iniVation dévoile une nouvelle famille de produits de vision Axiro pour faire progresser l'IA visuelle et l'automatisation

Les solutions avancées offrent une vitesse élevée et une plage dynamique extrême pour la robotique, les véhicules autonomes et l'inspection industrielle.

ZURICH, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- iniVation, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de vision haute performance et membre du groupe SynSense, a présenté aujourd'hui la nouvelle famille de produits Axiro. Cette expansion permet de relever les grands défis liés à l'IA incarnée et à l'automatisation de niveau industriel en combinant des solutions basées sur des images à grande vitesse, à haut débit de données et à plage dynamique élevée (HDR).

La nouvelle gamme Axiro comprend des caméras stéréo et monoculaires basées sur des images, à haute résolution et à grande vitesse, des modules de calcul et des kits d'adaptation. Les produits Axiro permettent aux machines de percevoir et d'interagir intelligemment dans des environnements exigeants :

Haute résolution et large bande passante pour une détection détaillée et une réponse rapide dans les systèmes autonomes.

pour une détection détaillée et une réponse rapide dans les systèmes autonomes. Plage dynamique élevée jusqu'à 140 dB pour des performances optimales dans des conditions de luminosité variables.

pour des performances optimales dans des conditions de luminosité variables. Conceptions robustes adaptées à l'inspection industrielle et aux applications extérieures.

La nouvelle famille Axiro s'adresse aux constructeurs de robots, aux spécialistes de l'automatisation et aux laboratoires universitaires. Alors que la fabrication et l'inspection exigent une automatisation plus rapide et plus sûre, les nouveaux produits Axiro comblent cette lacune grâce à des solutions puissantes. Par exemple, la plateforme Axiro S JAT est une solution complète pour le traitement de l'IA multi-caméras.

En associant haute résolution, plage dynamique extrême et adaptabilité environnementale robuste, Axiro permet aux systèmes autonomes d'atteindre des niveaux de précision et de fiabilité sans précédent dans des conditions d'exploitation difficiles. Axiro peut également être associé aux systèmes de vision haute performance d'iniVation pour créer des solutions de vision hybrides basées sur les images et sur les événements, afin d'obtenir une latence encore plus faible dans certaines applications.

À propos d'iniVation

iniVation, société du groupe SynSense, est un leader mondial des systèmes de vision haute performance. Son portefeuille complet de technologies basées sur les images et bio-inspirées offre des avantages décisifs dans de nombreuses applications, notamment une très faible latence, une plage dynamique extrême et une très faible consommation d'énergie.

À propos du groupe SynSense

SynSense est un leader mondial de la technologie neuromorphique et le premier à proposer un portefeuille technologique complet intégrant à la fois la détection et l'informatique neuromorphiques. Sa gamme de produits couvre l'informatique neuromorphique, la détection neuromorphique, la vision intégrée et les logiciels neuromorphiques, proposant des solutions informatiques intégrées pour la sécurité intelligente, l'inspection industrielle, l'agriculture intelligente, l'intelligence incarnée, les appareils intelligents, l'industrie des interfaces cerveau-ordinateur et bien plus encore.

