iniVation stellt neue Axiro Vision Produktfamilie vor, um visuelle KI und Automatisierung voranzutreiben

Fortschrittliche Lösungen bieten hohe Geschwindigkeit und einen extremen Dynamikbereich für Robotik, autonome Fahrzeuge sowie industrielle Inspektion

ZÜRICH, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- iniVation, ein führender Anbieter von hochleistungsfähigen Bildverarbeitungssystemen und Teil der SynSense Group, stellte heute die neue Axiro-Produktfamilie vor. Diese Erweiterung richtet sich an kritische Herausforderungen bei der Bereitstellung von Embodied AI und Automatisierung in der Industrie durch die Kombination von hoher Geschwindigkeit, hohem Datendurchsatz sowie HDR-basierten Lösungen (High Dynamic Range).

Die neue Axiro-Produktreihe umfasst hochauflösende, schnelle, framebasierte Stereo- und Monokularkameras, Rechenmodule sowie Adapterkits. Axiro-Produkte ermöglichen Maschinen, in anspruchsvollen Umgebungen intelligent wahrzunehmen und zu interagieren:

Hohe Auflösung und Bandbreite für detaillierte Erkennung und schnelle Reaktion in autonomen Systemen.

für detaillierte Erkennung und schnelle Reaktion in autonomen Systemen. HDR bis zu 140 dB für zuverlässige Leistung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

für zuverlässige Leistung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Robuste Ausführungen für industrielle Inspektionen und Außenanwendungen.

Die neue Axiro-Familie richtet sich an Roboterhersteller, Automatisierungsspezialisten und akademische Labore. Da Fertigung und Inspektion eine schnellere und sicherere Automatisierung erfordern, schließen die neuen Axiro-Produkte diese Lücke mit leistungsstarken Lösungen. Die Axiro-S-JAT-Plattform beispielsweise ist eine Komplettlösung für die KI-Verarbeitung mit mehreren Kameras.

Durch die Integration von hoher Auflösung, einem extrem hohem Dynamikbereich sowie robuster Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen ermöglicht Axiro autonomen Systemen ein noch nie dagewesenes Maß an Präzision und Zuverlässigkeit unter schwierigen Betriebsbedingungen. Axiro kann zudem mit hochleistungsfähigen Vision-Systemen von iniVation kombiniert werden, um hybride framebasierte und ereignisbasierte Bildverarbeitungslösungen zu entwickeln, die in ausgewählten Anwendungen eine noch geringere Latenz ermöglichen.

Informationen zu iniVation

iniVation, ein Unternehmen der SynSense Group, ist ein weltweit führender Anbieter hochleistungsfähiger Vision-Systeme. Das komplette Portfolio framebasierter und bio-inspirierter Technologien bietet bahnbrechende Vorteile in zahlreichen Anwendungen, darunter eine extrem geringe Latenz, einen extrem großen Dynamikbereich sowie einen äußerst niedrigen Stromverbrauch.

Informationen zur SynSense Group

SynSense ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der neuromorphen Technologie und das erste Unternehmen, das ein komplettes Technologieportfolio anbietet, welches sowohl neuromorphe Sensorik als auch Computertechnik integriert. Die Produktpalette umfasst neuromorphes Computing, neuromorphe Sensorik, integrierte Bildverarbeitung sowie neuromorphe Software und bietet integrierte Edge-Computing-Lösungen für intelligente Sicherheit, industrielle Inspektion, intelligente Landwirtschaft, verkörperte Intelligenz, intelligente Geräte, Brain-Computer-Interface-Industrie und mehr.

Kontaktieren Sie uns:

Vertrieb: [email protected]

Medien: [email protected]

Erfahren Sie mehr auf: https://inivation.com/