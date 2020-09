Innatoss Laboratories lança um serviço de teste para o público de anticorpos neutralizantes para a SARS-CoV-2 na Europa usando o kit cPass™ da GenScriptt

LEIDEN, Holanda e OSS, Holanda e PISCATAWAY, Nova Jersey, 17 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Innatoss Laboratories anunciou hoje o primeiro serviço de teste de anticorpos neutralizantes contra a SARS-CoV-2 para o público da Europa usando o kit de detecção de anticorpos neutralizantes cPass™ para a SARS-CoV-2 da GenScript. O kit é o primeiro do mundo a permitir a detecção rápida de anticorpos neutralizantes, os anticorpos específicos presentes no soro de pacientes com COVID-19 que são responsáveis por eliminar a infecção viral. O Innatoss é o primeiro laboratório médico da Europa a oferecer um serviço desse tipo para o público.

"Nossa colaboração com a GenScript é uma etapa crucial para oferecer produtos inovadores e de alta qualidade para o combate da pandemia de COVID-19, que representa uma ameaça global para a saúde pública," disse a Dra. Anja Garritsen, CEO do Innatoss. "O cPass ™ utiliza um novo método de teste que é capaz de detectar a presença de anticorpos neutralizantes específicos para o vírus. O teste seria útil para determinar a longevidade da imunidade potencial tanto em indivíduos quanto na população mais ampla, facilitando o desenvolvimento de vacinas e de tratamentos com anticorpos monoclonais. O teste se tornará essencial para monitorar a titulação assim que a vacina for implementada."

O Innatoss realizou recentemente um estudo em Kessel, uma cidade do sul da Holanda que foi gravemente afetada durante a primeira onda de COVID-19, para determinar a longevidade dos anticorpos de ligação em comparação aos anticorpos neutralizantes em indivíduos. As pessoas foram inicialmente testadas 2 a 4 meses após a infecção com o uso de um teste rápido dos níveis de IgG e IgM, e foram novamente submetidas aos testes 2 a 3 messes depois. Posteriormente, as amostras dos pacientes foram testadas para anticorpos neutralizantes com o uso do kit cPass™ da GenScript. Em 90% dos casos, os níveis de anticorpos de ligação caíram significativamente com o passar do tempo, enquanto o nível de anticorpos funcionais (anticorpos neutralizantes) foi estável em 70% do indivíduos testados.

"O teste do cPass™ gera resultados confiáveis equivalentes ao padrão ouro de laboratórios de virologia, o teste de neutralização do vírus da SARS-CoV-2 vivo, sem necessidade de um laboratório de nível de biossegurança 3," disse o Dr. Linfa Wang, o inventor do cPass, e diretor do Programa em doenças infecciosas emergentes da Duke-NUS Medical School, Singapura. "Este teste inovador não somente mostra a história de infecção das pessoas como também pode oferecer alguma indicação da proteção no futuro."

"Essa colaboração é um avanço significativo, já que oferece informações valiosas sobre a possível imunidade e proporciona às instituições de todo o mundo melhor acesso a uma abordagem confiável de teste para a COVID-19", disse o Dr. Patrick Liu, atual CEO da GenScript.

Sobre a GenScript Biotech Corporation

A GenScript Biotech Corporation é uma empresa de biotecnologia global de liderança que utiliza tecnologia de sua propriedade em vários campos, desde pesquisas básicas em ciências da vida a desenvolvimento biomédico translacional, produtos sintéticos industriais e soluções de terapia celular. Com a missão de melhorar a saúde da humanidade e a natureza por meio da biotecnologia, a empresa desenvolveu a melhor capacidade e os melhores recursos do setor para a produção de reagentes biológicos.

Sobre o Innatoss Laboratories

O Innatoss é um laboratório diagnóstico da Holanda intensamente dedicado à pesquisa que integra desenvolvimento de produtos com desempenho avançado em diagnósticos para indivíduos e comunidades. Com expertise especial em sorologia e biologia de células T, o laboratório cobre todos os aspectos da resposta imune às doenças infecciosas. O Innatoss se concentra em doenças infecciosas com uma base imunológica complexa, como a febre Q e a doença de Lyme. Sua missão "Detectar o quanto antes! E reduzir significativamente os problemas de saúde associados com doenças infecciosas" foi ampliada para a COVID-19 com o advento da epidemia em 2020.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1274339/Logo_Logo.jpg

FONTE GenScript

SOURCE GenScript