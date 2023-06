INNOKIN lance de nouveaux produits révolutionnaires au World Vape Show de Dubaï

INNOKIN, marque leader du vapotage, est préparée à une croissance majeure sur le marché du Moyen-Orient

DUBAÏ, EAU, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- INNOKIN, l'une des principales marques mondiales de vapotage, dévoile une série de nouveaux produits au très attendu World Vape Show de Dubaï, qui se tient du 21 au 23 juin 2023 au Dubai World Trade Centre (stand 4221). En mettant un accent stratégique sur le marché du vapotage en pleine croissance au Moyen-Orient, INNOKIN souhaite introduire une gamme de produits innovants spécifiquement adaptés aux goûts locaux.

INNOKIN présente plusieurs produits révolutionnaires conçus pour répondre aux diverses préférences de la communauté des vapoteurs du Moyen-Orient. INNOBAR 6000 et INNOBAR V7000 d'INNOKIN sont des options rechargeables et jetables de grande capacité, conçues pour offrir une expérience rationalisée et conviviale aux vapoteurs qui ont besoin d'appareils à usage unique, avec des saveurs spécifiquement adaptées au marché du Moyen-Orient.

Pour les utilisateurs de dispositifs de vapotage rechargeables, INNOKIN dévoile le Klypse Zip, une version actualisée du dispositif à dosettes Klypse, le plus vendu au monde. Le Klypse Zip présente un format plus petit et une nouvelle dosette rechargeable de 1,2 Ohm, conçu pour des sessions de vapotage plus longues et une production d'arômes plus intense. Les nouvelles dosettes préremplies Klypse C1 sont également présentées lors de l'événement ; elles permettant aux vapoteurs de découvrir les performances primées de Klypse, sans avoir besoin d'apprendre à recharger un dispositif de vapotage. Toutes les nouvelles dosettes sont compatibles avec l'appareil Klypse original, ce qui offre aux clients existants une toute nouvelle gamme d'options.

INNOKIN a déployé des efforts considérables en matière de recherche et de développement pour comprendre les goûts locaux. George Xia, cofondateur d'INNOKIN, a commenté ces recherches : « En avril, nous avons adapté toutes nos saveurs au marché du Moyen-Orient. Tout d'abord, nous avons sélectionné davantage d'arômes de fruits simples et de fruits mélangés, tels que le fruit du dragon, le raisin, la pomme-pêche et la pastèque-fraise. Ensuite, nous avons ajusté les effets sucrés et rafraîchissants de chaque profil pour répondre aux goûts locaux. Nos nouvelles formules sont déjà très appréciées et ont surpassé les produits similaires d'autres marques.

Nous sommes ravis de dévoiler notre dernière gamme de produits au World Vape Show de Dubai. Le marché du Moyen-Orient connaît une croissance fulgurante, et les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les produits de la marque. Notre équipe a travaillé sans relâche pour créer des expériences de vapotage exceptionnelles, et nous sommes impatients de nouer des relations avec les distributeurs et les détaillants pour servir les vapoteurs du Moyen-Orient. »

