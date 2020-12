InnoLight anunciou a disponibilidade dos primeiros transceptores OSFP e QSFP-DD800 de 800G plugáveis do setor no ECOC 2020

SUZHOU, China e SANTA CLARA, Califórnia, 3 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ - A InnoLight Technology (Suzhou) Ltd., líder em óptica para centros de dados, fará demonstrações de vídeo dos OSFP 2xFR4 de 800G plugável, OSFP DR8+ de 800G e QSFP -DD800 DR8+ no evento on-line ECOC 2020. Confira esses produtos e demonstrações de vídeo no estande virtual InnoLight #673.

Novas aplicações, como colaboração na nuvem para trabalhar em casa, carros autônomos, medicina remota e inteligência artificial aumentaram o tráfego de dados. Estima-se que os volumes de dados globais dobrem a cada 2-3 anos na próxima década. Como equilibrar a demanda por largura de banda, custo e consumo de energia, e obter uma transição de rede suave é um desafio contínuo enfrentado pelo setor. Para suportar este rápido crescimento e transição de rede, a InnoLight está introduzindo uma linha de óptica OSFP de 800G e QSFP-DD800. OSFP 2xFR4 e DR8+ estão atualmente disponíveis para avaliação antecipada do cliente, com o QSFP-DD800 DR8+ sendo disponibilizado em janeiro de 2021. Outras peças de 800G listadas abaixo estarão prontas para avaliação no 1º semestre de 2021. A produção em volume está planejada atualmente para o 4º trimestre de 2021 ou 1º trimestre de 2022 dependendo do tipo de produto.

800G OSFP 8x100G DR8 & AOC

800G OSFP DR8+

800G OSFP 2x400G FR4

800G OSFP 1x800G LR8

QSFP-DD800 8x100G DR8 & AOC

QSFP-DD800 DR8+

QSFP-DD800 2x400G FR4

QSFP-DD800 8x100G LR

Além dos produtos 800G mencionados acima, a InnoLight está desenvolvendo óptica inovadora para permitir a transmissão de 800G na estrutura de fibra 4X legada em qualquer OM3/OM4 multimodo ou planta de fibra monomodo. Essas óticas inovadoras ajudarão os clientes a aumentar a largura de banda para 800G usando os layouts de fibra SR4 ou DR4 existentes para aplicações ponto a ponto ou breakout. A disponibilidade está prevista para o 2º semestre de 2021.

"Os transceptores 800G da InnoLight continuam a liderança da InnoLight em óptica conectável de alto desempenho, dobrando a capacidade de largura de banda sem interromper a infraestrutura de data center existente. Com nossas implantações de 400G líderes do setor, a InnoLight está posicionada de forma única para conduzir a implementação de 800G e oferecer a melhor óptica de desempenho de preço do setor. Nossas novas ópticas de 800G inovadoras para suportar as plantas de fibra 4x existentes são especialmente adequadas para operadores Hyperscale DC", disse Osa Mok, diretor de marketing da InnoLight.

Durante o ECOC, a InnoLight também demonstrará suas soluções coerentes 100G/200G/400G. Esses módulos conectáveis coerentes de nova geração podem oferecer suporte a redes de transporte backhaul DCI, Metro e 5G.

400G OSFP ZR & OpenZR+

400G QSFP-DD ZR & OpenZR+

400G CFP2 OpenZR+ / Metro

100G QSFP-DD OpenZR+

Sobre a InnoLight

A InnoLight projeta, constrói e comercializa transceptores ópticos de alta velocidade que habilitam a rápida expansão de largura de banda da próxima geração de redes. A empresa está sediada em Suzhou, China, com fábricas na China, Taiwan e Tailândia. Possui escritórios de RD (pesquisa e desenvolvimento) e vendas na China, EUA e Singapura. As soluções da InnoLight oferecem desempenho técnico superior, proposição de valor atraente e vantagens em tempo de lançamento no mercado que são fundamentais para o crescimento sustentável dos centros de dados, 5G Wireless e Metro Network. Para obter informações adicionais, acesse www.innolight.com.

