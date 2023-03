InnoLight présente ses émetteurs-récepteurs optiques 1.6T OSFP-XD DR8+ et à faible consommation d'énergie compatibles avec la connexion 800G à l'OFC 2023

SUZHOU, Chine et SANTA CLARA, Californie, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- InnoLight Technology, le leader de l'optique pour centres de données, a annoncé aujourd'hui que la société présentera une démonstration en direct de l'émetteur-récepteur optique enfichable 1.6T OSFP-XD DR8+ à l'OFC 2023 à San Diego, en Californie (stand n° 4115), établissant ainsi une nouvelle référence industrielle en matière d'émetteur-récepteur optique enfichable.

Le module OSFP-XD DR8+ combine des technologies optiques de pointe de 200G par voie et des techniques de pointe de traitement des signaux numériques. Le module offre une vitesse de transmission allant jusqu'à 1,6 Tb/s sur une distance de 2 km pour une faible consommation d'énergie de moins de 23 W à une température comprise entre 0 et 70 °C.

« L'émetteur-récepteur optique 1.6T OSFP-XD d'InnoLight prouve que l'optique enfichable continue à appliquer la loi de Moore en doublant la capacité de la bande passante sans modifier l'infrastructure existante du centre de données. Notre module optique 1.6T permet une capacité de commutation de 51,2T dans une configuration de rack 1U. Il s'appuie sur l'écosystème serdes éprouvé en 100G et sur la plate-forme optique avancée en 200G d'InnoLight pour offrir une solution à faible risque, facile à mettre en œuvre et rentable pour stimuler l'expansion de la bande passante », a déclaré Osa Mok, directeur marketing d'InnoLight.

En outre, afin de répondre à la demande des clients en matière de transmission optique 800G à faible consommation, InnoLight présentera également ses modules 800G de 2e génération basés sur des technologies 5nm DSP et des technologies photoniques avancées au silicium. À l'OFC 2023, InnoLight présentera des émetteurs-récepteurs optiques à faible consommation d'énergie 800G OSFP DR8+ et 2xFR4, à moins de 14W entre 0 et 70C.

InnoLight a également annoncé la disponibilité générale de son émetteur-récepteur cohérent 400G ZR and 400G ZR+ QSFP-DD à l'OFC 2023. Les émetteurs-récepteurs 400G ZR et ZR+ d'InnoLight sont entièrement conformes aux normes QSFP-DD MSA, CMIS et OIF OpenZR plus, et peuvent prendre en charge des transmissions jusqu'à 500 km. L'émetteur-récepteur cohérent 400G ZR (+) QSFP-DD sera également présenté au laboratoire d'interopérabilité OIF 400ZR à l'OFC 2023.

À propos d'InnoLight

InnoLight conçoit, fabrique et commercialise des émetteurs-récepteurs optiques à haut débit permettant d'augmenter rapidement le volume de bande passante des réseaux en nuage de prochaine génération. InnoLight a une activité mondiale, elle possède des bases de production à Suzhou, à Taiwan et en Thaïlande, et des bureaux de R&D et de vente aux États-Unis, au Canada, en Chine, à Singapour et en Europe. Les solutions d'InnoLight offrent une performance technique incomparable, une proposition de valeur incontournable et des avantages sur les délais de mise sur le marché qui sont essentiels pour la croissance soutenue des réseaux des centres de données de prochaine génération. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.innolight.com.

