InnoLight Demonstra Transceptores Ópticos 1.6T OSFP-XD DR8+ e de Baixa Potência 800G Conectável na OFC 2023

SUZHOU, China e SANTA CLARA, Califórnia, 2 de Março de 2023 /PRNewswire/ -- A InnoLight Technology, líder em óptica de data center, anunciou hoje que fará uma demonstração ao vivo do transceptor óptico conectável 1.6T OSFP-XD DR8+ na OFC 2023 em San Diego, CA (Estande nº 4115), estabelecendo uma nova referência do setor para transceptores ópticos conectáveis.

O módulo OSFP-XD DR8 + combina tecnologias ópticas 200G por pista de última geração e técnicas de processamento de sinal digital líderes do setor. O módulo oferece até 1,6 Tbps de velocidade de transmissão em uma distância de 2 km com um baixo consumo de energia de menos de 23 W na faixa de temperatura de 0-70C.

"O transceptor óptico OSFP-XD 1.6T da InnoLight prova que a óptica conectável continua a cumprir a lei de Moore ao dobrar a capacidade de largura de banda sem alterar a infraestrutura existente do data center. Nossa óptica 1.6T habilita a capacidade de transferência do interruptor 51.2T em uma configuração de rack 1U. Ele aproveita o comprovado ecossistema de serdes 100G com a plataforma óptica avançada de 200G da InnoLight para oferecer uma solução de baixo risco, fácil de implementar e econômica para impulsionar a expansão da largura de banda." disse Osa Mok, o CMO da InnoLight.

Além disso, para atender à demanda dos clientes por transmissão óptica 800G de baixa potência, a InnoLight também demonstrará seus módulos 800G de 2ª geração com base em DSP 5nm e tecnologias avançadas de fotônica de silício. No OFC 2023, a InnoLight apresentará transceptores ópticos 800G OSFP DR8+ e 2xFR4 de baixa potência com menos de 14W entre 0-70C.

A InnoLight também anunciou a disponibilidade geral de seu transceptor coerente 400G ZR e 400G ZR+ QSFP-DD na OFC 2023. Os transceptores InnoLight 400G ZR e ZR+ estão totalmente em conformidade com os padrões QSFP-DD MSA, CMIS e OIF OpenZR plus e podem suportar transmissão de até 500 km. O transceptor coerente 400G ZR (+) QSFP-DD também será demonstrado no OIF 400ZR Interoperability Lab na OFC 2023.

Sobre a InnoLight

A InnoLight projeta, constrói e comercializa transceptores ópticos de alta velocidade que permitem a rápida expansão de largura de banda das redes de próxima geração. A InnoLight tem uma operação global, tem bases de produção em Suzhou, Taiwan e Tailândia, e escritórios de P&D e vendas nos Estados Unidos, Canadá, China, Singapura e Europa. As soluções da InnoLight oferecem desempenho técnico superior, proposta de valor atraente e vantagens de tempo de lançamento no mercado que são críticas para o crescimento sustentado das Redes de Data Center de próxima geração. Para informações adicionais, visite www.innolight.com.

FONTE InnoLight Technology

