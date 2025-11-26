InnotiveDx erhält 1 Million Pfund Zuschuss von PACE

BATH, England, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Innotive Diagnostics (InnotiveDx) freut sich, bekannt geben zu können, dass es erfolgreich einen Zuschuss in Höhe von £1m von PACE (Pathways to Antimicrobial Clinical Efficacy) erhalten hat, um die Entwicklung seines schnellen Diagnostiksystems für Harnwegsinfektionen (UTI) und des InnotiveUTI-Tests voranzutreiben. PACE wählt strategisch die innovativsten Projekte aus, investiert in sie und unterstützt sie, um Infektionen mit der höchsten AMR-Belastung zu bekämpfen.

Die empirische Verschreibung von Antibiotika und damit der Umgang mit Antibiotika bei Harnwegsinfektionen ist von größter Bedeutung, da jährlich weltweit Hunderte von Millionen Menschen von Harnwegsinfektionen betroffen sind und mehr als 20 % der Antibiotikaverordnungen verbraucht werden. Infolgedessen tragen Harnwegsinfektionen erheblich zur Antibiotikaresistenz (AMR) und zu ungeplanten Krankenhauseinweisungen bei, was die Gesundheitssysteme weltweit Milliarden von Dollar kostet.

InnotiveDx hat bewiesen, dass seine zugrundeliegende UTI-Diagnosetechnologie extrem genaue Bakterien-ID- und antimikrobielle Empfindlichkeitstestergebnisse (AST) in weniger als 60 Minuten liefern kann, wobei die Genauigkeit des Benchtop-Tests bei verblindeten Auswertungen 96 % übersteigt. InnotiveDx hat diese Technologie in voll funktionsfähige, automatisierte Prototypen umgewandelt. Der PACE-Zuschuss in Höhe von 1 Mio. £ wird es InnotiveDx ermöglichen, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit dieser Prototypsysteme mit Tausenden von klinischen Proben vollständig zu bewerten, bevor eine reale klinische Pilotstudie durchgeführt wird.

James Mainwaring, CFA - Chief Commercial and Operating Officer, sagte „Wir sind hocherfreut, dass wir diesen PACE-Zuschuss in Höhe von 1 Million Pfund erhalten haben; er ist eine enorme Bestätigung für unsere Technologie, unsere Vision und die harte Arbeit, die unser Team seit der Ausgründung geleistet hat. Die Antibiotikaresistenz ist eine der dringendsten Herausforderungen für die Menschheit, und wir freuen uns darauf, dieses Problem gemeinsam mit Gleichgesinnten von PACE und dem breiteren Unternehmensportfolio anzugehen".

Dr. Beverley Isherwood, Leiterin des PACE-Programms, sagte „Glückwunsch an Innotive Diagnostics! Wir freuen uns, sie nach einer sehr wettbewerbsintensiven Ausschreibung zur Finanzierung von Diagnostika im PACE-Portfolio begrüßen zu dürfen. PACE wird InnotiveDx bei der Weiterentwicklung von InnotiveUTI mit einem kooperativen Ansatz unterstützen und ihnen helfen, die notwendigen Validierungsdaten zu generieren, um ihr Projekt für die weitere Entwicklung, Finanzierung und Investition zu positionieren".

InnotiveDx:

InnotiveDx ist ein in Privatbesitz befindliches In-vitro-Diagnostikunternehmen, das ein revolutionäres Diagnosesystem und den InnotiveUTI-Test entwickelt, mit dem eine Harnwegsinfektion diagnostiziert und umfassende bakterielle ID- und AST-Ergebnisse innerhalb von 60 Minuten am Ort der Behandlung geliefert werden können, wo es derzeit keine gibt.

PACE:

PACE (Pathways to Antimicrobial Clinical Efficacy) ist eine der größten öffentlich-privaten Initiativen des Vereinigten Königreichs (eine Zusammenarbeit zwischen Innovate UK, LifeArc und Medicines Discovery Catapult ) , die auf die Entdeckung antimikrobieller Arzneimittel und Diagnostika im Frühstadium abzielt.

Kontakt: James Mainwaring, CCOO, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2827433/InnotiveDx_Logo.jpg