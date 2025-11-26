InnotiveDx obtient une subvention d'un million de livres sterling de l'APCE

BATH, Angleterre, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Innotive Diagnostics (InnotiveDx) a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu une subvention de 1 million de livres sterling de PACE (Pathways to Antimicrobial Clinical Efficacy) pour faire progresser le développement de son système de diagnostic rapide des infections urinaires au point de service et de son test InnotiveUTI. PACE sélectionne, investit et soutient de manière stratégique les projets les plus innovants qui s'attaquent aux infections les plus répandues en matière de résistance aux antimicrobiens.

Il est primordial d'aborder la question de la prescription empirique et donc de la gestion des antimicrobiens dans les infections urinaires, car ces dernières touchent des centaines de millions de personnes par an dans le monde et représentent plus de 20 % des prescriptions d'antibiotiques. Par conséquent, les infections urinaires contribuent de manière significative à la résistance aux antimicrobiens (AMR) et aux admissions hospitalières non planifiées, ce qui coûte des milliards de dollars aux systèmes de soins de santé dans le monde.

InnotiveDx a démontré que sa technologie sous-jacente de diagnostic des infections urinaires peut fournir des résultats extrêmement précis d'identification bactérienne et d'antibiogramme en moins de 60 minutes, avec une précision de test en laboratoire supérieure à 96 % lors d'évaluations en aveugle. InnotiveDx a transformé cette technologie en prototypes entièrement fonctionnels et automatisés. La subvention PACE de 1 million de livres sterling permettra à InnotiveDx d'évaluer pleinement la précision et la fiabilité de ces systèmes prototypes avec des milliers d'échantillons cliniques, avant de passer à une étude pilote clinique en conditions réelles.

James Mainwaring, CFA - Chief Commercial and Operating Officer, a déclaré « Nous sommes ravis d'avoir obtenu cette subvention PACE de 1 million de livres sterling ; c'est une formidable validation de notre technologie, de notre vision et de tout le travail acharné que notre équipe a accompli depuis la création de l'entreprise. L'AMR est l'un des défis les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée et nous sommes impatients de nous attaquer à ce problème avec des personnes de PACE et de l'ensemble du portefeuille d'entreprises qui partagent les mêmes idées ».

Le Dr Beverley Isherwood, directeur du programme PACE, a déclaré « Félicitations à Innotive Diagnostics ! Nous sommes ravis de les accueillir dans le portefeuille PACE à l'issue d'un appel d'offres très compétitif pour le financement de diagnostics. PACE aidera InnotiveDx à faire progresser InnotiveUTI grâce à une approche collaborative, en les aidant à générer les données de validation essentielles requises pour positionner leur projet en vue d'un développement, d'un financement et d'un investissement ultérieurs ».

InnotiveDx :

InnotiveDx est une société privée de diagnostic in vitro qui développe un système de diagnostic révolutionnaire et un test InnotiveUTI, permettant de diagnostiquer une infection urinaire et de fournir des résultats complets d'identification bactérienne et d'AST en 60 minutes au point de soins, là où il n'y en a pas actuellement.

PACE :

PACE (Pathways to Antimicrobial Clinical Efficacy) est l'une des plus grandes initiatives publiques-privées du Royaume-Uni (une collaboration entre Innovate UK, LifeArc, et Medicines Discovery Catapult ) visant la découverte de médicaments antimicrobiens et de diagnostics à un stade précoce.

Contact : James Mainwaring, CCOO, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2827433/InnotiveDx_Logo.jpg