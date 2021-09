Innova Medical Group doa 10 milhões de libras para lançar Global Pandemic Institute em Liverpool

A doação da Innova oferece o capital inicial necessário para fundar o Instituto, juntamente com o apoio do Conselho da Cidade de Liverpool, da Universidade de Liverpool, da Universidade John Moores de Liverpool, da Escola de Medicina Tropical de Liverpool e do KQ Liverpool.

As instalações oferecerão experiência líder mundial nas áreas clínica, de pesquisa e de políticas, com base no que em breve será nomeado um dos edifícios mais saudáveis do mundo, The Spine. Essa experiência contará com o suporte de um dos maiores ativos de Liverpool - seus recursos acadêmicos consideráveis - juntamente com conexões e afiliados globais e parceiros do setor público e privado.

Juntos, os parceiros do Instituto transformarão resultados de pesquisas em políticas e ações tangíveis, proporcionando uma abordagem holística única e recursos abrangentes de ponta a ponta em todo o ciclo de vida de uma pandemia. O resultado permitirá que o mundo acelere a resposta global a eventos pandêmicos futuros, unifique a inteligência global e aumente de forma considerável o impacto das pesquisas em pandemias sobre a sociedade global.

"A equipe da Innova é motivada por apoiar projetos que farão a diferença, e ficou claro agora que uma pandemia é uma das maiores ameaças à saúde da população mundial", disse Daniel Elliott, CEO e presidente do Innova Medical Group. "Para nós, é uma iniciativa realmente empolgante apoiar as instituições acadêmicas e comerciais da cidade com a ambição de criar soluções integrais que possam ser aplicadas em escala mundial. Esperamos trabalhar em colaboração com os parceiros atuais e futuros do Instituto na busca desse objetivo combinado."

"O Pandemic Institute será um centro de excelência único com o potencial de ajudar a revolucionar a forma como o mundo responderá a futuras pandemias", disse o Professor Matthew Baylis, diretor do Pandemic Institute. "Liverpool está perfeitamente preparada para essa iniciativa interessante, e apreciamos a liderança da Innova no estabelecimento do Pandemic Institute e a generosa doação para Liverpool."

SOBRE O INNOVA MEDICAL GROUP, INC:

O Innova Medical Group é um inovador global em rastreio de saúde e diagnósticos dedicado a melhorar de forma considerável os resultados em saúde no mundo todo com soluções de testes equitativas e de alto valor. Nossa abordagem estratégica e iterativa nos permite criar, desenvolver e implementar uma série de testes acessíveis personalizados para atender e capacitar o usuário de acordo com sua necessidade. Com uma visão panorâmica que vai do presente até o futuro, desenvolvemos soluções confiáveis de uso intuitivo e seguro. De forma rápida e ágil, nos tornamos o maior provedor mundial de testes de Covid-19 e estamos determinados a aplicar esse modelo a todas as doenças infecciosas, outras doenças crônicas e bem-estar. Para mais informações, acesse: www.innovamedgroup.com

