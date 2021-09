Innova Medical Group schenkt 10 Millionen Pfund zur Gründung eines globalen Pandemie-Instituts in Liverpool

Die Spende von Innova stellt das für die Einrichtung des Instituts erforderliche Startkapital zur Verfügung und wird von der Stadtverwaltung Liverpool, der Universität Liverpool, der Liverpool John Moores University, der Liverpool School of Tropical Medicine und dem KQ Liverpool unterstützt.

Die Einrichtung wird weltweit führendes klinisches, forschungsbezogenes und politisches Fachwissen bieten und in einem Gebäude untergebracht sein, das demnächst als eines der gesündesten Gebäude der Welt bezeichnet werden soll: The Spine. Dieses Fachwissen wird durch einen der größten Trümpfe Liverpools - seine beträchtlichen akademischen Ressourcen - sowie durch weltweite Verbindungen und Partner aus dem öffentlichen und privaten Sektor unterstützt.

Gemeinsam werden die Partner des Instituts Forschungsergebnisse in politische Maßnahmen und konkrete Aktionen umsetzen und so einen einzigartigen ganzheitlichen Ansatz und umfassende End-to-End-Fähigkeiten für den gesamten Lebenszyklus einer Pandemie bieten. Das Ergebnis wird die Welt in die Lage versetzen, schneller auf künftige Pandemien zu reagieren, globale Erkenntnisse zu bündeln und die Auswirkungen der Pandemieforschung auf die globale Gesellschaft drastisch zu erhöhen.

„Das Innova-Team unterstützt mit Leidenschaft Projekte, die etwas bewirken, und es ist klar, dass Pandemien eine der größten Bedrohungen für die Gesundheit der Weltbevölkerung darstellen", sagte Daniel Elliott, CEO und Präsident der Innova Medical Group. „Es ist eine wirklich aufregende Initiative für uns, die akademischen und geschäftlichen Einrichtungen der Stadt zu unterstützen, die End-to-End-Lösungen anstreben, die auf globaler Ebene angewendet werden können. Wir freuen uns darauf, mit den bestehenden und künftigen Partnern des Instituts zusammenzuarbeiten, um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen."

„Das Pandemie-Institut wird ein einzigartiges Exzellenzzentrum sein, das das Potenzial hat, die Art und Weise, wie die Welt auf künftige Pandemien reagiert, zu revolutionieren", sagte Professor Matthew Baylis, Direktor des Pandemie-Instituts. „Liverpool ist der perfekte Ort für diese aufregende Initiative, und wir schätzen die Führungsrolle von Innova bei der Gründung des Pandemie-Instituts und die großzügige Spende an Liverpool."

INFORMATIONEN ZUR INNOVA MEDICAL GROUP, INC:

Innova Medical Group ist ein globaler Innovator im Bereich Gesundheitsscreening und -diagnostik, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesundheitsergebnisse weltweit mit gerechten und hochwertigen Testlösungen drastisch zu verbessern. Unser strategischer und iterativer Ansatz ermöglicht es uns, eine Vielzahl zugänglicher Tests zu entwickeln, zu erstellen und zu implementieren, die auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind und diese unterstützen. Mit einem Rundumblick von der Gegenwart bis in die Zukunft entwickeln wir vertrauenswürdige Lösungen, die sowohl intuitiv als auch sicher in der Anwendung sind. Wir haben uns schnell und geschickt zum weltweit größten Anbieter von Covid-19-Tests entwickelt und sind entschlossen, dieses Modell auch bei Infektionskrankheiten, anderen chronischen Erkrankungen und im Wellness-Bereich umzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.innovamedgroup.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1613366/Pandemic_Innova.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1494814/Innova_tagline_blue_Logo.jpg

