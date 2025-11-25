Innova Therapeutics bringt mit der Übernahme von Enci Therapeutics eine neuartige Krebsbehandlung voran

Die Übernahme von Enci Therapeutics wird Innova Therapeutics' führendes Programm IVT-8086 voranbringen, einen humanisierten monoklonalen Antikörper, der auf SFRP2 abzielt, das in den meisten soliden und hämatologischen Krebsarten exprimiert wird.

IVT-8086 ist das einzige Krebstherapeutikum, das auf mehrere Zelltypen abzielt, die mit Krebs assoziiert sind, einschließlich des Tumors und mehrerer Komponenten der Tumormikroumgebung, einschließlich Endothelzellen, T-Zellen und tumorassoziierter Makrophagen (TAMs) über einen gemeinsamen Weg.

MT PLEASANT, S.C., 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Innova Therapeutics, ein biopharmazeutisches Unternehmen, hat bekannt gegeben, dass es die Übernahme von Enci Therapeutics abgeschlossen hat. Die Übernahme umfasst das wichtigste Krebstherapieprogramm von Enci Therapeutics, IVT-8086. Die genauen Bedingungen der Vereinbarung und die finanziellen Details der Übernahme zwischen Innova Therapeutics und Enci Therapeutics wurden nicht bekannt gegeben.

IVT-8086 ist der erste humanisierte monoklonale Antikörper (mAb) seiner Klasse, der als Krebstherapeutikum entwickelt wurde und den Secreted Frizzled-Related Protein 2 (SFRP2) Signalweg angreift. SFRP2, das von Tumor- und Endothelzellen sezerniert wird, aktiviert die nicht-kanonische Wnt/Calcium (Ca2+)-Signalkaskade, einen Signalweg, der an der Angiogenese, dem Zellüberleben, dem Zellwachstum und der Zellproliferation, der Zellmigration und -invasion, der Onkogenese und der Metastasierung bei Krebs beteiligt ist. Durch die Blockierung von SFRP2 in präklinischen Modellen löst IVT-8086 mehrere Antitumoreffekte aus, darunter eine starke Verringerung der Tumorlast in primären und metastasierenden Tumoren, eine verringerte Expression von CD38 und PD-1 in tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TILs), eine Hemmung der Angiogenese und eine Erhöhung von Interferon gamma (IFNγ) in tumorassoziierten Makrophagen (TAMs), was zu einer Makrophagen-Repolarisierung und einer anschließenden Erhöhung des M1/M2-Verhältnisses führt.

Der SFRP2-Signalweg ist bei zahlreichen soliden und hämatologischen Tumoren stark ausgeprägt, was IVT-8086 als potenzielle Therapie sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren (ICIs) für mehrere Krebsarten positioniert. Umfassende interne und externe Validierungen bestätigen SFRP2 als kritisches molekulares Ziel, wobei die Expressionswerte stark mit den Behandlungsergebnissen korrelieren. Parallel dazu wird ein diagnostischer Test entwickelt, der als potenzieller Marker für die Krebsfrüherkennung, als Prognoseinstrument zur Beurteilung des therapeutischen Nutzens und als Indikator für das Risiko eines Wiederauftretens von Krebs dienen soll.

„Die Übernahme von Enci Therapeutics und IVT-8086 ist ein entscheidender Schritt für Innova Therapeutics in unserem Engagement für die Entwicklung neuer Krebstherapien", sagte Dr. Robert Ryan, Chief Executive Officer von Innova Therapeutics. „Der einzigartige Wirkmechanismus von IVT-8086, der SFRP2 antagonisiert und selektiv den nicht-kanonischen Wnt/Ca2+-Signalweg blockiert, ist sehr vielversprechend für die Behandlung eines Spektrums solider Tumore, einschließlich pädiatrischer Osteosarkome, Sarkome, Brust- und Bauchspeicheldrüsenkrebs".

„Diese Krebsbehandlungsplattform hat meines Erachtens das größte Potenzial, das Paradigma der Behandlung von Patienten mit vielen Arten von soliden und hämatologischen Krebserkrankungen zu verändern und zu einem langfristigen Überleben zu führen", sagte Dr. Ryan, der seit mehr als 30 Jahren in der pharmazeutischen Industrie an der Entwicklung von Krebstherapien arbeitet. „Angesichts des umfassenden weltweiten Patentschutzes (einschließlich der Zusammensetzung des Wirkstoffs) bis 2042 und darüber hinaus ist der kommerzielle Wert dieser Plattform hoch, sowohl als Monotherapie als auch in Kombination".

„Diese strategische Übernahme von Enci Therapeutics durch Innova Therapeutics, in deren Mittelpunkt IVT-8086 steht, ein monoklonaler Antikörper, der auf SFRP2 abzielt, unterstreicht unser Engagement für die Weiterentwicklung von Behandlungsparadigmen für refraktäre Krebsarten", sagte Dr. Nancy Klauber-DeMore, Mitbegründerin von Enci Therapeutics. „Das Potenzial von IVT-8086, die Angiogenese, das Wachstum und Überleben von Tumorzellen, die Funktion des Immunsystems und die Metastasierung zu stören, stellt eine bedeutende Chance dar, die Ergebnisse für Patienten mit diesen schwierigen Krankheiten zu verbessern".

Über IVT-8086

IVT-8086 ist das erste Krebstherapeutikum seiner Klasse und wurde als humanisierter monoklonaler Antikörper (mAb) entwickelt, der das Secreted Frizzled Related Protein 2 (SFRP2) angreift. SFRP2 ist ein Protein, das in vielen soliden und hämatologischen Malignomen in hohem Maße exprimiert wird, und seine Expression korreliert mit den Ergebnissen der Patienten, einschließlich des Gesamtüberlebens, was es zu einem wichtigen therapeutischen Ziel macht. IVT-8086, ein SFRP2-Antagonist, blockiert selektiv den nicht-kanonischen Wnt/Ca2+-Signalweg.

Über Innova Therapeutics, Inc.

Innova Therapeutics ist ein in Charleston, South Carolina, ansässiges Biotechnologieunternehmen, das eine Plattform für monoklonale Antikörper (mAb) entwickelt, die auf ein Protein abzielt, das bei verschiedenen soliden Krebsarten in hohem Maße exprimiert wird und nachweislich mit den Ergebnissen der Patienten, einschließlich des Gesamtüberlebens, korreliert. Das führende humanisierte mAb wurde ausgewählt und trägt die Bezeichnung IVT-8086. Die Plattformtechnologie von Innova bietet breite Behandlungsmöglichkeiten für hämatologische und solide Malignome. Die Entwicklung von IVT-8086 konzentriert sich zunächst auf die Behandlung von Krebserkrankungen wie pädiatrische Osteosarkome, Sarkome, Brustkrebs, multiple Myelome und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.innovatherapeutics.com.

Über Enci Therapeutics, Inc.

Enci Therapeutics wurde von Nancy Klauber-DeMore M.D., FACS, Professorin für Chirurgie an der Medical University of South Carolina (MUSC) und Dr. Cam Patterson, MD, MBA, ehemaliger Provost der University of Arkansas Medical Center, mit dem Ziel gegründet, monoklonale Antikörpertherapien für Krebs zu identifizieren und zu entwickeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Informationen sind die in dieser Pressemitteilung diskutierten Sachverhalte zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, darunter: unsere Abhängigkeit von Dritten hinsichtlich der Entwicklung, behördlichen Zulassung und erfolgreichen Vermarktung unserer Produkte, das inhärente Risiko des Scheiterns bei der Entwicklung von Produktkandidaten auf Basis neuer Technologien, Risiken im Zusammenhang mit den Kosten für klinische Entwicklungsbemühungen sowie sonstige Risiken. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Innova lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

