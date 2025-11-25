Innova Therapeutics fait progresser un nouveau traitement contre le cancer grâce à l'acquisition d'Enci Therapeutics

L'acquisition d'Enci Therapeutics fera progresser le programme phare d'Innova Therapeutics, IVT-8086, un anticorps monoclonal humanisé ciblant SFRP2, qui est exprimé dans la plupart des cancers solides et hématologiques.

L'IVT-8086 est la seule thérapie anticancéreuse qui cible plusieurs types de cellules associées au cancer, y compris la tumeur, et plusieurs composants du microenvironnement tumoral, y compris les cellules endothéliales, les cellules T et les macrophages associés à la tumeur (TAM), par le biais d'une voie commune.

MT PLEASANT, S.C., 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Innova Therapeutics, une société biopharmaceutique, a annoncé la finalisation de l'acquisition d'Enci Therapeutics. L'acquisition comprend le principal programme thérapeutique d'Enci Therapeutics contre le cancer, IVT-8086. Les termes spécifiques de l'accord et les détails financiers concernant l'acquisition entre Innova Therapeutics et Enci Therapeutics n'ont pas été divulgués.

IVT-8086 est un anticorps monoclonal humanisé (mAb), premier de sa catégorie, développé en tant que traitement anticancéreux qui cible et antagonise la voie Secreted Frizzled-Related Protein 2 (SFRP2) . Le SFRP2, sécrété par les cellules tumorales et endothéliales, active la cascade de signalisation Wnt/Calcium (Ca2+) non canonique , une voie impliquée dans l'angiogenèse, la survie cellulaire, la croissance et la prolifération cellulaires, la migration et l'invasion cellulaires, l'oncogenèse et les métastases dans le cancer. En bloquant le SFRP2 dans des modèles précliniques, l'IVT-8086 induit de multiples effets antitumoraux, y compris une réduction puissante de la charge tumorale dans les tumeurs primaires et métastatiques, une réduction de l'expression de CD38 et de PD-1 dans les lymphocytes infiltrant les tumeurs (TIL), une inhibition de l'angiogenèse et une augmentation de l'interféron gamma (IFNγ) dans les macrophages associés aux tumeurs (TAM), ce qui entraîne une repolarisation des macrophages et une augmentation subséquente du rapport M1/M2.

La voie SFRP2 est fortement exprimée dans de nombreuses tumeurs malignes solides et hématologiques, ce qui fait de l'IVT-8086 une thérapie potentielle en monothérapie et en association avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI) pour de multiples types de cancer. Une validation interne et externe approfondie confirme que SFRP2 est une cible moléculaire essentielle, dont les niveaux d'expression sont en étroite corrélation avec les résultats des patients. Parallèlement, un test de diagnostic est en cours de développement pour servir de marqueur potentiel pour la détection précoce du cancer, d'outil pronostique pour évaluer les bénéfices thérapeutiques et d'indicateur du risque de récurrence du cancer.

« L'acquisition d'Enci Therapeutics et d'IVT-8086 marque une étape décisive pour Innova Therapeutics dans son engagement à mettre au point de nouvelles thérapies contre le cancer », a déclaré Robert Ryan, Ph.D., président-directeur général d'Innova Therapeutics. « Le mécanisme d'action unique de l'IVT-8086, qui antagonise la SFRP2 et bloque sélectivement la voie Wnt/Ca2+ non canonique, est très prometteur pour le traitement d'un éventail de tumeurs solides, y compris l'ostéosarcome pédiatrique, les sarcomes, le cancer du sein et le cancer du pancréas ».

« Cette plateforme de traitement du cancer a, à mon avis, le potentiel le plus élevé pour changer le paradigme du traitement des patients atteints de nombreux types de cancers solides et hématologiques, avec pour résultat une survie à long terme », a déclaré le Dr Ryan, qui a travaillé pendant plus de 30 ans dans l'industrie pharmaceutique à la mise au point de thérapies contre le cancer. « Compte tenu de la protection étendue du brevet mondial (y compris la composition de la matière) jusqu'en 2042 et au-delà, la valeur commerciale de cette plateforme est élevée, à la fois en monothérapie et en association ».

« Cette acquisition stratégique d'Enci Therapeutics par Innova Therapeutics, centrée sur IVT-8086, un anticorps monoclonal ciblant SFRP2, souligne notre engagement à faire progresser les paradigmes thérapeutiques pour les cancers réfractaires », a déclaré Nancy Klauber-DeMore M.D., cofondatrice d'Enci Therapeutics. « Le potentiel de l'IVT-8086 à perturber l'angiogenèse, la croissance et la survie des cellules tumorales, la fonction du système immunitaire et les métastases représente une opportunité significative d'améliorer les résultats pour les patients confrontés à ces maladies difficiles ».

A propos de IVT-8086

L'IVT-8086 est un traitement anticancéreux de premier ordre, développé sous la forme d'un anticorps monoclonal humanisé (mAb) conçu pour antagoniser la protéine Secreted Frizzled Related Protein 2 (SFRP2). SFRP2 est une protéine exprimée à des niveaux élevés dans de nombreuses tumeurs malignes solides et hématologiques, et son expression est corrélée avec les résultats des patients, y compris la survie globale, ce qui en fait une cible thérapeutique importante. L'IVT-8086, antagoniste du SFRP2, bloque sélectivement la voie de signalisation Wnt/Ca2+ non canonique.

À propos de Innova Therapeutics, Inc.

Innova Therapeutics est une société de biotechnologie basée à Charleston, en Caroline du Sud, qui développe une plateforme d'anticorps monoclonaux ciblant une protéine fortement exprimée dans divers cancers solides et dont la corrélation avec les résultats pour les patients, y compris la survie globale, a été démontrée. Le principal AcM humanisé a été sélectionné et est désigné sous le nom de IVT-8086. La plateforme technologique d'Innova offre de nombreuses possibilités de traitement pour les tumeurs malignes hématologiques et solides. Initialement, le développement de l'IVT-8086 est axé sur le ciblage des cancers, notamment l'ostéosarcome pédiatrique, les sarcomes, le cancer du sein, le myélome multiple et le cancer du pancréas. Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse suivante : www.innovatherapeutics.com.

À propos de Enci Therapeutics, Inc.

Enci Therapeutics a été cofondée par Nancy Klauber-DeMore M.D., FACS, professeur de chirurgie à l'université de Caroline du Sud (MUSC) et par le Dr Cam Patterson, MD, MBA, ancien doyen du centre médical de l'université de l'Arkansas, afin d'identifier et de développer des thérapies à base d'anticorps monoclonaux pour le traitement du cancer.

Déclarations prospectives

À l'exception des informations historiques contenues dans le présent document, les questions abordées dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, notamment : notre dépendance à l'égard de tiers pour le développement, l'approbation réglementaire et la commercialisation réussie de nos produits, le risque inhérent d'échec dans le développement de produits candidats basés sur de nouvelles technologies, les risques associés aux coûts des efforts de développement clinique, ainsi que d'autres risques. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux projetés. Ces déclarations prospectives représentent notre jugement à la date du communiqué. Innova décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

Contact entreprise

Dr Robert Ryan

Chef de la direction

[email protected]

(919)-274-0703

