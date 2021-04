Innovatieve draadloze toepassingen voor fabrieksautomatisering - CoreTigo op de Hannover Messe 2021

De technologie van CoreTigo kwam in een stroomversnelling terecht en werd keer op keer door de industriële media genoemd als de beste bestaande draadloze oplossing voor bewegingscontrole en conditiebewaking in fabrieksautomatisering. Om er een paar te noemen; Internet of Business Magazine noemde IO-Link Wireless als een sleutel tot OT-IT convergentie , Digital Engineering Magazine noemde CoreTigo's evaluatie- en ontwikkelingskits als de poort naar de draadloze industriële wereld en CoreTigo's samenwerking met machinebouwers werd besproken in MASCHINENBAU-direkt.de , News Online 24 , infoPLC en andere.

De oplossingen van CoreTigo waren ook dominant op verschillende recente evenementen. De innovaties van het bedrijf werden uitgelicht op "Mittelstand Goes Israel" door Mittelstands-Bund (DMB), AHK en NRW.Global Business. Het bedrijf werd tevens gevraagd om de "From Wired to Wireless Factory Automation" ronde tafel op de Industry 4.0 Global Leaders Summit 2020 te modereren en de "How IO Link Wireless is Transforming Wireless Factory Communication" lezing te houden op de SPS (Smart Production Solutions) 2020 vakbeurs. In navolging daarop is er een IO-Link Wireless Workshop georganiseerd om gebruikers kennis te laten maken met IO-Link Wireless.

Over IO-Link Wireless

IO-Link Wireless is een deterministisch, lage latentie (5 msec), uitermate betrouwbaar en schaalbaar universeel draadloos communicatieprotocol. Het is gebaseerd op de IO-Link IEC 61131-9-standaard en specifiek ontwikkeld voor fabrieksautomatisering, naast andere netwerken - zowel bedraad als draadloos.

Over CoreTigo

CoreTigo koppelt de industriële ruimte los door hoogwaardige IO-Link Wireless-communicatieoplossingen te bieden voor machinebouwers, systeemintegratoren en fabrikanten van industriële apparatuur. De producten van CoreTigo maken het ontwerpen en achteraf aanpassen van machines en productielijnen mogelijk die voorheen onmogelijk waren. Deze oplossingen zorgen voor meer flexibiliteit, aanpassingsvermogen en modulariteit, wat leidt tot kostenbesparingen, verhoogde productiviteit en minder stilstand. Omarmd door industriële leiders, biedt de mondiale IO-Link Wireless-standaard, die geschikt is voor zware fabrieksomgevingen en motion control-toepassingen, connectiviteit op kabelkwaliteit voor miljoenen sensoren, aandrijvingen en industriële apparaten over de hele wereld.

