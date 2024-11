Innovationen in Guiyang: Neue Industrialisierung und Förderung einer hochwertigen, intelligenten und umweltfreundlichen Fertigung

GUIYANG, China, 16. November 2024 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von Huanqiu.com

image

Die Welle der neuen Industrialisierung in Guiyang treibt den Wandel und die Modernisierung des verarbeitenden Gewerbes in einer Weise voran wie nie zuvor. Guiyang ist strategisch stets auf die „Optimierung der Industriestruktur mit Schwerpunkt auf der Industrie" ausgerichtet und hat alle Anstrengungen unternommen, um „vier große Industriestandorte" zu entwickeln, wobei die industrielle Wirtschaft als „Hauptantriebskraft" der Entwicklung hervorgehoben wird. Guiyang hat sich vor allem dank seines politischen Vorsprungs im Bereich der erneuerbaren Energien rasch zu einem nationalen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionszentrum für neue Energiebatterien und -materialien entwickelt, was der Wirtschaft der Stadt einen starken Impuls verleiht.

Im Oktober 2023 wurde die CATL (Guizhou) Produktionsstätte für neue Energien und Energiespeicherbatterien in der neuen Region Gui'an in der Provinz Guizhou in Betrieb genommen. Die erste Phase der Basis zeichnet sich durch modernste Designstandards aus, die durch „Leuchtturm + Null-Kohlenstoff-Fabrik" gekennzeichnet sind. Die hochmoderne Anlage verfügt über fortschrittliche, hochautomatisierte und flexible Produktionslinien. Es ist auf eine jährliche Produktionskapazität von 30 GWh ausgelegt. Wenn die Basis die geplante Produktionskapazität erreicht hat, wird ihr jährlicher Produktionswert voraussichtlich 15 Milliarden Yuan erreichen. Statistiken zufolge erzielte die Basis in der ersten Hälfte des Jahres 2024 einen industriellen Produktionswert von 618 Millionen Yuan, und für das Jahr wird ein industrieller Produktionswert von etwa 2 Milliarden Yuan erwartet.

Die industrielle Basis von Chery (Guizhou) hat auch ungewöhnlich brillante Ergebnisse im Bereich der Fahrzeuge mit neuer Energie (NEVs) erzielt, wo das von Chery Automobile selbst entwickelte Projekt „CHEVOO" der neuen Generation von Leichtlastkraftwagen KL71 im Rahmen von Straßentests mit vier Säulen getestet wird. Die hochmodernen Press-, Schweiß-, Lackier- und Montagelinien sowie das Forschungs- und Entwicklungslabor und die Produktionslinie für vollelektrische Lkw bilden zusammen diese „digitale intelligente" NEV-Fabrik. Darüber hinaus hat die industrielle Basis von Chery (Guizhou) ihre Industriekette für die Fahrzeugherstellung aufgebaut, erweitert und gestärkt, um die Lieferketten für wichtige Teile zu beherrschen und die Entwicklungskosten zu senken.

Das Gui'an FinDreams-Batterieprojekt, ein wichtiger Schritt von BYD in Guiyang, zeigt auch seine Stärke bei Strombatterien für Fahrzeuge mit neuer Energie. FinDreams Battery Co., Ltd. im Longshan Industrial Park in Gui'an New Area verfügt über vier automatische Produktionslinien, die in der Werkstatt mit hoher Geschwindigkeit arbeiten und „Blade-Batterien" herstellen, die sowohl in der Branche als auch außerhalb bekannt sind. Berichten zufolge können pro Tag 300 Batteriepacks und 40.000 Zellen hergestellt werden.

Die „vier Basen" von Guiyang – eine Basis für die Produktion von Fahrzeugen mit neuer Energie und von Batteriematerialien, eine Basis für die Verarbeitung von Ressourcen, eine Basis für die Sicherung der Rechenleistung und eine Basis für die industrielle Unterstützung – tragen in hohem Maße zur Entwicklung der Industrie für Fahrzeuge mit neuer Energie und für Batteriematerialien, der Industrie für die Herstellung elektronischer Informationen und der Industrie für die Herstellung fortschrittlicher Geräte usw. bei. Die Daten zeigen, dass in den ersten drei Quartalen die Wertschöpfung der Industrieunternehmen in Guiyang, die eine bestimmte Größe überschreiten, um 11 % gestiegen ist, und dass der Beitrag der Industrie zum Wirtschaftswachstum 39,4 % erreicht hat.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2558773/image.jpg