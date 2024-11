Innovations à Guiyang : Adhérer à la nouvelle industrialisation et promouvoir un processus de fabrication haut de gamme, intelligent et vert

GUIYANG, Chine, le 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport de Huanqiu.com

La vague de nouvelle industrialisation à Guiyang entraîne la transformation et la modernisation de l'industrie manufacturière comme jamais auparavant. Guiyang a toujours été stratégiquement orientée vers « l'optimisation de la structure industrielle en mettant l'accent sur les industries » et a déployé tous ses efforts pour développer « quatre bases industrielles majeures », en mettant en avant son économie industrielle comme la « principale force motrice » du développement. S'appuyant notamment sur son avance en matière d'énergies renouvelables, Guiyang est rapidement devenue un centre national de recherche, de développement et de production de batteries et de matériaux pour les énergies nouvelles, insufflant ainsi une forte dynamique à l'économie de la ville.

En octobre 2023, la CATL (Guizhou) New Energy Power and Energy Storage Battery Production Base, située dans la nouvelle zone de Gui'an, dans la province de Guizhou, est entrée en production. La première phase de la base présente des normes de conception de pointe, caractérisées par « le phare + l'usine zéro carbone ». L'installation de haut niveau utilise des lignes de production avancées, à grande vitesse, hautement automatisées et flexibles. Elle est conçue pour avoir une capacité de production annuelle de 30 GWh. Une fois que la base aura atteint la capacité de production prévue, sa valeur de production annuelle devrait atteindre 15 milliards de yuans. Selon les statistiques, la base a réalisé une valeur de production industrielle de 618 millions de yuans au premier semestre 2024, et la valeur de production industrielle de l'année devrait s'élever à environ 2 milliards de yuans.

La base industrielle de Chery (Guizhou) a également obtenu des résultats exceptionnellement brillants dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle (NEV), où le projet KL71 de camions légers de nouvelle génération « CHEVOO » développé par Chery Automobile fait l'objet d'essais routiers sur des voitures à quatre piliers. Les lignes avancées de pressage, de soudage, de peinture et d'assemblage, ainsi que le laboratoire de recherche et développement et la ligne de production de camions tout électriques, constituent ensemble cette usine NEV « numériquement intelligente. » En outre, la base industrielle de Chery (Guizhou) a construit, étendu et renforcé sa chaîne industrielle de fabrication de véhicules afin de maîtriser les chaînes d'approvisionnement des pièces clés et de réduire les coûts de développement.

Le projet de batteries FinDreams de Gui'an, qui est une initiative importante de BYD à Guiyang, montre également sa force dans le domaine des batteries d'alimentation pour les véhicules utilitaires légers. FinDreams Battery Co. Ltd., située dans le parc industriel de Longshan, dans la nouvelle zone de Gui'an, dispose de quatre lignes de production automatiques qui fonctionnent à grande vitesse dans l'atelier et qui produisent des « batteries à lames » bien connues dans l'industrie et à l'extérieur de celle-ci. Selon les rapports, 300 blocs de batteries et 40 000 cellules peuvent être produits par jour.

Les « quatre bases » de Guiyang - une base de production de matériaux pour les véhicules à énergie nouvelle et les batteries, une base de traitement approfondi des ressources, une base d'assurance de la puissance informatique et une base de soutien industriel - contribuent grandement au développement de l'industrie des matériaux pour les véhicules à énergie nouvelle et les batteries, de l'industrie de la fabrication d'informations électroniques et de l'industrie de la fabrication d'équipements avancés, etc. Les données montrent qu'au cours des trois premiers trimestres, la valeur ajoutée des entreprises industrielles de Guiyang de taille supérieure à celle indiquée a augmenté de 11 % et que la contribution de l'économie industrielle à la croissance économique a atteint 39,4 %.

