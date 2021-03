Innoviz lanza una revolucionaria plataforma de percepción de automoción

El hardware InnovizAPP proporciona un diseño de referencia a nivel de automoción que está basado en componentes de nivel de automoción de coste contenido. Se conecta a los sistemas de vehículos existentes, y al tiempo permite conseguir la percepción en tiempo real de forma sencilla de tipo plug-and-play, lo que permite a los fabricantes de automóviles probar y aprender a construir sistemas de conducción autónoma propios.

"InnovizAPP es un auténtico avance a nivel tecnológico, y proporciona un chip y una plataforma adaptables a nivel de automoción que se pueden incorporar a los vehículos existentes", explicó Omer Keilaf, consejero delegado y cofundador de Innoviz. "Lo hemos desarrollado como respuesta a las solicitudes de los principales fabricantes de automóviles, y nuestros clientes situados en Asia, Europa y Norteamérica ya están optimizando sus programas AV gracias al uso de esta plataforma, que se está convirtiendo de forma rápida en el estándar de oro de cara a su validación por parte de los clientes".

Tanto el software de percepción y el sensor LiDAR de estado sólido de Innoviz, InnovizOne, han sido diseñados y desarrollados con el fin de poder cumplir con los estándares más elevados de la industria de automoción, y han sido adoptados por líderes clave de la industria, entre ellos BMW.

Esta noticia se produce tras el anuncio de Innoviz realizado el 11 de diciembre de 2020 de que se había celebrado un acuerdo definitivo junto a Collective Growth Corporation (NASDAQ: CGRO), dando lugar a que Innoviz se convierta en una empresa que cotiza en bolsa. La compañía combinada va a mantener el nombre de Innoviz Technologies, Ltd., y está previsto que sus acciones ordinarias coticen en NASDAQ bajo el símbolo de cotización "INVZ".

Acerca de Innoviz Technologies

Innoviz es un proveedor destacado de tecnología que va a llevar a los vehículos autónomos hasta las carreteras, y finalmente, cambiará el mundo y mejorará la vida. Innoviz es la única empresa con tecnología LiDAR que puede "ver" mejor que un conductor humano, y a su vez cumple con los requisitos destacados dedicados al rendimiento, seguridad y precio de la industria de la automoción. Seleccionada por BMW para su uso dentro de su programa de vehículos autónomos iX totalmente eléctricos, la tecnología de Innoviz será la primera en implementarse en vehículos de consumo. Innoviz cuenta con el apoyo de socios e inversores estratégicos de primer nivel, entre los que se incluyen SoftBank Ventures Asia, Samsung, Magna International, Aptiv, Magma Venture Partners, además de otros. Si desea más información visite la página web www.innoviz.tech

Declaraciones de futuro

Este documento contiene ciertas declaraciones de futuro incluidas dentro del significado de las leyes federales de valores con respecto a la transacción propuesta entre Innoviz y Collective Growth, incluyendo las declaraciones sobre los beneficios de la transacción, el momento anticipado de la transacción, los servicios ofrecidos por Innoviz y los mercados en los que realiza operaciones y los resultados futuros proyectados de Innoviz. Estas declaraciones prospectivas se identifican normalmente gracias al uso de palabras como "creer", "proyectar", "esperar", "anticipar", "estimar", "intentar", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "planificar", "puede", "debería", "será", "sería", "será", "continuará", "probablemente resultará" y expresiones similares. Las declaraciones prospectivas son predicciones, proyecciones y otras declaraciones relacionadas con los eventos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Muchos de los factores que podrían causar que los eventos futuros reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este documento, incluidos, entre otros: (i) el riesgo de que la transacción no se complete de manera oportuna o en absoluto, lo que puede afectar negativamente el precio de los valores de Collective Growth, (ii) el riesgo de que la transacción no se complete antes de la fecha límite de combinación de negocios dada por medio de Collective Growth y la posible imposibilidad de obtener una extensión de la fecha límite de combinación de negocios si lo solicita Collective Growth, (iii) la imposibilidad de satisfacer las condiciones para la consumación de la transacción, incluyendo la adopción del acuerdo de combinación de negocios por parte de los accionistas de Collective Growth e Innoviz, la satisfacción de la cantidad mínima de la cuenta fiduciaria tras la consecución de los reembolsos por parte de los accionistas públicos de Collective Growth y el recibo de ciertas normativas gubernamentales y regulatorias y aprobaciones normativas, (iv) la falta de una valoración de un tercero para determinar si se debe perseguir o no la transacción propuesta, (v) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la finalización del acuerdo de combinación de negocios, (vi) el efecto del anuncio o la tramitación de la transacción en las relaciones comerciales, el rendimiento y el negocio de Innoviz en general, (vii) los riesgos de que la transacción propuesta interrumpa los planes actuales de Innoviz y las posibles dificultades en la retención de empleados de Innoviz que se produzcan a causa de la propuesta transacción, (viii) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra Innoviz o contra Collective Growth relacionado con el acuerdo de combinación de negocios o la transacción propuesta, (ix) la capacidad de Innoviz para llevar a cabo la cotización de sus acciones ordinarias en Nasdaq, (x) el precio de los valores de Innoviz puede ser volátil debido a una variedad de factores, entre ellos los cambios dentro de las industrias competitivas y altamente reguladas en las que Innoviz planea operar, variaciones en el rendimiento entre competidores, cambios en las leyes y regulaciones que afectan el negocio de Innoviz y cambios en el estructura de capital combinada, y (xi) la capacidad de implementar planes de negocios, pronósticos y otras expectativas cuando se lleva a cabo la finalización de la transacción propuesta, e identificar y aprovechar oportunidades adicionales. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Hay que considerar cuidadosamente los factores anteriores y los otros riesgos e incertidumbres descritos dentro de la sección "Factores de riesgo" de la Declaración de representación, así como los informes anuales de Collective Growth en el Formulario 10-K, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados por medio de Collective Growth de vez en cuando junto a la SEC. Estas presentaciones sirven de identificación y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos por medio de las declaraciones prospectivas. Las declaraciones de futuro solo hacen referencia únicamente hasta la fecha en que se realizan. Se avisa a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, e Innoviz y Collective Growth no tienen ninguna obligación y ni tienen la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de aparición de nueva información, eventos futuros u otros. Ni Innoviz ni Collective Growth otorgan ninguna garantía de que ni Innoviz ni Collective Growth lleguen a conseguir realizar sus expectativas.

Esta comunicación no pretende ser exhaustiva ni disponer de toda la información que una persona pueda desear al considerar una inversión realizada dentro de Innoviz o Collective Growth, ni tampoco busca poder crear una base de una decisión de inversión en ninguna de las empresas. Todas las declaraciones prospectivas escritas y orales realizadas de forma posterior acerca de Innoviz y Collective Growth, las transacciones propuestas u otros asuntos y atribuibles a Innoviz y Collective Growth o cualquier persona actuando en nombre de esta quedan expresamente calificadas en su totalidad por medio de las declaraciones de advertencia que han sido mencionadas anteriormente.

Más información y dónde encontrarla

Esta comunicación se ha llevado a cabo en relación al funcionamiento de fusión propuesta que implica a Collective Growth e Innoviz. Innoviz presentó la declaración de registro ante la SEC, y en esta se incluye la declaración de representación de Collective Growth y ciertos documentos relacionados con ello, que se utilizarán por medio de la reunión de accionistas de Collective Growth para llevar a cabo la aprobación de la combinación de negocios propuesta y de sus asuntos relacionados. SE INSTA A LOS INVERSORES Y LOS TITULARES DE SEGURIDAD DE CRECIMIENTO COLECTIVO A LEER LA DECLARACIÓN DE PODER, Y CUALQUIER ENMIENDA A LA MISMA Y OTROS DOCUMENTOS PERTINENTES QUE SERÁN PRESENTADOS ANTE LA SEC, DE FORMA CUIDADOSA Y EN SU TOTALIDAD CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE VA A CONTENER INFORMACIÓN INNOVADORA IMPORTANTE SOBRE EL CRECIMIENTO Y LA COMBINACIÓN EMPRESARIAL. La declaración de poder se envió por correo a los accionistas de Collective Growth a partir del 4 de marzo de 2021. Los inversores y tenedores de valores podrán disponer además de copias de la declaración de registro y otros documentos que contengan información importante sobre cada una de las empresas una vez que dichos documentos se presenten ante la SEC, sin cargo, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Además, los documentos presentados por medio de Collective Growth pueden conseguirse sin cargo en la página web de Collective Growth en www.collectivegrowthcorp.com o a través de una solicitud por escrito a Collective Growth en Collective Growth Corporation, 1805 West Avenue, Austin, TX 78701 y los documentos presentados por Innoviz se puede conseguir de forma gratuita en el sitio web de Innoviz en www.innoviz.tech o a través de una solicitud por escrito realizada a Innoviz en Innoviz Technologies Ltd., 2 Amal Street, Rosh HaAin, 4809202, Israel.

Participantes en la solicitud

Collective Growth e Innoviz, junto a sus respectivos directores y ejecutivos, podrían considerarse como participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de Collective Growth en relación con la transacción propuesta. La información acerca de los directores y funcionarios ejecutivos de Collective Growth y su propiedad de los valores de Collective Growth se establece teniendo en cuenta las presentaciones que son de Collective Growth ante la SEC, incluida la declaración de poder y el prospecto final para Collective Growth presentado ante la SEC el día 1 de mayo de 2020. Si lo desea, está disponible una copia de estos documentos como se describe en el párrafo anterior.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=jdiWrJd3-tk

