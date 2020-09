Innso, la technologie de Sitel Group®, maintenant disponible sur la « marketplace digitale » du Royaume-Uni

Le logiciel cloud d'innso a obtenu le statut de « Fournisseur G-Cloud » auprès du gouvernement britannique

COVENTRY, Angleterre, 28 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Sitel Group®, un des leaders mondiaux de la gestion de l'expérience client 360°, vient d'annoncer qu'il est désormais fournisseur agréé du programme G-Cloud de la « marketplace digitale » du gouvernement du Royaume-Uni grâce à sa technologie innso.

Le programme G-Cloud du gouvernement britannique est une initiative proposée à tout organisme public pour se procurer en toute confiance et sécurité des solutions technologiques basées sur le cloud. La technologie innso, solution omnicanal de gestion du service client, est utilisée par des entreprises à travers le monde, elle simplifie la gestion de la relation client (CRM) pour une expérience client agile et optimisée.





David Slaviero, CTO de Sitel Group® déclare : « Nous sommes fiers d'avoir obtenu le statut de fournisseur au Royaume-Uni. Ce statut certifie l'efficacité et la fiabilité de notre solution pour les secteurs public et privé. Nous sommes un fournisseur de choix pour le gouvernement britannique, les différents organismes publics et au-delà. »

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une certification obligatoire, l'obtention du statut G-Cloud est un gage de confiance important pour les organismes publics confrontés au double défi, de la responsabilité fiscale et du niveau de qualité de service offert à leurs usagers, qui se doit d'être comparable à celui attendu lors du choix d'une marque ou d'un fournisseur.

Nicolas Raffin, CEO et fondateur d'innso déclare : « Dans le cadre de la Marketplace digitale, notre technologie accompagne les ministères et organismes publics dans leur quête pour mener leurs activités en toute sécurité dans le cloud. Les années d'expertise de Sitel Group® auprès d'organismes gouvernementaux sont la preuve de la confiance et de la fiabilité démontrée par notre groupe. »

Grâce à son expérience au Royaume-Uni, Sitel Group® est un partenaire de confiance apportant des solutions pertinentes pour accompagner les activités gouvernementales à l'échelle du pays et au-delà.

A propos de Sitel

Leader mondial de la gestion de l'expérience client, le groupe Sitel propose des expériences omnicanales (voix, chat, médias sociaux…) aux clients finaux de 400 donneurs d'ordre. Son portefeuille clients représente tous les secteurs et tailles d'entreprises : du grand compte CAC 40 à la startup locale. Les 90 000 collaborateurs du groupe Sitel, répartis dans le monde entier, connectent + de 4,5 millions de fois par jour, de nombreuses marques mondialement connues, à leurs clients. Les capacités étendues du groupe, alimentées par son écosystème d'experts (Innso, Learning Tribes, Sitel, Sitel Insights et TSC) vont au-delà de la sous-traitance et des processus opérationnels classiques. En effet Sitel accompagne dans toutes les étapes du parcours client.

Apprenez-en plus sur www.sitel.com/fr

A propos de innso

Innso est née d'une conviction : mettre la technologie au service de l'agilité de la Relation Client. Filiale de Sitel Group®, innso propose un nouveau modèle de plateforme omnicanal, nourri des remontées terrain des opérationnels pour une expérience client optimisée. Son approche disruptive, centrée sur les usages métier, vise à améliorer continuellement l'expérience des clients et des collaborateurs.

La solution dédiée à la relation client offre une combinaison unique de modules et de canaux pour gérer les conversations et les demandes client grâce à une interface unifiée et intuitive. Outre sa plateforme de gestion de la relation client, innso propose une offre de services pour vous accompagner tout au long de votre projet, depuis l'analyse de vos besoins jusqu'au déploiement, et l'optimisation de vos parcours.

