innso-Technologie der Sitel Group® jetzt auf digitalem Marktplatz des Vereinigten Königreichs verfügbar

COVENTRY, England, 24. September 2020 /PRNewswire/ -- Sitel Group®, ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen für End-to-End-Kundenerfahrungen, gab heute bekannt, dass die Sitel Group jetzt mittels ihrer innso-Technologie auf dem digitalen Marktplatz des Vereinigten Königreichs ein Cloud-Softwarelieferant für das G-Cloud-Framework ist.

Die G-Cloud-Initiative der britischen Regierung soll für öffentliche Stellen, die innerhalb von Abteilungen der britischen Regierung tätig sind, die sichere und vertrauensvolle Beschaffung von Cloud-Computing-Diensten vereinfachen. innso, eine Omnichannel-Kundenservicelösung, die den Einsatz von Technologie im Kundenbeziehungsmanagement einfacher macht, wird von Unternehmen auf der ganzen Welt zur Vereinfachung ihrer Kundenerfahrungen genutzt.

„Wir sind stolz darauf, im Vereinigten Königreich den Lieferantenstatus erreicht zu haben", sagte David Slaviero, Chief Technology Officer, Sitel Group. „Dies zeigt sowohl dem öffentlichen als auch dem privatwirtschaftlichen Markt, dass wir sichere Lösungen anbieten und bevorzugter Lieferant der britischen Regierung, ihrer Einrichtungen und anderer Stellen sind."

Der G-Cloud-Status ist zwar keine Voraussetzung, stärkt jedoch das Vertrauen öffentlicher Einrichtungen, die sich bei der Auswahl von Lieferanten und der Beschaffung von Diensten der doppelten Herausforderung gegenübersehen, finanzpolitische Verantwortung zu tragen und den Bürgern Dienste bereitzustellen, die sich mit deren bevorzugten Marken messen können.

„Als Teil des digitalen Markts unterstützt unsere Technologie Regierungsabteilungen in ihrem Streben, Geschäfte in der Cloud sicher und zuverlässig zu tätigen", sagte Nicolas Raffin, CEO und Gründer, innso. „Die jahrelange Erfahrung der Sitel Group mit Regierungseinrichtungen betonen das Vertrauen und die Zuverlässigkeit, die diese Organisationen in dem Unternehmen finden."

Durch die Erfahrung der Sitel Group im Vereinigten Königreich ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner mit starken Lösungen, der unterschiedliche Regierungsaktivitäten im Vereinigten Königreich und anderen Regionen unterstützt.

Über die Sitel Group®

Als weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen für End-to-End-Kundenerfahrungen arbeitet die Sitel Group® mit den weltweit beliebtesten Marken zusammen, von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu lokalen Startups, um an allen Kundenkontaktpunkten einen Wettbewerbsvorteil zu entwickeln, aufzubauen und zu liefern.

Mit 90.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt – zu Hause, in Contact Centers und in MAXhubs – verbinden wir Marken sicher mit ihren Kunden, über 4,5 Millionen Mal täglich in mehr als 50 Sprachen, und bringen so die digitalen Kundenerfahrungsstrategien unserer Kunden voran. Dank unserer globalen Stärke, unserer lokalen Fachkenntnis und unserer firmeneigenen Technologien liefern wir mit einem beratenden, kundenorientierten Ansatz maßgeschneiderte Lösungen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen.

Die Unternehmenserfahrungsplattform EXP+™ der Sitel Group ist eine flexible und vollständig cloudfähige Lösung, die entwickelt wurde, um die Bereitstellung von End-to-End-Kundenerfahrungsdiensten zu vereinfachen und dabei die Effizienz, Effektivität und Kundenzufriedenheit zu steigern. EXP+ erstellt ein robustes Ökosystem durch die Nutzung von vier miteinander verknüpften Produktfamilien: Empower, Engage, Explore und Evolve.

Mit unserer preisgekrönten Unternehmenskultur, die auf über 35 Jahre marktführender Erfahrung und Engagement zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung gründet, verbessern wir Geschäftsergebnisse durch das Paaren von innovativem Design-Denken und digitalen Lösungen – einschließlich Self-Service, künstlicher Intelligenz (KI), Automatisierung und datengesteuerter Analysen – mit dem Fachwissen, dem Gefühl und der Empathie unserer Mitarbeiter, die Beziehungen schaffen. Gespräche wertschätzen.

Über innso

Als Unternehmen der Sitel Group® ist innso eine Omnichannel-Kundenservicelösung, die den Einsatz von Technologie im Kundenbeziehungsmanagement vereinfacht. Wir bieten eine agile, optimierte Kundenerfahrung und geben Benutzern eine 360°-Sicht auf ihre Kunden, indem häufig verteilte Systeme in einer einzigen Informationsquelle vereint werden.

Unser innovativer Ansatz, der die alltäglichen Herausforderungen im Kundenservice berücksichtigt, verbessert kontinuierlich die Fähigkeiten der Benutzer, den Erwartungen an die Kundenerfahrung zu entsprechen. Durch den Einsatz intelligenter Automatisierung ermöglicht unsere Lösung die aktive Verwaltung von Kundenzufriedenheit und Qualitätskontrolle und bietet Echtzeiterkenntnisse zu Kunden, welche die geschäftliche Entscheidungsfindung unterstützen. Ob in Contact Centers, vor Ort, in Self-Service-Portalen oder bei Interaktionen mit Mitarbeitern – die leistungsstarke Lösung von innso unterstützt die schnelle und effiziente Bereitstellung von Diensten.

