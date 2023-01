PEQUIM, 12 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Xu Ming, vice-presidente sênior do SANY Group ("SANY"), uma empresa líder global do setor de fabricação de equipamentos de ponta, fez recentemente um discurso para líderes do setor em Munique, na Alemanha, reiterando as três chaves para o sucesso da empresa: o crescimento impulsionado pela inovação, a ênfase no desempenho de custo dos projetos (ganhando assim uma vantagem competitiva no mercado global) e o foco no serviço centrado no cliente.

Destaques do discurso principal "Inovação, alta relação custo-desempenho e serviço premium - as chaves para o sucesso global da SANY"

No discurso, Xu destacou o sucesso que SANY teve nos últimos anos, incluindo um crescimento de 330 vezes nas últimas duas décadas; a inclusão na lista Forbes Global 2000 ; a construção de duas fábricas farol certificadas oficialmente (World Economic Forum's Global Lighthouse Network), que são atualmente as duas únicas do setor global de equipamentos pesados; e a nomeação como uma das cinco principais empresas da China e uma das 80 mais inovadoras do mundo. Em seguida, Xu apontou uma das principais razões para esse sucesso: a firme crença da liderança na inovação e o investimento duradouro em P&D da empresa, com a abertura, em janeiro de 2022, do Centro Global de P&D de Maquinários de Construção da SANY de última geração em Kunshan, na China.

Aos clientes e revendedores globais da SANY, ele transmitiu a mensagem clara de que, para ser uma marca premium, é necessário ter qualidade de produto comprovada e testada pelo mercado e um preço acessível que beneficie o maior número possível de clientes. "A melhor relação preço-qualidade é a nossa vantagem competitiva mais importante", disse Xu, "ajudamos nossos clientes a economizar pelo menos 30% de seus custos operacionais."

Referindo-se ao desafio de como lidar com o ambiente econômico global complexo e variável na era pós-epidêmica, Xu disse: "As crises costumam vir cheias de oportunidades e desafios. Usando o pensamento de soma zero para olhar para a crise, o saldo final seria zero, aceitar a realidade e fazer mudanças é a escolha do vencedor. Por que devemos ser esses perdedores e não os vencedores?"

Para um desenvolvimento sustentável e contínuo, Xu prometeu que a SANY sempre vê o serviço como a maior prioridade na criação de valor maximizado para os clientes: "Os clientes da SANY nunca devem se preocupar com o serviço ou a disponibilidade de equipamentos. Todos os nossos equipamentos devem ser consertados e atualizados corretamente". No ano passado, além do serviço de manutenção regular e convencional para equipamentos de máquinas, uma campanha de serviço chamada "Ação Verde" foi lançada em todo o mundo, apresentando um serviço gratuito de revisão para equipamentos aposentados e esquecidos. Xu também acrescentou que a SANY estabeleceu 8 centros logísticos regionais para peças de reposição em todo o mundo, prontos para atender a qualquer necessidade urgente de clientes em todo o mundo.

