Inovação digital: Huawei lança soluções de infraestrutura digital MEGA

Aproveitando as megatendências de finanças totalmente conectadas, totalmente inteligentes e para todos os cenários, a inovação digital é o principal diferencial competitivo para o crescimento dos negócios, resiliência operacional e sustentabilidade, o que também se tornou o mecanismo fundamental da economia digital global. A excelente experiência digital do usuário e as inovações comerciais estão acelerando a transformação digital do setor financeiro.

A Dra. Margaret Hu, presidente de marketing e vendas de soluções da divisão de finanças digitais globais da Huawei, disse: "Para a transformação digital e inteligente das finanças, a Huawei trabalhará com parceiros para enfrentar os desafios que vêm pela frente e ajudar o setor financeiro a construir a infraestrutura digital MEGA."

MEGA significa de múltiplos domínios, colaborativa, eficiente, ecológica e autônoma. A Huawei acredita que essas direções da MEGA são importantes para a evolução da infraestrutura digital financeira na nova era. Para construir a infraestrutura digital MEGA, o poder da computação, o armazenamento e a conectividade serão remodelados para capacitar as instituições financeiras a conseguir serviços de alta eficiência, alta disponibilidade e alto desempenho por meio da profunda colaboração em migração para a nuvem, colaboração entre domínios e colaboração heterogênea.

Nicholas Ma, presidente do Enterprise Business Group da Huawei na região da Ásia Pacífico, disse: "Para desenvolver as finanças ecológicas, digitais e inteligentes, podemos avançar mais rapidamente juntos apenas com a colaboração saudável e sustentável do ecossistema. Pretendemos intensificar a colaboração do ecossistema com parceiros globais para atender às demandas digitais do setor financeiro com base em nosso recurso de pesquisa fundamental, soluções inovadoras, plataforma de tecnologia e Huawei Cloud."

Impulsionando a transformação digital com inovação, a Huawei lança soluções de infraestrutura MEGA

Com base nas principais tecnologias e recursos inovadores da Huawei, a Huawei trabalha com parceiros para desenvolver soluções inovadoras de infraestrutura digital.

A primeira coordenação de conexão óptica de armazenamento (SOCC) do setor: a combinação de detecção de falhas de conexão na transmissão óptica em nível de milissegundos e algoritmo de comutação rápida de armazenamento reduz a troca de link de entrada/saída de 120 segundos para dois segundos quando uma linha de transmissão apresenta falhas, garantindo zero falhas de transação e serviço on-line 24 horas por dia, sete dias por semana para clientes do setor financeiro.

Controlador de múltiplos domínios (MDC): as nuvens públicas, nuvens privadas e data centers tradicionais dos clientes do setor financeiro são isolados uns dos outros, o que torna difícil para vários departamentos colaborarem em O&M da rede. A solução MDC implementa a verificação de simulação em toda a rede e a entrega de configuração em um clique, reduzindo a eficiência de mudança de rede de dias para minutos.

Pool de armazenamento convergente: para atender aos requisitos de vários ambientes dos clientes, todos os dados dos equipamentos físicos, máquinas virtuais, contêineres ou nuvens públicas podem ser armazenados em um pool de recursos de dados e gerenciados de forma centralizada por meio do uso do mecanismo de gerenciamento de dados da Huawei (DME). Essa solução consolida os recursos de dados, melhorando a utilização geral dos recursos de 40% para 70% e reduzindo o custo total de propriedade em 30%.

Garantia de proteção de dados: em cenários antivírus e anti-ransomware, o firewall, a produção all-flash e o backup all-flash se combinam para proporcionar proteção integrada desde a detecção, prevenção e isolamento de vírus até a recuperação dos dados. A taxa de detecção de vírus aumentou de 99,5% para 99,9%, e o tempo de backup e recuperação é reduzido em cinco vezes. Essa solução evita efetivamente ataques de vírus como ransomware e garante a segurança dos serviços financeiros.

A Huawei trabalha com a Netis para desenvolver em conjunto uma solução de O&M inteligente em nível de serviço para o setor financeiro, para resolver uma série de desafios de O&M de TI. Com essa solução, a O&M de serviços, aplicativos, nuvens, data centers, redes e dispositivos podem ser visualizados de ponta a ponta, englobando todos os links.

A Huawei e a Tongdun desenvolveram em conjunto a decisão de risco inteligente: combinando o mecanismo de tomada de decisões líder do setor da Tongdun e seus recursos de gerenciamento de modelos, com a Huawei Cloud e tecnologias líderes de dados e IA como Hetu, DGC, Lakehouse e GES. Essa solução ajuda os clientes do setor financeiro a melhorar em mais de 70% a eficiência da tomada de decisão em cenários como antifraude e classificação de crédito. O tempo médio de resposta em cenários de concorrência em larga escala pode ser de menos de 50 ms. Além disso, centenas de regras e modelos típicos são integrados, facilitando a implementação rápida e resolvendo os desafios relacionados aos serviços.

Até o momento, a Huawei atendeu a mais de dois mil clientes do setor financeiro em mais de 60 países e regiões, incluindo 49 dos 100 principais bancos do mundo.

FONTE Huawei

