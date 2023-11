Mastercard e McDonald's se unem para fidelizar clientes

A Arcos Dorados lançou o programa de recompensa Meu Méqui, disponível no aplicativo do McDonald's graças à solução de programas de fidelidade da Mastercard

SÃO PAULO, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Arcos Dorados, master franqueadora do McDonald's na América Latina e Caribe, e a Mastercard se unem para trazer ao público brasileiro o Meu Méqui, novo programa de fidelidade para que consumidores acumulem pontos e troquem por produtos selecionados da rede. A novidade, disponível no Brasil, é viabilizada pelas soluções de Loyalty da Mastercard, que possibilitam o engajamento completo com consumidores, com gestão de dados, execução de campanhas em tempo real e a definição de estratégias de recompensas.

O programa Meu Méqui está disponível no app do McDonald's e vai ao encontro da estratégia de inovação da marca. "Apostamos na tecnologia e no digital para melhorar a experiência do cliente, por isso buscamos ferramentas cada vez mais modernas para benefício de cada um dos nossos consumidores. Contar com a expertise da Mastercard para oferecer uma ferramenta de pontos eficiente fortalece ainda mais nosso compromisso em entregar experiência e personalização", explica Magdalena Gonzalez Victorica, Chief Technology Officer da Arcos Dorados.

Dados da Mastercard1 indicam que 68% dos consumidores preferem marcas com experiências digitais fáceis e convenientes e 80% buscam promoções personalizadas para suas necessidades. A solução de programas de fidelidade da Mastercard possibilita que a equipe do McDonald's configure e realize campanhas específicas para cada tipo de pessoa e, desta forma, os clientes têm acesso a ofertas mais customizadas e relacionadas aos seus hábitos de consumo.

A solução ainda funciona de forma independente, com integração nativa às principais plataformas de CRM e facilidade de implementação em outros sistemas, como o próprio aplicativo do McDonald's. Além de toda infraestrutura necessária para o projeto, o time de especialistas da Mastercard apoiou na implementação e integração da ferramenta e na criação de uma experiência sem atrito no uso do app.

"Ao longo dos últimos anos, a Mastercard aprimorou seus serviços de relacionamento com consumidor para oferecer soluções mais completas, reforçando nossa atuação com tecnologias que vão muito além do cartão. Para nós, desenvolver esse projeto inovador em parceria com a Arcos Dorados é uma honra e chancela a chegada dessa solução no Brasil, que os ajudará a construir o melhor programa de fidelidade do segmento", afirma Marcelo Tangioni, Presidente da Mastercard Brasil.

Empresas de diversos setores utilizam a Mastercard para construir um ecossistema de fidelidade. Organizações podem criar programas exclusivos de relacionamento com sua audiência com os serviços da Mastercard, que vão desde consultoria estratégia e design do programa até a implementação e otimização garantindo engajamento do cliente, beneficiado com personalização e experiência fluida.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald's do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald's em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.300 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 95.000 funcionários (dados de 30/06/2023). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com

Sobre Mastercard (NYSE: MA)

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

