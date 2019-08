Inscrições para visitantes profissionais da 2a CIIE já estão abertas

A segunda CIIE, programada para novembro em Xangai, terá sete áreas de exibição: comércio de serviços, automotivo, equipamentos, vida em ciência e tecnologia (sci-tech), estilos de vida, equipamentos médicos e produtos para tratamento de saúde e produtos alimentícios e agrícolas.

A área de exibição planejada para exposições de empreendedores e empresas na segunda CIIE terá 300.000 metros quadrados, que é maior do que a área da primeira exposição.

A segunda CIIE irá acrescentar uma área de exibição para bens de consumo sofisticados e irá expor produtos relacionados à realidade aumentada, realidade virtual e tratamento avançado de idosos, para corresponder ao crescimento econômico da China e ao crescente consumo.

A exposição define visitantes profissionais como compradores, insiders do setor e especialistas de empresas, órgãos governamentais, instituições públicas e organizações sociais.

Para tornar os procedimentos de inscrição para os visitantes profissionais tão simples quanto possível, os organizadores do evento decidiram implementar as seguintes medidas:

Primeira: os visitantes do ano passado não precisam se inscrever novamente. Quando fizerem o log in na plataforma de inscrição, informações sobre a inscrição anterior serão carregadas automaticamente, assim que clicarem no link "I'M A REGISTERED BUYER OF THE FIRST CIIE" (sou um comprador registrado da primeira CIIE).

Segunda: o prazo para inscrições foi estendido. Os visitantes profissionais poderão se inscrever até 30 de setembro, um mês a mais do que o prazo do ano anterior.

Terceira: informações detalhadas sobre as atividades da CIIE serão prestadas aos visitantes profissionais, uma vez que completarem a inscrição, com o envio de e-mails regulares com notícias sobre os expositores e seus produtos.

No ano passado, a primeira CIIE realizada em Xangai permitiu ao mundo desfrutar o êxito da globalização e o crescimento econômico do país.

O valor de possíveis negociações, resultantes do evento, atingiu US$ 57,8 milhões. A tecnologia inteligente de ponta se tornou a maior categoria, com negócios de US$ 16,5 bilhões, seguida de produtos alimentícios e agrícolas no valor de US$ 12,7 bilhões e do setor automotivo no valor de US$ 12 bilhões.

A segunda CIIE será realizada de 5 a 10 de novembro de 2019 em Xangai.

Sobre a Exposição Internacional de Importações da China (CIIE)

A CIIE é a exposição nacional de importações da China, patrocinada conjuntamente pelo Ministério do Comércio da República Popular da China e pela Prefeitura Municipal Popular de Xangai.

