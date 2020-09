insightsoftware fait l'acquisition de Viareport, un éditeur de logiciels financiers basé en France

La transaction s'appuie sur la croissance et la dynamique d'insightsoftware en Europe. Elle permet d'ajouter des solutions pour la conformité à la réglementation financière et pour les exigences comptables afin d'étendre les capacités du bureau du directeur financier

RALEIGH, Caroline du Nord, 10 septembre 2020 /PRNewswire/ -- insightsoftware , un fournisseur mondial de solutions logicielles d'entreprise pour le bureau du directeur financier, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de Viareport , un éditeur de logiciels financiers qui offre des services de consolidation financière dans le cloud, de gestion des contrats de location, de reporting, et des solutions de prévision. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

Basée à Paris, en France, Viareport est une société spécialisée dans l'édition d'applications et la prestation de services qui aident les directeurs financiers, les équipes financières et les comptables agréés à optimiser la performance financière, y compris le reporting consolidé et la gestion des contrats de location et de la preuve fiscale. Au service d'organisations de toute taille en Europe et dans le monde, Viareport compte parmi ses clients des marques comme Clarins, France Air et CBC Radio Canada.

L'acquisition de Viareport vient compléter le portefeuille de solutions de reporting financier et de gestion de la performance d'entreprise (EPM) d'insightsoftware, avec des capacités étendues pour les exigences de conformité réglementaire et de comptabilité spécifiques au marché en Europe. La société apporte un soutien intégré pour les Normes internationales d'information financière (IFRS) et une solution de consolidation conçue pour répondre aux exigences de clôture distinctes de certains pays comme la France et l'Allemagne.

« Alors que la mondialisation fait tomber les barrières à la croissance des entreprises qui s'érigeaient par le passé, elle fait également peser de nouvelles pressions sur les directeurs financiers, dans l'environnement numérique d'aujourd'hui. En effet, il faut veiller à ce que les investissements et les opérations internationaux soient déclarés conformément aux normes comptables », a affirmé Mike Lipps, PDG d'insightsoftware. « L'ajout de Viareport répond directement à ces défis et approfondit le vaste portefeuille de logiciels financiers d'insightsoftware, en apportant à nos clients en Europe des capacités puissantes qui leur permettent de simplifier et de rationaliser le processus de conformité aux IFRS et aux autres exigences réglementaires nationales. »

« Depuis 15 ans, nous sommes fiers d'offrir l'une des suites logicielles financières les plus élaborées et les plus flexibles d'Europe pour le reporting, la conformité, la consolidation et d'autres processus financiers, allégeant ainsi le fardeau des directeurs financiers et des comptables agréés pour qu'ils puissent se concentrer sur l'analyse stratégique et l'optimisation de la performance de l'entreprise », a déclaré Emmanuel Amon, PDG de Viareport. « Le fait de s'associer à insightsoftware apporte de nouveaux avantages à nos clients, notamment la capacité de combiner les capacités de consolidation, de gestion des contrats de location et de conformité avec une gamme complète de logiciels de reporting et de planification financière et opérationnelle de pointe. Nous serons également en mesure de multiplier les occasions commerciales pour notre précieux réseau de partenaires. »

insightsoftware exerce ses activités dans toutes les régions du monde, avec des clients dans plus de 130 pays et une communauté de milliers de partenaires. La présence de l'entreprise en France et en Europe a été renforcée plus tôt cette année avec l' acquisition du leader mondial du logiciel de planification financière et de fiscalité Longview , qui occupait un bureau à Paris et maintenait un solide réseau de partenaires dans toute la région.

insightsoftware est un éditeur de premier plan de logiciels de reporting financier et de gestion de la performance d'entreprise. Nous permettons au bureau du directeur financier de prendre connaissance de ses données d'entreprise et de les comprendre en temps réel, afin qu'il puisse générer de façon proactive de meilleurs renseignements financiers dans l'ensemble de son organisation, ce qui constitue la meilleure méthode de travail des équipes financières les plus efficaces. Plus de 27 000 organisations dans le monde font confiance au portefeuille de solutions de premier ordre de reporting, d'analyse, de budgétisation, de prévision, de consolidation et de fiscalité d'insightsoftware pour améliorer leur productivité, leur visibilité, leur précision et leur conformité. Visitez le site insightsoftware.com pour en savoir plus.

Viareport est un éditeur de logiciels financiers qui offre des solutions puissantes et flexibles de consolidation financière, de reporting et de prévision pour optimiser la fonction financière des organisations de toute taille. Les directeurs financiers et les comptables s'appuient sur Viareport pour pouvoir se concentrer sur la définition de la voie à suivre, sur l'analyse et sur la prise de décision, pendant que nous nous occupons de tout le reste. Pour en savoir plus, visitez le site viareport.com.

La société Viareport a été conseillée par Valentin Salcedo pour les questions de finances de l'entreprise, RMT a été représentée par Laurent Marville et Vincent Collas pour la transaction légale et par Olivier Goldstein pour la fiscalité, et Altiore a été représentée par Antoine Monteillet pour les questions de droit des entreprises.

