Instacoins annonce de nouveaux partenariats avec des sociétés de produits de luxe pour l'acceptation des paiements numériques

SOFIA, Bulgarie, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Instacoins est très heureux d'annoncer de nouveaux partenariats avec un service de jet privé de premier plan « ELBJETS », une société de location de yachts de luxe « Luxury Catamarans », et un spécialiste de l'horlogerie haut de gamme « Watchrr ». Les courtiers immobiliers haut de gamme et les maisons de vente aux enchères sont également prêts à accepter les dépenses directes en crypto-monnaie en toute sécurité et à saisir la chance d'attirer de nouveaux clients.

Alors que la valeur des crypto-monnaies atteint un nouveau sommet, l'émergence rapide d'un groupe cible de personnes fortunées a un impact significatif sur les habitudes d'achat sur le marché du luxe. Profitant d'une nouvelle vague de revenus disponibles, les investisseurs cherchent activement à dépenser en produits de luxe, sans avoir besoin de convertir des crypto-monnaies. Cependant, de nombreuses entreprises sont mal équipées pour accepter les paiements numériques, avec des inquiétudes concernant la sécurité, les frais d'installation ou les interruptions générales des processus actuels.

Le service de jet privé de premier plan ELBJETS, innovateur dans ce segment de l'industrie, s'est assuré un solide avantage concurrentiel en franchissant le pas de l'acceptation des crypto-monnaies.

« Nous avons pris conscience que les paiements en crypto-monnaie n'étaient pas simplement une tendance : ils deviennent de plus en plus une attente standard dans les entreprises modernes », a déclaré Kim Sophie Beyer, responsable du marketing chez ELBJETS. « Nous adoptons ces innovations de manière proactive afin de répondre aux besoins en constante évolution de nos clients. En intégrant ces options de paiement sans nous exposer au marché des crypto-monnaies, nous nous positionnons pour attirer une nouvelle génération de clients fortunés qui s'attendent à ce niveau de sophistication financière. Il s'agit de rester à l'avant-garde et de montrer à notre marché que nous évoluons avec notre temps. »

Instacoins rassure les commerçants grâce à des infrastructures réglementées et à un service personnalisé. De plus, pour le compte de leurs clients, les paiements en crypto-monnaies sont instantanément convertis en monnaie fiduciaire traditionnelle. Les commerçants n'ont donc plus besoin d'expertise ou de gestion des crypto-monnaies. Parmi les autres avantages, citons l'élimination des frais de virement internationaux, la réduction des délais de transaction et l'absence de frais de carte de crédit.

D'autres avantages moins évidents sont apparus avec l'acceptation des crypto-monnaies. Le bouche-à-oreille est un outil puissant et ce segment de clientèle fonctionne particulièrement par le biais des recommandations. Instacoins a observé que nombre de ses clients du secteur du luxe ont bénéficié de ce comportement en devenant le fournisseur incontournable dans leur secteur pour l'acceptation des paiements numériques.

La demande ne cessant d'augmenter et afin de garantir la sécurité des transactions de grande valeur, Instacoins a renforcé les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de prévention de la fraude sur ses plateformes, des mesures qui ont été reconnues par Chainalysis, une société de conformité de premier plan.

« Nous sommes très fiers de notre collaboration avec ELBJETS et d'autres partenariats. Nous sommes heureux d'offrir des solutions de paiement numérique sécurisées de premier plan pour les marchés du luxe, et d'aider les entreprises à devenir des leaders dans leur secteur », a déclaré Jean Paul Bonnici, PDG d'Instacoins.

Instacoins est un fournisseur de services de monnaies virtuelles sous licence fondé en 2018. Depuis sa création, le groupe Instacoins a évolué pour fournir aux entreprises et aux particuliers divers services et solutions d'actifs numériques à l'échelle mondiale.

