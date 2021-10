Instellingen komen samen op de European Asset Summit van Blockworks in Londen

NEW YORK, 15 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Blockworks' Digital Asset Summit (DAS) komt voor het tweede jaar naar Londen, op 15 en 16 november 2021 in het Royal Lancaster Hotel.

DAS creëert ruimtes voor de traditionele kapitaalmarktwereld om te communiceren met de crypto-sector. Bank of America, Fidelity Digital Assets, CoinShares, Coinbase, WisdomTree en vele andere zullen samen met ons het snijvlak bespreken van traditionele financiële en digitale activa.

In september was de DAS van New York City uitverkocht, waarbij investeerders met elkaar digitale activa bespraken.

Gasten hebben DAS als zeer waardevol ervaren. Een van de aanwezigen zei: "Ons team was het unaniem eens: DAS 2021 was de beste crypto-conferentie waaraan we hebben deelgenomen." Blockworks verwacht dezelfde opkomst van experts op het gebied van hedgefondsen, banken en crypto-infrastructuur voor de conferentie in Londen.

Om de groei van de sector op te kunnen vangen en het belangrijkste onderwerp te kunnen behandelen, keert DAS als tweedaags evenement terug naar Londen.

Onderwerpen zijn onder andere:

De investeringscasus voor DeFi

De opkomst van cryptoderivaten

Perspectieven vanuit de koopkant: in de haussemarkt

De toekomst van financiële diensten en digitale activa

Tokenisering en de toekomst van kapitaalmarkten

De markt voor institutionele kredietverlening en digitale activa

Toonaangevende sprekers zijn onder andere:

Anne Richards , Fidelity International

, Fidelity International Daniel Masters , CoinShares

, CoinShares Alexey Demyanov , Bank of America

, Bank of America Dr. Ruth Wandhöfer, Gauss Ventures

Dotun Rominiyi, London Stock Exchange Group

Ed Carlton , Flow Traders

, Flow Traders Jason Guthrie , Wisdom Tree

, Wisdom Tree Brett Trejpaul, Coinbase

Mariana Gospodinova , Crypto.com

Stani Kulechov, Aave

Oliver von Landsberg-Sadie , BCB Group

Dmitry Tokarev , Copper

David Mercer , LMAX Group

, LMAX Group En tientallen andere marktleiders.

Met ongeëvenaarde toegang tot zowel grondleggers van cryptovaluta's als leiders van financiële instellingen, is DAS voor beleggers uitgegroeid tot dé 'go-to' conferentie over digitale activa. Vip-gasten worden uitgenodigd voor een exclusief diner met conferentiesprekers en alle gasten zijn welkom op de afterparty die wordt georganiseerd door Coinbase.

Praat met leiders van de koperskant, verkoperskant, regelgeving en cryptobedrijven om de beleggingskansen te bespreken die digitale activa creeëren en welke invloed zij in de toekomst krijgen.

Met dank aan de Diamond Sponsors die dit evenement mogelijk maakten: Aave, BCB Group, Copper, Crypto.com, Fidelity Digital Assets, LMAX Digital. Platinum Sponsors zijn onder andere: B2C2, Bequant, Bitstamp, Blockchain.com, Blockdaemon, BlockFi, BVNK, Coinbase, CME Group, Enigma Securities, Equonex Group, Eventus, Fireblocks, Fnality, Gemini, Genesis, GSR, Matrixport, Nansen, Radix, Toko, Trade Station Crypto. Gold Sponsors zijn onder andere: Amberdata, Blockfills, Chainalyse, Consensys, Elliptic, Kaiko, The Tie, SkillZ.

Andere deelnemende bedrijven: AIMA, Bank of America, BPI France, CoinShares, Crypto Finance AG, DIA Labs, Fabric Ventures, FIS, Flow Traders, Gauss Ventures, L1 Digital, Lantern Ventures, London Stock Exchange Group, Nickel Digital, Tobam Unbiased, Wave, What Bitcoin Did, Wintermute, WisdomTree, Woorton, Zodia Markets.

Over Blockworks

Blockworks is een merk in financiële media dat miljoenen beleggers baanbrekend nieuws brengt en hoogwaardige inzichten biedt over digitale activa. Blockworks is de oprichter van de European Asset Summits (DAS), de toonaangevende conferenties voor institutionele beleggers met oog voor digitale activa.

