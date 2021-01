Instimatch aproveita Algorand por meio de múltiplos casos de uso para promover soluções de acordos e pagamentos institucionais

A Algorand dá as boas-vindas à premiada plataforma fintech para o crescente ecossistema de usuários

ZÜRICH e BOSTON, 7 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Instimatch Global, a premiada plataforma digital para o comércio institucional a curto prazo no mercado monetário, e a Algorand, uma blockchain de classe mundial que impulsiona o intercâmbio seguro, eficiente e livre de problemas, estão trabalhando em conjunto para revolucionar as redes de pagamentos reguladas com soluções avançadas alimentadas por blockchain. A Instimatch e a Algorand estão na vanguarda do que, no futuro, serão os serviços e as aplicações financeiras.

A Instimatch Global está preparando o caminho para reinventar os mecanismos convencionais em que operam os mercados monetários, principalmente por telefone e por meio de corretoras. A rede global da plataforma oferece um fluxo de trabalho mais eficaz, melhores preços e o potencial para diversificar o risco da contraparte ao vincular por via digital os mutuários aos credores.

A tecnologia de ponta de blockchain da Algorand será um complemento para a Instimatch, o que lhe permitirá agregar uma variedade de novas características e ofertas focadas nos pagamentos, sistemas bancários islâmicos e RegTech.

A solicitação e a concessão de empréstimos e o FX (empréstimo de moeda estrangeira) continuam a crescer e, com a aplicação da tecnologia avançada de blockchain, podem ser mais eficientes e eficazes como a espinha dorsal das economias globais. A Instimatch está perfeitamente preparada para oferecer uma alta eficiência aos seus clientes, que atualmente processam centenas de bilhões de dólares em transações a cada trimestre.

"Estamos extremamente satisfeitos por termos firmado esta parceria estratégica com a Algorand, que nos permite aproveitar sua tecnologia blockchain e melhorar ainda mais a oferta para nossos clientes", comentou Daniel Sandmeier, CEO da Instimatch. Ele acrescentou: "O amplo escopo desta colaboração, que inclui pagamentos, sistema bancário islâmico e RegTech, certamente trará importantes avanços neste âmbito. Estamos confiantes no sucesso da parceria, já que tanto a Instimatch como a Algorand adotam a visão do financiamento descentralizado e livre de problemas."

"A Instimatch e a Algorand compartilham a visão do que é exigido para os sistemas avançados de mercado monetário e FX, que é um sistema mais eficiente e livre de problemas do que as ofertas atuais", afirmou W. Sean Ford, diretor de operações da Algorand. "Estamos verdadeiramente entusiasmados com a iniciativa da Instimatch de construir uma ponte entre as novas ofertas de DeFi (finanças descentralizadas) e as aplicações financeiras tradicionais."

Sobre a Instimatch

A Instimatch Global é uma plataforma digital premiada que opera transações de depósitos em dinheiro por meio de múltiplas geografias, setores e divisas, oferecendo uma profundidade de mercado inigualável. A rede digital permite que uma comunidade global de mutuários e credores institucionais, incluindo bancos, corporações, fundos de pensões, gerentes de ativos, escritórios familiares, companhias de seguros, municípios etc., se comprometam diretamente entre si e tomem medidas de acordo com suas necessidades de liquidez, tudo dentro desta plataforma conveniente e fácil de usar. Além de comercializar, os usuários também podem aproveitar a rede para realizar conexões valiosas, diversificando seus portfólios de empréstimo e suas fontes de liquidez. A Instimatch opera em Zurique, Londres e Doha, e atualmente conta com mais de 130 clientes institucionais em 20 jurisdições. Para mais informações, acesse https://www.instimatch.ch/.

Sobre a Algorand

A Algorand Inc. criou o primeiro protocolo Blockchain de código aberto, sem permissões e de algoritmo prova de participação (PoS) do mundo para a próxima geração de produtos financeiros. Este protocolo em Blockchain, o protocolo Algorand, é uma criação do criptógrafo vencedor do Turing, Silvio Micali. Uma empresa de tecnologia dedicada a eliminar os problemas do intercâmbio financeiro, a Algorand Inc. está impulsionando a evolução das finanças descentralizadas (DeFi) ao permitir a criação e o intercâmbio de valor, criando novas ferramentas e serviços financeiros, colocando ativos na cadeia e oferecendo modelos de privacidade responsáveis. Para mais informações, acesse www.algorand.com.

CONTATO: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1229493/Algorand_Logo.jpg

FONTE Algorand

Related Links

http://www.algorand.com



SOURCE Algorand