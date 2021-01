Instimatch gebruikt algoritmen voor meerdere gebruiksscenario's om institutionele afwikkeling en betalingsoplossingen te bevorderen

Algorand verwelkomt het bekroonde fintech-platform voor groeiend ecosysteem van gebruikers

ZÜRICH en BOSTON, 7 januari 2021 /PRNewswire/ -- Instimatch Global, het bekroonde, digitale platform voor institutionele, kortlopende valutahandel, en Algorand, een toonaangevende blockchain die veilige, efficiënte en soepele valutahandel mogelijk maakt, werken samen om de gereguleerde betalingsnetwerken drastisch te veranderen met geavanceerde oplossingen op basis van blockchain. Instimatch en Algorand lopen beide voorop in de financiële diensten en toepassingen van de toekomst.

Instimatch Global baant de weg om de conventionele manieren waarop valutamarkten werken opnieuw uit te vinden, voornamelijk via de telefoon en via valutamakelaars. Het wereldwijde netwerk van het platform biedt een effectievere workflow, betere prijzen en het potentieel om het risico van de tegenpartij te spreiden door leners digitaal te koppelen aan kredietverstrekkers.

De geavanceerde blockchain-technologie van Algorand zal Instimatch aanvullen en het in staat stellen om een spectrum van nieuwe functies en aanbiedingen toe te voegen die gericht zijn op betalingen, islamitisch bankieren en RegTech.

Het aantal kredieten en financieringen en de valutahandel blijven groeien en kunnen, met de invoering van geavanceerde blockchain, efficiënter en effectiever worden als de ruggengraat van wereldeconomieën. Instimatch is perfect voorbereid om enorme efficiëntie aan zijn klanten te bieden die momenteel elk kwartaal honderden miljarden dollars aan transacties verwerken.

"We zijn erg blij dat we deze strategische samenwerking met Algorand zijn aangegaan, waardoor we hun blockchaintechnologie kunnen gebruiken en ons aanbod voor onze klanten nog verder kunnen verbeteren", aldus Daniel Sandmeier, CEO bij Instimatch. Hij voegde er ook aan toe: "Het grote bereik van deze samenwerking, die betalingen, islamitisch bankieren en RegTech omvat, zal zeker belangrijke vooruitgang op dit gebied brengen. We hebben vertrouwen in het succes van de samenwerking, aangezien Instimatch en Algorand de visie van gedecentraliseerde en probleemloze financiering omarmen."

"Instimatch en Algorand hebben een gedeelde visie op wat nodig is voor geavanceerde valutamarktsystemen en FX, die efficiënter en soepeler is dan wat momenteel mogelijk is", aldus W. Sean Ford, COO van Algorand. "We zijn echt enthousiast over het initiatief van Instimatch om een brug te slaan tussen de mogelijkheden voor traditionele financiële toepassingen en de nieuwe gedecentraliseerde financiële toepassingen."

Over Instimatch

Instimatch Global is een bekroond digitaal platform voor het verhandelen van contante deposito's in meerdere regio's, sectoren en valuta's, met een ongeëvenaarde marktdiepte. Het digitale netwerk stelt een wereldwijde gemeenschap van institutionele kredietnemers en kredietverstrekkers, waaronder banken, bedrijven, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, particuliere kredietverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen, gemeenten, enz. in staat om rechtstreeks met elkaar in contact te komen en te voldoen aan hun liquiditeitsbehoeften - volledig binnen het handige en gebruiksvriendelijke platform. Naast handelen, kunnen gebruikers het netwerk ook gebruiken om lucratieve contacten te leggen en hun kredietportefeuilles en liquiditeitsbronnen te spreiden. Instimatch opereert vanuit Zürich, Londen en Doha en heeft momenteel meer dan 130 institutionele klanten in 20 jurisdicties. Ga voor meer informatie naar https://www.instimatch.ch/.

Over Algorand

Algorand Inc. heeft 's werelds eerste open source, permissieloze, pure proof-of-stake blockchain-protocol gebouwd voor de financiële producten van de toekomst. Deze blockchain, het Algorand-protocol, is het geesteskind van de Turing Award-winnende cryptograaf Silvio Micali. Algorand Inc., een technologiebedrijf dat zich toelegt op het soepeler laten verlopen van valutahandel, het bevorderen van de evolutie van gedecentraliseerde financiële toepassingen door creatie en handel van waarde mogelijk te maken, nieuwe financiële tools en diensten te bouwen, activa in de keten te brengen en verantwoorde privacymodellen te bieden. Ga voor meer informatie naar www.algorand.com.

