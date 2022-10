Instituto FII lança prêmio de nova tecnologia

RIADE, Arábia Saudita, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A fundação global sem fins lucrativos, o Instituto Future Investment Initiative (FII), anunciou hoje o lançamento do 'Prêmio Algoritmi' com o apoio da editora global de pesquisa Springer Nature. O prêmio anual de ciência e tecnologia foi criado para celebrar a inteligência artificial (IA) e a pesquisa em robótica que tem o potencial de produzir soluções do mundo real que abordam desafios globais.

A cada ano, o Prêmio Algoritmi se concentrará em um desafio global diferente que a comunidade mundial enfrenta em tópicos como segurança alimentar e hídrica, saúde, energia e mudanças climáticas. Todos os candidatos elegíveis serão convidados para um concurso aberto, avaliado por um painel independente de especialistas globais.

Os candidatos vencedores receberão financiamento para desenvolver e dimensionar sua tecnologia, enquanto obtêm acesso às plataformas do Instituto FII, onde poderão compartilhar suas pesquisas com investidores, acadêmicos e tomadores de decisão. As inscrições estarão abertas em janeiro de 2023 e os vencedores do primeiro prêmio serão anunciados em outubro de 2023 na 7ª edição do FII.

Além disso, o prêmio será acompanhado por um simpósio anual nas reuniões do FII, envolvendo um discurso de um palestrante de alto perfil no campo da robótica. O simpósio reunirá delegados de toda a academia, governo e indústria com um interesse comum, criando um caminho para discussões em robótica e impulsionando a inovação ainda mais.

Richard Attias, CEO do Instituto FII, comentou: "Nossa missão no Instituto FII é criar um impacto na humanidade, com foco em quatro áreas principais, incluindo inteligência artificial e robótica. Através do lançamento do Algoritmi Prize, esperamos incentivar as mentes mais brilhantes de todo o mundo a compartilhar suas ideias criativas com investidores e tomadores de decisão e transformá-los em soluções da vida real para resolver alguns dos problemas que as pessoas enfrentam em todo o mundo."

O reconhecimento global pela importância da IA e da robótica na solução de problemas globais atuais está crescendo cada vez mais, e o número de artigos publicados em periódicos científicos aumentou exponencialmente ano a ano. À medida que novas tecnologias surgem, é claro que há uma necessidade premente de que a pesquisa em robótica se concentre em soluções do mundo real para enfrentar os desafios sociais, econômicos e ambientais que enfrentamos hoje.

O desenvolvimento do programa do prêmio foi realizado em colaboração com a editora de pesquisa global Springer Nature, que com sua experiência em comunicação científica e de pesquisa, estará envolvida no painel de jurados e na avaliação das inscrições para o prêmio inaugural.

Steven Inchcoombe, Chief Publishing Officer disse: "Os programas de premiação fornecem plataformas importantes para reconhecer os pesquisadores que estão estendendo abordagens baseadas em evidências para enfrentar os desafios globais. Temos o prazer de apoiar este novo prêmio, através do qual a FII lançará uma luz sobre pesquisas influentes emergentes em IA e robótica."

O Instituto Future Investment Initiative (FII) é uma nova fundação global sem fins lucrativos com um braço de investimento e uma agenda: Impacto sobre a Humanidade. Globais, inclusivos e comprometidos com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), promovemos grandes mentes de todo o mundo e transformamos ideias em soluções do mundo real em cinco áreas críticas: Inteligência Artificial (IA) e Robótica, Educação, Saúde e Sustentabilidade.

