Le FII Institute lance un nouveau prix de la technologie

RIYAD, Arabie saoudite, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le Future Investment Initiative (FII) Institute, fondation mondiale à but non lucratif, a annoncé aujourd'hui le lancement du « Prix Algoritmi » avec le soutien de l'éditeur de recherche international Springer Nature. Le prix annuel de la science et de la technologie a été créé pour célébrer les recherches sur l'intelligence artificielle (IA) et la robotique qui ont le potentiel de produire des solutions concrètes pour relever les défis mondiaux.

Chaque année, le Prix Algoritmi se concentrera sur un défi mondial différent auquel la communauté mondiale est confrontée dans des domaines tels que la sécurité alimentaire et de l'eau, les soins de santé, l'énergie et le changement climatique. Tous les candidats éligibles seront invités à un concours ouvert, évalué par un panel indépendant d'experts mondiaux.

Les candidats gagnants recevront ensuite un financement pour développer et faire évoluer leur technologie, tout en bénéficiant d'un accès aux plateformes du FII Institute où ils pourront partager leurs recherches avec des investisseurs, universitaires et décisionnaires. Les candidatures seront ouvertes en janvier 2023, et les lauréats du premier prix seront annoncés en octobre 2023 à l'occasion de la 7e édition de la FII.

En outre, le prix sera accompagné d'un colloque annuel lors des réunions de la FII, impliquant un discours d'un intervenant de haut rang dans le domaine de la robotique. Ce colloque réunira des délégués issus des milieux universitaires, gouvernementaux et industriels partageant un intérêt commun, ouvrant la voie à des discussions dans le domaine de la robotique et encourageant l'innovation.

Richard Attias, PDG du FII Institute, a commenté : « Notre mission au FII Institute vise à créer un impact sur l'humanité, en se concentrant sur quatre domaines principaux, notamment l'intelligence artificielle et la robotique. En lançant le Prix Algoritmi, nous espérons encourager les esprits les plus brillants du monde à partager leurs idées créatives avec les investisseurs et les décisionnaires et à les transformer en solutions concrètes afin de résoudre certains des problèmes auxquels les gens sont confrontés dans le monde entier. »

La reconnaissance mondiale de l'importance de l'IA et de la robotique pour résoudre les problèmes mondiaux actuels est de plus en plus importante, et le nombre d'articles publiés dans les revues scientifiques progresse de manière exponentielle chaque année. À mesure que de nouvelles technologies émergent, il apparaît clairement que la recherche en robotique doit se concentrer sur des solutions concrètes pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.

Le développement du programme du prix a été mené en collaboration avec l'éditeur de recherche mondial Springer Nature, qui, grâce à son expertise en matière de communications scientifiques et de recherche, participera au jury et à l'évaluation des candidatures pour le premier prix.

Steven Inchcoombe, directeur de l'édition, a déclaré : « Les programmes du prix fournissent des plateformes importantes pour récompenser les chercheurs qui développent des approches fondées sur des preuves pour relever les défis mondiaux. Nous sommes ravis de soutenir ce nouveau prix grâce auquel la FII mettra en lumière les recherches influentes émergeant dans les domaines de l'IA et de la robotique. »

Le Future Investment Initiative (FII) Institute est une nouvelle fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'une mission : avoir un impact sur l'humanité. Global, inclusif et engagé dans les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), nous encourageons les grands esprits du monde entier et transformons les idées en solutions concrètes dans cinq domaines critiques : intelligence artificielle (IA), robotique, éducation, santé et durabilité.

